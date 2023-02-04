Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 3 Şubat Cuma akşamı 20. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı diziye; Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

3 Şubat akşamı 20. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Kazım ve Ferit'in yaralanması sonrası Halis Ağa duruma el koyarken Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurdu.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 2

Yalı Çapkını son bölümde, “Baştacı edip evi çekip çevirsin dediklerim yalancı olmuş. Kendi evladımın utanması kalmamış. Biri desen oğlundan habersiz, öbürü kocasından. İsyan mı ediyorsunuz bana? Ben rahat bıraktıkça kudurdunuz mu? Seyran, seni gelin bildik baştacı ettik. Kocanla aran açılmasın diye atmayacağımız adımları attık. Böyle mi karşılık veriyorsun bize? Bu adam bana rağmen bu saatte eve gelmiyorsa demek ki senin suratını görmeye tahammülü kalmamış. Sen kocanı bırakıp nasıl gidersin o toplantılara” dedi.

“Ne yapsaydım efendim. Torununuz gözümün içine soka soka eve kız arkadaşını getirmişken onlarla oturup sohbet mi etseydim? Siz üzülmeyin diye sustum. Bana hesap sormaya hakkınız var. Ama benden önce sizden bunu saklayanlara hesap sorun” dedi.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 3

FERİT’TEN BABASI ORHAN’A TELEFON

Bu sırada Kazım ile kendisi için ambulans çağıran Ferit, ardından babasına haber verdi. Apar topar hazırlanıp evden çıkan Korhan Ailesi’nden Seyran, odasına çıkınca Pelin ne olduğunu sordu. Pelin’e her şeyin onun yüzünden olduğu söyleyen Seyran “Al oda, yatak her şey senin olsun. Dokunma sakın bana, o elini kırarım” dedi.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 4

KAZIM’IN ÖLÜM KORKUSU

Sağlık durumları iyi olan Ferit ile Kazım, ambulansla hastaneye gitti. O sırada çok korkan Kazım, panikle öleceğini söyledi. Hastane yolunda Ferit’i arayan Seyran ise hem eşi hem babasıyla konuştu. Durumunun iyi olduğunu kabul etmeyen Kazım, kızına da çok kötü olduğunu söyledi.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 5

Tüm aile Ferit ile Kazım’ın iyi olduğu görüp rahat bir nefes alırken Halis Korhan, neler olup bittiğini Ferit’e sordu. Abidin’e de kızan Halis Ağa, Orhan’a talimat vererek o adamların bulunmasını istedi.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 6

“SENİN İÇİN ÖLÜRÜM”

Seyran’ın yanına giden Ferit, Kazım Ağa ve Seyran ile muhabbet ederken Pelin aradı. Bunu gören ve çok kızan Seyran, eşinin telefonunu alıp Pelin’le konuştu. Ferit, “Neredeyse Pelin yüzünden vuruluyordun” diyen Seyran’a “Onun için vuruluyordum ama senin için ölürüm. Ölürüm yani gözümü bile kırpmam” dedi.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 7

SUNA’DAN ABİDİN’E: SAKIN GİTMEYİN

Olan biten her şeyi Seyran’a anlatan ve ondan özür dileyen Ferit, ağabeyinin telefonuyla hastaneden çıkabileceklerini öğrendi. Halis Korhan ile birlikte Kazım’ı eve götüren Ferit ve Seyran, onun isteğiyle orada kaldı. Gece Ferit için otoparkta bekleyen Abidin, Suna’nın gelişiyle şaşırdı. Abidin’e sandviç yapıp götüren Suna, ona iyi olup olmadığını sordu. İyi olmadığını ifade eden Abidin de olan biten her şey için kendini suçladı. Çevresindekilere zarar verdiğini düşündüğünü, bazen çekip gitmek istediğini söyleyen Abidin’i tutan Suna, “Sakın, hayır. Siz giderseniz her şey çok daha kötü olur. Gitmeyin” dedi.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 8

BİLEKLİK ABİDİN’İN BOYNUNDA

Ertesi sabah Ferit’in istediği eşyaları yukarı getiren Abidin, çantayı uzattı. Suna da bileğindeki kırmızı ipe ne olduğunu sordu. “Bilekliği istemeden size zarar verdiğim için kendim koparttım. Bu bilek hak etmiyor” dedi. Boynundaki zinciri gösteren Abidin, dileği kabul olmasa da onu hep boynunda taşıyacağını ifade etti.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 9

ŞANLI AİLESİ İLK KEZ AYNI SOFRADA

Sabah hazırlanıp kahvaltıya geçen Ferit; Esme, Suna ve Seyran’ın da oturacakları yeri söyledi. Normalde Kazım ve Hatice Hanım ile kahvaltı yapmayan üçlü, ilk kez onlarla sofraya oturdu. Bu durum Seyran’ı çok mutlu etti.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 10

SERTER SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Orhan, Latif, Ferit ile birlikte Serter’le görüşmeye giden Halis Korhan, önce ondan özür dilemesini istedi. Sonrasında da onunla yalnız konuşmak isteyerek herkesi odadan çıkardı. Krizin bitmesiyle rahat bir nefes alan Ferit, Seyran’ı arayıp yalıya uğradıktan sonra onu almaya geleceğini ifade etti.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 11

Pelin’in İzmir’e gitme kararına karşı çıkan Ferit, İfakat ile birlikte Kazım’ın evine gitti. Defne ve Efe’yi orada görmekten mutlu olmayan Ferit, Seyran’a dedesinin herkesi yemeğe beklediğini Pelin’e rağmen yalıya gelmesi gerektiğini belirtti.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 12

SEYRAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Odada tek başına kaldığında sinir krizi geçiren Seyran ise hazırlanıp yalıya gitti. Pelin’i balkonda görünce iyice sinirlenen Seyran, Ferit’e bağırarak yukarı çıktı. Pelin’e “Kendin mi gidersin, ben mi seni göndereyim?” diye sordu.

Bunun üzerine Ferit de “Sen kimin evinden kimi kovuyorsun?” deyince “Kendi evimden kendi odamdan metresini kovuyorum” dedi. Bunun üzerine Pelin, “Karına sahip olur musun Ferit? Kimse benim karşıma geçip böyle varoş varoş konuşamaz” dedi.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 13

SEYRAN, PELİN’İ YALIDAN KOVDU

Ardından Seyran, Pelin’i saçından tutup kapıdan çıkardı. Kolundan çekiştirerek Pelin’i dışarı çıkaran Seyran, Abidin’e onu istediği yere bırakmasını söyledi. Bu anlara şahit olan Asuman, Gülgün ve İfakat şoke olurken Seyran, Ferit’i de eline sopa alıp kovaladı.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 14

HALİS KORHAN’DAN MÜDAHALE

Tüm olanları camdan takip eden Halis Korhan ise “Seyran bu ne terbiyesizlik” diye bağırınca “Efendim terbiyesizlik yapan ben değilim. İzin verin size her şeyi anlatayım” dedi. Halis Ağa buna müsaade edince Seyran odaya geçti.

Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’ - 15

“SEYRAN’IN YENİDEN DOĞUŞUNU İZLEDİK RESMEN”

Seyran’ın Pelin’i evden kovduğu sonrasında da Ferit’i sopayla kovaladığı sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

“Kazım boşuna dememiş Ferit’e, ‘Benim kızım seni adam edecek’ diye”
“Seyran, Ferit’e haddini bildirsin derken sopayla kovalayacağını hiç tahmin etmemiştim”
“Seyran’ı durdurabilene aşk olsun”
“Ferit Korhan öyle kaçarsın işte dur sen daha dur”
“İçimin yağları eridi Seyran, helal olsun”

“Seyran yargı dağıttı”
“Seyran’ın yeniden doğuşunu izledik resmen”
“Pelin’in kovulurken bile Ferit’ten medet umması”
“El birliğiyle delirttiler Seyran’ı”
“İnşallah aklın başına gelir Ferit Korhan”

N-LIFE HABERLERİ

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