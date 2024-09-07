Yalı Çapkını yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi: "Zamanla birbirimizi sevdik”
Birliktelikleri Yalı Çapkını setinde başlayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı geçtiğimiz günlerde sade bir törenle dünyaevine girdi. Bir derginin kapak yıldızı olan çift, sette başlayan aşkları hakkında konuştu.
Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı 20 Ağustos'ta evlendi.