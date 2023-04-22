Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor"

Bunun üzerine Hatice de ona "Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi. Halis Korhan ise "Ben bu çocuklar mutlu olsun istedim. Seyran'ı torunum belledim. Ama siz aç köpekler daha soyadı bile değişmeden onu satmaya kalktınız. Size yazıklar olsun, alın şu kızı" ifadelerini kullandı.



Halis Ağa'nın emrine uyan adamları Seyran'ı alıp götürdü.

Olanları kendine yediremeyen Kazım ise Saffet Ağa'yı arayıp yardım istedi.