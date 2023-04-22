Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi 21 Nisan akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Diziye, Seyran'ın hiç tereddüt etmeden boşanma protokolünü imzalaması damga vurdu. İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 1

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 21 Nisan Cuma akşamı yayınlanan 29. bölümünde; Kazım'ın Seyran'ı evlendireceğini duyan Ferit delirirken Seyran'ın boşanma protokolünü imzalaması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 2

FERİT, SULTAN'I DA PELİN'İ DE KOVDU

Yalı Çapkını son bölümde; Pelin, Sultan'ı görüp bağırınca Ferit uyandı.

Çok sinirlenen Ferit, "Ya Seyran görseydi" diyerek onun boğazına yapışırken Seyran çaresizce her şeyi kendi halledeceğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 3

Bu sırada Pelin'e de neden geldiğini soran ve kızan Ferit, Nükhet'in oğlunun gelişini umursamadı. Pelin'e hayatından uzak durması gerektiğini ifade eden Ferit, onu kapı dışarı etti.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 4

SUNA YARDIM İSTEDİ

Ertesi sabah Suna'nın mesajıyla onunla buluşmaya giden Ferit, Saffet'in ağabeyinin Seyran'a talip olduğunu öğrendi.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 5

FERİT KORHAN'DAN SAFFET AĞA'YA REST

Çılgına dönen Ferit, Saffet Ağa'nın evini basıp hem Seyran'dan hem Suna'dan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

O sırada Suna'dan Ferit'in çılgına döndüğünü öğrenen Abidin, ona yetişti.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 6

HALİS AĞA DEVREDE

Saffet Ağa, İfakat'a durumu bildirirken Ferit de yalıda dedesine durumu açıkladı. Her şeyi halledeceğini söyleyen Halis Ağa, harekete geçti.

Kimseyi yanına almadan adamlarıyla Kazım'ın evine giden Halis Korhan, anahtarla içeri girdi.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 7

SEYRAN'I ZORLA GÖTÜRDÜLER

Ardından Kazım'a tokat atan ve onu bastonla yerde tutan Halis Korhan, "Sizi ailemize layık gördük diye mi başımıza geldi bunlar? Ailemize girdiğiniz günden beri hayırlı bir şey görmedik. Meğer Şanlı Ağa'nın arkasından ne kadar küçülmüş soyadınız" dedi.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 8

Bunun üzerine Hatice de ona "Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi. Halis Korhan ise "Ben bu çocuklar mutlu olsun istedim. Seyran'ı torunum belledim. Ama siz aç köpekler daha soyadı bile değişmeden onu satmaya kalktınız. Size yazıklar olsun, alın şu kızı" ifadelerini kullandı.

Halis Ağa'nın emrine uyan adamları Seyran'ı alıp götürdü.

Olanları kendine yediremeyen Kazım ise Saffet Ağa'yı arayıp yardım istedi.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 9

SEYRAN YALIDA HAPİS

Seyran'ı yalıda bir odaya kitleten Halis Korhan, kimsenin karışmamasını ve bir an evvel boşanma evraklarının hazırlanmasını istedi.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 10

FERİT EŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Olay çıkaran Ferit, İfakat'ın izniyle Seyran'ın yanına gitti. Kavga eden ikiliden Seyran, bir şekilde başkasıyla evleneceğini söyleyince Ferit, "Öldürürüm seni" dedi. Seyran da "Öldür" deyince odadan çıktı.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 11

KAZIM, ABİDİN'LE KONUŞAN SUNA'YI YAKALADI

Aynı anlarda Abidin'le konuşurken babasına yakalanan Suna, Kazım'dan yediği tokat sonrası Abidin'in yanına inip kaçamayacağını söyledi.

O sırada Saffet Ağa ve torunları da Kazım'a geldi. Suna'yı gören Saffet, yukarı çıkar çıkmaz onu sıkıştırınca "Seyran'dan haber getiriyor, şoför" dedi.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 12

HALİS AĞA'DAN BOŞANMA PROTOKOLÜ

Kazım'a destek veren Saffet Ağa, Seyran'ı almak üzere yalıya gitti. Bu sırada boşanma protokolü hazırlatan Halis Ağa, hem Seyran'a hem Ferit'e imza atmalarını söyledi.

Seyran "Soyadınız bana sadece acı verdi" deyip belgeyi imzaladı. Ferit ise ne yapacağını bilemedi.

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 13

Halis Korhan'ın Seyran'ı yalıya getirip Ferit'le ikisini boşanmaya zorlaması ve Seyran'ın protokolü imzalamasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Bundan sonra barışsalar ne olacak?"
"Seyran, Ferit'in üstüne bilerek gitti"
"Seyran'ın ne düşündüğünü anlayamadım"
"Eşinin yanında durmalıydın Seyran"
"Ferit son ana kadar çabalasa da Seyran göremedi"
"Seyran, Ferit’i gerçekten hak etmiyor"
"Seyran'ın çok kolay bir şekilde imzalaması ama Ferit'in bir türlü elinin gitmemesi"

Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor" - 14

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM FRAGMANI

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