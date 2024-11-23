Yalı Çapkını'nda beklenen kavuşma! "Sonunda kendilerini boğanlardan kurtuldular"

FERİT SEÇİMİNİ YAPTI

Yalı Çapkını son bölümde; yüzüğü çıkarıp atan ve Seyran'ı öpen Ferit, odadan kaçar gibi uzaklaştı. Seyran ise öylece kalakaldı. Ertesi sabah Diyar, anneannesi ve dedesini yollarken; Ferit de annesini arayıp "Diyar'dan ayrılmaya gidiyorum" dedi.

Aynı anlarda Seyran da odada kendi resmini izliyordu. Odaya gelen Suna, "Bu ne?" diye sorunca Seyran, "Size dedim hala beni seviyor diye, bunu kendisi itiraf etsin istedim. Hiç atmamış, hep saklamış" dedi. Elinde Ferit'in alyansını tutan Seyran, ablasının "Diyar'dan ayrıldı mı?" sözlerine "Bilmiyorum, çıkardı birden sonra da unuttu" yanıtını verdi.