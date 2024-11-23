Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 22 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 84. bölümüne; Sinan'ın yakalanması ve Diyar'dan ayrılan Ferit'in soluğu Seyran'ın yanında alması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 84. bölümünde; Sinan'ın yakalanması ve akabinde Seyran ile Ferit'in kavuşması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 2

FERİT SEÇİMİNİ YAPTI

Yalı Çapkını son bölümde; yüzüğü çıkarıp atan ve Seyran'ı öpen Ferit, odadan kaçar gibi uzaklaştı. Seyran ise öylece kalakaldı. Ertesi sabah Diyar, anneannesi ve dedesini yollarken; Ferit de annesini arayıp "Diyar'dan ayrılmaya gidiyorum" dedi.

Aynı anlarda Seyran da odada kendi resmini izliyordu. Odaya gelen Suna, "Bu ne?" diye sorunca Seyran, "Size dedim hala beni seviyor diye, bunu kendisi itiraf etsin istedim. Hiç atmamış, hep saklamış" dedi. Elinde Ferit'in alyansını tutan Seyran, ablasının "Diyar'dan ayrıldı mı?" sözlerine "Bilmiyorum, çıkardı birden sonra da unuttu" yanıtını verdi.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 3

BETÜL'ÜN BEBEĞİNİN BABASI TAYFUN

O sırada Halis Ağa ile konuşmaya giden Abidin ise İfakat engeline takıldı. Betül ise çocuğun gerçek babası Tayfun'u çağırıp DNA testi yaptırmasını istedi. Orhan ile ikisinin verdiği örnekleri değiştireceğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 4

DİYAR VURULDU

Ayrılmak üzere Diyar'ın kapısına giden Ferit, polisleri görünce şaştı kaldı. Ferit'in evde olmadığını gören Seyran, onu arayıp "Diyar'dan ayrıldın mı?" diye sordu.

Ferit Korhan ise "Sinan, Diyar'ı vurmuş. Yaşıyor, hastaneye götürüyoruz" dedi. Durumu Suna ve Abidin'e haber veren Seyran, onlarla gitmek isterken; kimse buna müsaade etmedi.

Suna ve Abidin yanına geldiğinde doktordan kurşunun sıyırdığını öğrenen Ferit, odaya girince "Çok korktum. Bu adamın karşına çıkacağı hiç aklıma gelmedi. Özür dilerim" dedi. Diyar ise dedesi ve anneannesinin Samsun'a gittiğini, Sinan'ın onu yalnız gördüğünü belirtti.

Suna, Ferit ile Abidin'i kantine yollarken; Seyran'a Diyar'ın iyi olduğunu bildirdi. Ferit de Abidin'e bir plan yapmaları gerektiğini söyleyerek Ayla'yı kaçırmayı teklif etti. Aşağıya gelen Suna, Diyar'ı yalıya götürme fikrine karşı çıksa da Ferit kabul etmedi.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 5

DİYAR DA YALIYA GELDİ

Diyar'ın Ferit ile birlikte yalıya gelmesiyle alt üst olan Seyran, Diyar'a gidip olayı sordu. Sinan'ın motordan attığı iddia edilen nota bakan Seyran, "Bu onun el yazısı değil. Ayrıca Sinan motor kullanmayı da bilmiyor" dedi. Diyar ona karşı çıkınca şüphelenen Seyran, odadan çıkınca Ferit'e "Bu iş tamamen bitene kadar benden uzak duracaksın. Diyar'a aşkım, sevgilim falan demek yok" dedi.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 6

SEYRAN, DİYAR'DAN ŞÜPHELENİYOR

Odasına çıkıp Suna ile konuşan Seyran, "İçimden bir ses 'Diyar yalan söylüyor' diyor ama kendini de vurdurtmuş olamaz. Kız ne halde, benim onun hakkında söylediklerime bak" ifadelerini kullandı.

Tüm bu düşüncelerle ne yapacağını bilemeyen Seyran, odasına gelip yüzüğünü arayan Ferit'e kızdı. Bunun üzerine "Böyle olmayacak. Ben Diyar'dan ayrılmaya gidiyorum" diyen Ferit'e izin vermeyen Seyran, onu yolladı.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 7

Akşam hep birlikte yemek yiyen Korhan yalısı sakinlerinden Ferit ve Abidin, Ayla'yı kaçırma planı yaparken; Ayşen de Sinan ile buluşmaya gitti.

Aynı anlarda gidip Halis Korhan ile dertleşen Seyran, Diyar'ın fazla iyi olduğunu ve ondan şüphelendiğini ifade etti. Halis Ağa da Seyran'a "Şüphen varsa araştır, mutlaka gerçeği ortaya çıkaracaksın" dedi.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 8

FERİT'TEN SİNAN'I YAKALAMA PLANI

Ertesi gün Seyran ile gizlice buluşan Ferit, Sinan'ı tuzağı düşürmek için Ayla'yı kaçıracağını ve bu işi bitirip Diyar'dan ışık hızıyla ayrılacağını belirtti. Ferit, Seyran'ın "Başının yanmasından korkuyorum" sözlerine "Ben zaten yanacağım kadar yanmışım" yanıtını verdi.

O sırada Esme de Kazım'a "Kızın ikinci kadın olacak bilesin. İş sende, bu işi halledeceksin" dedi. Kazım da kendi kendine Şanlıların hep ilk olduğunu ifade etti.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 9

FERİT, AYLA'YI YALIYA GÖTÜRDÜ

Abidin ile birlikte Ayla'nın evine giden Ferit, oğlunun bir kadını daha vurduğunu anlattı. Sinan'ın silah kullanmayı bilmediğini söyleyen Ayla ise gidip kendi gözleriyle Diyar'ı göreceğini belirtti.

Ferit ve Abidin ile yalıya gelen Ayla, Diyar'a inanmazken; Ferit de "Sinan gelene kadar seni burada tutacağız" diyerek planını anlattı. Amcası ile görüşen Sinan ise Ayşen'i arayıp annesini sordu.

Akşam Seyran ile mutfakta karşılaşan Ferit, onunla yakınlaşmaya çalışırken Kazım geldi. Ferit'i uyaran Kazım, ona Diyar'dan ayrılması için kısa bir süre verdi.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 10

SEYRAN, AYLA İLE KONUŞTU

Diyar'a atılan kağıdın fotoğrafını kendi telefonuna yollayan Seyran ise Ayla'nın yanına gitti. Ona Sinan'ın iki tekerlekli bir taşıta binmeyeceğini ifade eden Ayla, "Bu oğlumun yazısı değil ki" dedi.

Odadan çıkan Seyran, Ferit'i yanına çağırdı. Yukarı çıkarken yengesi İfakat ile karşılaşan Ferit, hacizin kapıda olduğunu öğrendi. Ayla da tüm bu konuşmayı duydu.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 11

FERİT, FUAT İLE DERTLEŞTİ

Ferit'e Ayla ile konuştuğunu ve Diyar'ın yalan söylediğini belirten Seyran, "Diyar senden koptuğunu anladı ve burada kalabilmek için böyle bir oyun oynadı" dedi. Diyar'ın böyle bir şey yapabileceğine inanmayan Ferit, bütün gece düşündü. Sabah nefes almak için dışarı çıkan Ferit, ağabeyi Fuat'ın hayali ile dertleşti.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 12

AYLA'DAN İFAKAT'A TEKLİF

Tam o sırada İfakat'ı yanına çağıran Ayla, "Ferit'e söylediklerini duydum. Beni buradan çıkart, tüm borcunu ödeyeyim" teklifinde bulundu.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 13

KAZIM'DAN DİYAR'A UYARI

Diyar'ı yalnız yakalayan Kazım ise "Sen bu Ferit için vuruluyorsun falan ama değse bari. Ferit seni bırakacak, sana üzülüyorum. Onun sende gönlü yok. Senden ayrılmak istiyor, fırsatını bulsa hemen ayrılacak. En iyisi sen kendi ipini kendin kes. Kuş uçup gidiyor bilesin" dedi. Sinirlenen Diyar da "Ben Ferit'e güveniyorum" deyip odasına gitti. Gözyaşlarına boğulan Diyar, "Çoktan bitmiş bu ilişki. Sen bu değilsin" derken; yerde Ferit'in alyansını buldu.

İfakat, Sinan'ın amcasını ararken; tüm yalı halkı da onun yanındaydı. Sinan'a tuzak kuran Ferit; Abidin, Suna, Seyran ve Diyar ile yola koyuldu.

O sırada DNA testi için Orhan'la hastaneye giden Betül, Tayfun ile örnekleri değiştirdi. İkili tam laboratuvardan çıkarken Orhan onları gördü.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 14

SİNAN YAKALANDI

İfakat'ın yardımıyla Ayla'yı yem olarak kullanan Korhan ailesi, Sinan'ın yakalanmasına vesile oldu. Polisler giderken Sinan'a seslenen Seyran, "Diyar'a niye saldırdın?" diye sordu. Sinan ise "Ben kimseye bir şey yapmadım. Benim avukatla ne işim olur" dedi.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 15

FERİT İLE DİYAR AYRILDI

Seyran'ı, Abidin ve Suna ile gönderen Ferit; Diyar ile yalnız konuşmak istedi. Ferit, "Bizimle alakalı konuşmak için bu adamın tutuklanmasını bekledim. Ben daha fazla..." derken Diyar, "Hiç yorma kendini. Ben ne söyleyeceğini biliyorum. Sen çoktan çıkarmışsın zaten yüzüğü, çoktan veda etmişsin bana. Ama şimdi veda etme sırası bende. Ben gidiyorum. Beni merak etme, ben iyi olurum ama sen de iyi ol" deyip yüzüğünü çıkardı.

Diyar gidince rahat bir nefes alan Ferit Korhan, kalbinde sakladığı Seyran'ın yanına gitti.

Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular" - 16

Seyran ile Ferit'in yeniden bir araya gelmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Sonunda kavuştular"
"Siz kazandınız SeyFer"
"Ferit gibi derin bir nefes aldım"
"Ve sonunda Ferit’in kalbinde sakladığı Seyran’a gitmesi"
"Sonunda ikisi de kendilerini boğan kişilerden kurtuldular"
"Yeni yalı dönemi başlıyor"
"SeyFer ve yalı halkı için yepyeni bir sayfa açılıyor"
"Herkes hak ettiğini yaşayacak"

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