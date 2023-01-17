Yalı Çapkını’na damga vuran Suna ve Abidin sahneleri

Yalı Çapkını 9. bölümde; Suna’yı istemediği bir evlilik yapmaktan kurtarmak için uğraşan Ferit ve Seyran, onu kaçırıp Pelin’e götürdüğünde Abidin de gece Pelin ve Suna ile kaldı.
Sabah birlikte kahvaltı hazırlayan Abidin ve Suna arasındaki elektriği fark eden Pelin, Abidin’e Suna’yı beğenip beğenmediğini sormuştu.
Dizinin 11. bölümünde; Abidin ile eve dönen Suna, onun dondurma yeme teklifini kabul etti. Gittikleri yeri çok beğenen Suna, Ferit ve Seyran’dan bahsederken Abidin, “Aşk zaten imkansızı mümkün kılmak demek değil mi?” dedi. Bunun üzerine Suna hiç aşık olmadığını belirtirken, Abidin de ona katıldı.
Yalı Çapkını 15. bölümde; halasıyla birlikte yalıya giden Suna, içeri girerken Abidin, onun kolundan tuttu. “Siz karışmayın isterseniz, biri bir şey söyler üzülürsünüz” dedi.
O sırada Suna’nın bilekliği kopunca üzülen Abidin, “Kırmızı dilek ipi olsaydı keşke, çünkü o kendiliğinden kopunca tuttuğunuz dilek kabul oluyor” dedi. Sonrasında Suna’ya eşlik eden Abidin, İfakat’ın teşekkürüyle oradan ayrıldı.
Yalı Çapkını 16. bölümde; yeni yıl yemeği sonrası yalıya dönen Suna, Abidin’e yılbaşı hediyesi aldı. Herkesten gizli ona kırmızı bir bileklik hediye eden Suna, “İnşallah bu yıl tüm dilekleriniz kabul olur” dedi. Ertesi sabah bilekliği takan Abidin; Seyran, Ferit ve Suna’yı dergi çekimi için götürdü. Bilekliği fark eden Ferit, Abidin’e takıldı. Bunun üzerine Suna da çok yakıştığını söyledi.
Dizinin son bölümünde ise Defne’nin yalıya gelişine sinirlenen Orhan, Abidin’in onlarla gitmediğini görünce ona “Patronun kim senin? Maaşını kim veriyor?” diye bağırdı. Bu duruma üzülen Suna, orada olduklarını belirtmek için öksürdü. Seyran da sonrasında Abidin’e takılmamasını söylerken, Suna mimikleriyle ona destek oldu.