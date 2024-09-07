Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik”

"ZAMANLA BİRBİRİMİZİ SEVDİK"

Dergiye konuşan ikili "Bizim şansımız, rol aldığımız ortak bir iş sayesinde birbirimizle tanışabilmiş olmak. Herkeste nasıl başlıyorsa öyle başladı aslında. Tanıştık, vakit geçirdik ve zamanla birbirimizi sevdik" dedi. Ünlü çiftin fotoğraflarını Yiğit Güven çekti.