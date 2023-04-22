Yalı Çapkını'nda boşanma protokolü imzalandı! "Seyran, Ferit'i hak etmiyor"

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 21 Nisan Cuma akşamı yayınlanan 29. bölümünde; Kazım'ın Seyran'ı evlendireceğini duyan Ferit delirirken Seyran'ın boşanma protokolünü imzalaması dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde; Pelin, Sultan'ı görüp bağırınca Ferit uyandı.
Çok sinirlenen Ferit, "Ya Seyran görseydi" diyerek onun boğazına yapışırken Seyran çaresizce her şeyi kendi halledeceğini söyledi.
Bu sırada Pelin'e de neden geldiğini soran ve kızan Ferit, Nükhet'in oğlunun gelişini umursamadı. Pelin'e hayatından uzak durması gerektiğini ifade eden Ferit, onu kapı dışarı etti.
Ertesi sabah Suna'nın mesajıyla onunla buluşmaya giden Ferit, Saffet'in ağabeyinin Seyran'a talip olduğunu öğrendi.
Çılgına dönen Ferit, Saffet Ağa'nın evini basıp hem Seyran'dan hem Suna'dan uzak durmaları gerektiğini söyledi.
O sırada Suna'dan Ferit'in çılgına döndüğünü öğrenen Abidin, ona yetişti.
Saffet Ağa, İfakat'a durumu bildirirken Ferit de yalıda dedesine durumu açıkladı. Her şeyi halledeceğini söyleyen Halis Ağa, harekete geçti.
Kimseyi yanına almadan adamlarıyla Kazım'ın evine giden Halis Korhan, anahtarla içeri girdi.
Ardından Kazım'a tokat atan ve onu bastonla yerde tutan Halis Korhan, "Sizi ailemize layık gördük diye mi başımıza geldi bunlar? Ailemize girdiğiniz günden beri hayırlı bir şey görmedik. Meğer Şanlı Ağa'nın arkasından ne kadar küçülmüş soyadınız" dedi.
Bunun üzerine Hatice de ona "Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi. Halis Korhan ise "Ben bu çocuklar mutlu olsun istedim. Seyran'ı torunum belledim. Ama siz aç köpekler daha soyadı bile değişmeden onu satmaya kalktınız. Size yazıklar olsun, alın şu kızı" ifadelerini kullandı.
Halis Ağa'nın emrine uyan adamları Seyran'ı alıp götürdü.
Olanları kendine yediremeyen Kazım ise Saffet Ağa'yı arayıp yardım istedi.
Seyran'ı yalıda bir odaya kitleten Halis Korhan, kimsenin karışmamasını ve bir an evvel boşanma evraklarının hazırlanmasını istedi.
Olay çıkaran Ferit, İfakat'ın izniyle Seyran'ın yanına gitti. Kavga eden ikiliden Seyran, bir şekilde başkasıyla evleneceğini söyleyince Ferit, "Öldürürüm seni" dedi. Seyran da "Öldür" deyince odadan çıktı.
Aynı anlarda Abidin'le konuşurken babasına yakalanan Suna, Kazım'dan yediği tokat sonrası Abidin'in yanına inip kaçamayacağını söyledi.
O sırada Saffet Ağa ve torunları da Kazım'a geldi. Suna'yı gören Saffet, yukarı çıkar çıkmaz onu sıkıştırınca "Seyran'dan haber getiriyor, şoför" dedi.
Kazım'a destek veren Saffet Ağa, Seyran'ı almak üzere yalıya gitti. Bu sırada boşanma protokolü hazırlatan Halis Ağa, hem Seyran'a hem Ferit'e imza atmalarını söyledi.
Seyran "Soyadınız bana sadece acı verdi" deyip belgeyi imzaladı. Ferit ise ne yapacağını bilemedi.
Halis Korhan'ın Seyran'ı yalıya getirip Ferit'le ikisini boşanmaya zorlaması ve Seyran'ın protokolü imzalamasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Bundan sonra barışsalar ne olacak?"
"Seyran, Ferit'in üstüne bilerek gitti"
"Seyran'ın ne düşündüğünü anlayamadım"
"Eşinin yanında durmalıydın Seyran"
"Ferit son ana kadar çabalasa da Seyran göremedi"
"Seyran, Ferit’i gerçekten hak etmiyor"
"Seyran'ın çok kolay bir şekilde imzalaması ama Ferit'in bir türlü elinin gitmemesi"