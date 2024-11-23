Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 22 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 84. bölümüne; Sinan'ın yakalanması ve Diyar'dan ayrılan Ferit'in soluğu Seyran'ın yanında alması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 84. bölümünde; Sinan'ın yakalanması ve akabinde Seyran ile Ferit'in kavuşması dikkat çekti.