Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" 14 Nisan akşamı 28. bölümüyle ekranlara geldi. Seyran ve Ferit'in arasının iyice açıldığı yeni bölüme Saffet Ağa'nın teklifi damga vurdu. İşte detaylar...

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 14 Nisan Cuma akşamı 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seyran ve Ferit için boşanma kararı verilmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 2

"GİT BURADAN FERİT"

Yalı Çapkını son bölümde, Kazım'dan yediği tokada rağmen Seyran'a elini uzatan Ferit, eşinin "Git buradan" demesi üzerine gözyaşlarıyla evi terk etti.

Ferit, otoparkta arabasına bindiği gibi sinir krizi geçirirken, Seyran da evde fenalaştı.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 3

HALİS KORHAN'DAN TEPKİ

O sırada evdeki herkesi karşısına toplayan Halis Korhan, "O kızı kimse aramayacak. Ararsa da hiçbiriniz açmayacaksınız" dedi.

Eve dönünce yengesi İfakat'ın yanına giden Ferit, ona olanları anlatırken Halis Ağa geldi. Bu işin bittiğini söyleyen Halis Korhan, tez zamanda boşanacaklarını belirtti.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 4

SEYRAN, SUNA İLE ABİDİN'İ ÖĞRENDİ

Akşam ablasının Abidin ile görüşmeye gitmesiyle aralarındaki aşkı ve Suna'nın evlenme teklifi aldığını öğrenen Seyran, ikiliye yardım edebilmek için Ferit'le görüşmek istedi.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 5

"BEN ARTIK YOKUM SEYRAN"

Sabah Seyran çağırdığı gibi yanına giden Ferit, onun Suna ile Abidin için geldiğini duyunca çılgına döndü.

Seyran'a kendini düşünmesini, evliliğini ailesinin önüne koymasını söyleyen Ferit, "Senin bu hayatta güvenebileceğin tek kişi vardı Seyran o da bendim. Ama haklısın bitti, yokum artık ben" dedi.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 6

PELİN, YALIDA

Aynı anlarda Pelin'i İfakat'ın daveti üzerine hazırlayan Zerrin de Kazım ile buluştu.

Yalıya giden Pelin önce İfakat ardından Halis Ağa ile sohbet etti. Onun gelişinden rahatsız olan Gülgün hem Orhan'ı hem de Ferit'i çağırdı.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 7

"SEYRAN'I EVLENDİREBİLİRLER"

Pelin'i yalıdan çıkarken yakalayan Ferit, asla boşanmayacağını söyledi. Eve gittiği gibi de yengesine kızan Ferit, onun "Seyran'ı evlendirebilirler" demesine bozuldu.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 8

SAFFET AĞA VE TORUNLARI, KAZIM'IN EVİNDE

Saffet Ağa ve torunları da Kazım'ın evine gitti. Apar topar Suna'yı isteyen Saffet, yüzükleri takmak istedi.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 9

TARIK, SEYRAN'I KORKUTTU

Makas getirmek için yukarı çıkan Seyran, kendisini sıkıştıran Tarık'tan makasla kurtuldu. Aşağıya inince de Suna'ya "Abla hemen kaç" dedi.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 10

SAFFET'TEN KAZIM'A TEKLİF

Ancak babasından korkan Suna, kaderine boyun eğeceğini ifade etti. O sırada Saffet, Kazım'a; Seyran için de misliyle başlık vereceğini söyledi.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 11

FERİT'İN ODASINDAKİ YABANCILAR

Duyduklarıyla şoke olan Seyran, Ferit'e ulaşmaya çalışırken Pelin balkon kapısında belirdi. Ancak uyuyan Ferit'in yanında da Sultan vardı.

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 12

Seyran ile Ferit'in evliliğinin iyice çıkmaza girmesi ve Saffet'in Kazım'a teklifi sosyal medyada gündem oldu. 

"Seyran senin tek güvendiğin kişi Ferit"
"Artık daha ne olabilir ki dedikçe dahası geldi"
"Ah Seyran'ım nasıl da çaresiz"
"Keşke Seyran bir kurtarıcıya ihtiyaç duymadan tek başına o cehennemden kurtulup herkesi ardında bıraksa."
"Seyran umarım Ferit'in değerini anlar"
"Bu bölümde anladım ki Seyran, Ferit'i kaybetmekten korkmuyor"
"Seyran'ın gözünde Ferit ne onunla mutlu olmasına izin verdi ne de onsuz. İşte bütün kızgınlığı bundan kaynaklanıyor"

Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit" - 13

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM FRAGMANI

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