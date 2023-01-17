Yalı Çapkını’na damga vuran Suna ve Abidin sahneleri

5-SUNA’DAN ABİDİN HAMLESİ

Dizinin son bölümünde ise Defne’nin yalıya gelişine sinirlenen Orhan, Abidin’in onlarla gitmediğini görünce ona “Patronun kim senin? Maaşını kim veriyor?” diye bağırdı. Bu duruma üzülen Suna, orada olduklarını belirtmek için öksürdü. Seyran da sonrasında Abidin’e takılmamasını söylerken, Suna mimikleriyle ona destek oldu.