Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti"
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 11 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 78. bölümüne; Ferit'in Diyar kararı ve Seyran ile Ferit için yeni bir sürecin başlaması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 11 Ekim'de 78. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Ferit'in kararını öğrenen Seyran'ın yıkılması dikkat çekti.