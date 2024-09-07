Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik”

Birliktelikleri Yalı Çapkını setinde başlayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı geçtiğimiz günlerde sade bir törenle dünyaevine girdi. Bir derginin kapak yıldızı olan çift, sette başlayan aşkları hakkında konuştu.

Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik” - 1

Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı 20 Ağustos'ta evlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik” - 2

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı, HELLO! dergisinin kapak yıldızı oldu.

Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik” - 3

"ZAMANLA BİRBİRİMİZİ SEVDİK"

Dergiye konuşan ikili "Bizim şansımız, rol aldığımız ortak bir iş sayesinde birbirimizle tanışabilmiş olmak. Herkeste nasıl başlıyorsa öyle başladı aslında. Tanıştık, vakit geçirdik ve zamanla birbirimizi sevdik" dedi. Ünlü çiftin fotoğraflarını Yiğit Güven çekti.

Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik” - 4

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik” - 5

Öte yandan, Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 73. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe'nin kaleme aldığı Yalı Çapkını'nın üçüncü sezon çekimleri sürüyor.

Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik” - 6

13 Eylül'de izleyiciyle buluşacak olan Yalı Çapkını'nda Diyar karakterini Pelin Akil canlandıracak.

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran’ın hastalığı üzerinden 2 sene geçmiş, bu geçen senelerde ise yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler olmuştur.

Hikayesine eşlik edecek yeni ve birbirinden renkli karakterleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

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