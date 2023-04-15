Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit"

Seyran ile Ferit'in evliliğinin iyice çıkmaza girmesi ve Saffet'in Kazım'a teklifi sosyal medyada gündem oldu.

"Seyran senin tek güvendiğin kişi Ferit"

"Artık daha ne olabilir ki dedikçe dahası geldi"

"Ah Seyran'ım nasıl da çaresiz"

"Keşke Seyran bir kurtarıcıya ihtiyaç duymadan tek başına o cehennemden kurtulup herkesi ardında bıraksa."

"Seyran umarım Ferit'in değerini anlar"

"Bu bölümde anladım ki Seyran, Ferit'i kaybetmekten korkmuyor"

"Seyran'ın gözünde Ferit ne onunla mutlu olmasına izin verdi ne de onsuz. İşte bütün kızgınlığı bundan kaynaklanıyor"