Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’

Yalı Çapkını son bölümde, “Baştacı edip evi çekip çevirsin dediklerim yalancı olmuş. Kendi evladımın utanması kalmamış. Biri desen oğlundan habersiz, öbürü kocasından. İsyan mı ediyorsunuz bana? Ben rahat bıraktıkça kudurdunuz mu? Seyran, seni gelin bildik baştacı ettik. Kocanla aran açılmasın diye atmayacağımız adımları attık. Böyle mi karşılık veriyorsun bize? Bu adam bana rağmen bu saatte eve gelmiyorsa demek ki senin suratını görmeye tahammülü kalmamış. Sen kocanı bırakıp nasıl gidersin o toplantılara” dedi.

“Ne yapsaydım efendim. Torununuz gözümün içine soka soka eve kız arkadaşını getirmişken onlarla oturup sohbet mi etseydim? Siz üzülmeyin diye sustum. Bana hesap sormaya hakkınız var. Ama benden önce sizden bunu saklayanlara hesap sorun” dedi.