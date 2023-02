Yalı Çapkını’na Seyran’ın Pelin hamlesi damga vurdu! ‘Artık aklın başına gelir Ferit’

SUNA’DAN ABİDİN’E: SAKIN GİTMEYİN

Olan biten her şeyi Seyran’a anlatan ve ondan özür dileyen Ferit, ağabeyinin telefonuyla hastaneden çıkabileceklerini öğrendi. Halis Korhan ile birlikte Kazım’ı eve götüren Ferit ve Seyran, onun isteğiyle orada kaldı. Gece Ferit için otoparkta bekleyen Abidin, Suna’nın gelişiyle şaşırdı. Abidin’e sandviç yapıp götüren Suna, ona iyi olup olmadığını sordu. İyi olmadığını ifade eden Abidin de olan biten her şey için kendini suçladı. Çevresindekilere zarar verdiğini düşündüğünü, bazen çekip gitmek istediğini söyleyen Abidin’i tutan Suna, “Sakın, hayır. Siz giderseniz her şey çok daha kötü olur. Gitmeyin” dedi.