Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
3 Şubat akşamı 20. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Kazım ve Ferit'in yaralanması sonrası Halis Ağa duruma el koyarken Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde, “Baştacı edip evi çekip çevirsin dediklerim yalancı olmuş. Kendi evladımın utanması kalmamış. Biri desen oğlundan habersiz, öbürü kocasından. İsyan mı ediyorsunuz bana? Ben rahat bıraktıkça kudurdunuz mu? Seyran, seni gelin bildik baştacı ettik. Kocanla aran açılmasın diye atmayacağımız adımları attık. Böyle mi karşılık veriyorsun bize? Bu adam bana rağmen bu saatte eve gelmiyorsa demek ki senin suratını görmeye tahammülü kalmamış. Sen kocanı bırakıp nasıl gidersin o toplantılara” dedi.
“Ne yapsaydım efendim. Torununuz gözümün içine soka soka eve kız arkadaşını getirmişken onlarla oturup sohbet mi etseydim? Siz üzülmeyin diye sustum. Bana hesap sormaya hakkınız var. Ama benden önce sizden bunu saklayanlara hesap sorun” dedi.
Bu sırada Kazım ile kendisi için ambulans çağıran Ferit, ardından babasına haber verdi. Apar topar hazırlanıp evden çıkan Korhan Ailesi’nden Seyran, odasına çıkınca Pelin ne olduğunu sordu. Pelin’e her şeyin onun yüzünden olduğu söyleyen Seyran “Al oda, yatak her şey senin olsun. Dokunma sakın bana, o elini kırarım” dedi.
Sağlık durumları iyi olan Ferit ile Kazım, ambulansla hastaneye gitti. O sırada çok korkan Kazım, panikle öleceğini söyledi. Hastane yolunda Ferit’i arayan Seyran ise hem eşi hem babasıyla konuştu. Durumunun iyi olduğunu kabul etmeyen Kazım, kızına da çok kötü olduğunu söyledi.
Tüm aile Ferit ile Kazım’ın iyi olduğu görüp rahat bir nefes alırken Halis Korhan, neler olup bittiğini Ferit’e sordu. Abidin’e de kızan Halis Ağa, Orhan’a talimat vererek o adamların bulunmasını istedi.
Seyran’ın yanına giden Ferit, Kazım Ağa ve Seyran ile muhabbet ederken Pelin aradı. Bunu gören ve çok kızan Seyran, eşinin telefonunu alıp Pelin’le konuştu. Ferit, “Neredeyse Pelin yüzünden vuruluyordun” diyen Seyran’a “Onun için vuruluyordum ama senin için ölürüm. Ölürüm yani gözümü bile kırpmam” dedi.
Olan biten her şeyi Seyran’a anlatan ve ondan özür dileyen Ferit, ağabeyinin telefonuyla hastaneden çıkabileceklerini öğrendi. Halis Korhan ile birlikte Kazım’ı eve götüren Ferit ve Seyran, onun isteğiyle orada kaldı. Gece Ferit için otoparkta bekleyen Abidin, Suna’nın gelişiyle şaşırdı. Abidin’e sandviç yapıp götüren Suna, ona iyi olup olmadığını sordu. İyi olmadığını ifade eden Abidin de olan biten her şey için kendini suçladı. Çevresindekilere zarar verdiğini düşündüğünü, bazen çekip gitmek istediğini söyleyen Abidin’i tutan Suna, “Sakın, hayır. Siz giderseniz her şey çok daha kötü olur. Gitmeyin” dedi.
Ertesi sabah Ferit’in istediği eşyaları yukarı getiren Abidin, çantayı uzattı. Suna da bileğindeki kırmızı ipe ne olduğunu sordu. “Bilekliği istemeden size zarar verdiğim için kendim koparttım. Bu bilek hak etmiyor” dedi. Boynundaki zinciri gösteren Abidin, dileği kabul olmasa da onu hep boynunda taşıyacağını ifade etti.
Sabah hazırlanıp kahvaltıya geçen Ferit; Esme, Suna ve Seyran’ın da oturacakları yeri söyledi. Normalde Kazım ve Hatice Hanım ile kahvaltı yapmayan üçlü, ilk kez onlarla sofraya oturdu. Bu durum Seyran’ı çok mutlu etti.
Orhan, Latif, Ferit ile birlikte Serter’le görüşmeye giden Halis Korhan, önce ondan özür dilemesini istedi. Sonrasında da onunla yalnız konuşmak isteyerek herkesi odadan çıkardı. Krizin bitmesiyle rahat bir nefes alan Ferit, Seyran’ı arayıp yalıya uğradıktan sonra onu almaya geleceğini ifade etti.
Pelin’in İzmir’e gitme kararına karşı çıkan Ferit, İfakat ile birlikte Kazım’ın evine gitti. Defne ve Efe’yi orada görmekten mutlu olmayan Ferit, Seyran’a dedesinin herkesi yemeğe beklediğini Pelin’e rağmen yalıya gelmesi gerektiğini belirtti.
Odada tek başına kaldığında sinir krizi geçiren Seyran ise hazırlanıp yalıya gitti. Pelin’i balkonda görünce iyice sinirlenen Seyran, Ferit’e bağırarak yukarı çıktı. Pelin’e “Kendin mi gidersin, ben mi seni göndereyim?” diye sordu.
Bunun üzerine Ferit de “Sen kimin evinden kimi kovuyorsun?” deyince “Kendi evimden kendi odamdan metresini kovuyorum” dedi. Bunun üzerine Pelin, “Karına sahip olur musun Ferit? Kimse benim karşıma geçip böyle varoş varoş konuşamaz” dedi.
Ardından Seyran, Pelin’i saçından tutup kapıdan çıkardı. Kolundan çekiştirerek Pelin’i dışarı çıkaran Seyran, Abidin’e onu istediği yere bırakmasını söyledi. Bu anlara şahit olan Asuman, Gülgün ve İfakat şoke olurken Seyran, Ferit’i de eline sopa alıp kovaladı.
Tüm olanları camdan takip eden Halis Korhan ise “Seyran bu ne terbiyesizlik” diye bağırınca “Efendim terbiyesizlik yapan ben değilim. İzin verin size her şeyi anlatayım” dedi. Halis Ağa buna müsaade edince Seyran odaya geçti.
Seyran’ın Pelin’i evden kovduğu sonrasında da Ferit’i sopayla kovaladığı sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...“Kazım boşuna dememiş Ferit’e, ‘Benim kızım seni adam edecek’ diye”
“Seyran yargı dağıttı”
“Seyran’ın yeniden doğuşunu izledik resmen”
“Pelin’in kovulurken bile Ferit’ten medet umması”
“El birliğiyle delirttiler Seyran’ı”
“İnşallah aklın başına gelir Ferit Korhan”