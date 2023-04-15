Yalı Çapkını'na Seyran'ın çaresizliği damga vurdu! "Senin güvendiğin tek kişi Ferit"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 14 Nisan Cuma akşamı 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seyran ve Ferit için boşanma kararı verilmesi dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde, Kazım'dan yediği tokada rağmen Seyran'a elini uzatan Ferit, eşinin "Git buradan" demesi üzerine gözyaşlarıyla evi terk etti.
Ferit, otoparkta arabasına bindiği gibi sinir krizi geçirirken, Seyran da evde fenalaştı.
O sırada evdeki herkesi karşısına toplayan Halis Korhan, "O kızı kimse aramayacak. Ararsa da hiçbiriniz açmayacaksınız" dedi.
Eve dönünce yengesi İfakat'ın yanına giden Ferit, ona olanları anlatırken Halis Ağa geldi. Bu işin bittiğini söyleyen Halis Korhan, tez zamanda boşanacaklarını belirtti.
Akşam ablasının Abidin ile görüşmeye gitmesiyle aralarındaki aşkı ve Suna'nın evlenme teklifi aldığını öğrenen Seyran, ikiliye yardım edebilmek için Ferit'le görüşmek istedi.
Sabah Seyran çağırdığı gibi yanına giden Ferit, onun Suna ile Abidin için geldiğini duyunca çılgına döndü.
Seyran'a kendini düşünmesini, evliliğini ailesinin önüne koymasını söyleyen Ferit, "Senin bu hayatta güvenebileceğin tek kişi vardı Seyran o da bendim. Ama haklısın bitti, yokum artık ben" dedi.
Aynı anlarda Pelin'i İfakat'ın daveti üzerine hazırlayan Zerrin de Kazım ile buluştu.
Yalıya giden Pelin önce İfakat ardından Halis Ağa ile sohbet etti. Onun gelişinden rahatsız olan Gülgün hem Orhan'ı hem de Ferit'i çağırdı.
Pelin'i yalıdan çıkarken yakalayan Ferit, asla boşanmayacağını söyledi. Eve gittiği gibi de yengesine kızan Ferit, onun "Seyran'ı evlendirebilirler" demesine bozuldu.
Saffet Ağa ve torunları da Kazım'ın evine gitti. Apar topar Suna'yı isteyen Saffet, yüzükleri takmak istedi.
Makas getirmek için yukarı çıkan Seyran, kendisini sıkıştıran Tarık'tan makasla kurtuldu. Aşağıya inince de Suna'ya "Abla hemen kaç" dedi.
Ancak babasından korkan Suna, kaderine boyun eğeceğini ifade etti. O sırada Saffet, Kazım'a; Seyran için de misliyle başlık vereceğini söyledi.
Duyduklarıyla şoke olan Seyran, Ferit'e ulaşmaya çalışırken Pelin balkon kapısında belirdi. Ancak uyuyan Ferit'in yanında da Sultan vardı.
Seyran ile Ferit'in evliliğinin iyice çıkmaza girmesi ve Saffet'in Kazım'a teklifi sosyal medyada gündem oldu.
"Seyran senin tek güvendiğin kişi Ferit"
"Artık daha ne olabilir ki dedikçe dahası geldi"
"Ah Seyran'ım nasıl da çaresiz"
"Keşke Seyran bir kurtarıcıya ihtiyaç duymadan tek başına o cehennemden kurtulup herkesi ardında bıraksa."
"Seyran umarım Ferit'in değerini anlar"
"Bu bölümde anladım ki Seyran, Ferit'i kaybetmekten korkmuyor"
"Seyran'ın gözünde Ferit ne onunla mutlu olmasına izin verdi ne de onsuz. İşte bütün kızgınlığı bundan kaynaklanıyor"