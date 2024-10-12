Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti"

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 11 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 78. bölümüne; Ferit'in Diyar kararı ve Seyran ile Ferit için yeni bir sürecin başlaması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 11 Ekim'de 78. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Ferit'in kararını öğrenen Seyran'ın yıkılması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 2

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Yalı Çapkını son bölümde; Diyar'ın odası diyerek çaldığı kapıyı Seyran açınca şoke olan Ferit, Sinan'ın "Ne işin var burada?" sorusuna "Ben Diyar'a geldim" dedi.

Sinan bu tesadüfe sinirlenirken; herkes odasına çekildi. Ferit'e kızan Diyar, tesadüfe inanmazken; Sinan da Seyran'a "Bu herifin burada ne işi var?" diye sordu.

Seyran'ın "Bunu bana değil, annene sor" yanıtıyla daha da sinirlenen Sinan, "Bu adamın sürekli karşımıza çıkmasından bıktım" dedi.

Diyar da "Aklın yan odada kaldı demi Ferit?" diye sorarken; Ferit "Ne söylememi bekliyorsun? Evet, Seyran'ı görünce afalladım. Büyüdüğüm evden ayrılmışım gibi hissettim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 3

DİYAR'IN EVLİLİK ŞARTI

Diyar'ın "Seyran senin evindi yani" sözlerine "Yapma böyle. Ben seninle çok mutluyum" diyen Ferit, diz çöküp ona evlilik teklif etti.

"Dayanırım sandım, Seyran yokken kolaydı" diyen ve Sinan'ı haklı bulduğunu ifade eden Diyar, "Siz ikiniz anlamıyorsunuz. Biz sizin eski sevdiklerinizin hayaletleriyle yaşıyoruz. Sen o hayaletleri kovmak için mi benimle evlenmek istiyorsun? Yoksa gerçekten evlenmek istediğin için mi?" dedi.

Diyar, sevgilisinin teklifine yanıt vermeyip onun Seyran'a nasıl baktığını söylerken; Sinan da eşine "Ferit'in sana nasıl baktığını gördüm" dedi.

Ferit'in "Bana bir şans daha ver" sözleri sonrası bir şartı olduğunu söyleyen Diyar, "Bir daha Seyran'la görüşmeyeceksin. Karar senin" dedi. Ona sarılan Ferit ise istemese de bu şartı kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 4

Sinan ile birlikte olmak istemediğini söyleyen Seyran, onun ısrarları ve özür dilemesi sonrası "Bu akşam kendimi korumak zorunda kaldım hem de sana karşı" dedi. Odadan çıkan ikili, Diyar ve Ferit ile yeniden karşılaştı. Seyran'ı mutsuz gören Ferit, gözlerini ondan alamazken; Sinan, Diyar'ın yüzüğünü görüp onları tebrik etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 5

ABİDİN'İN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Hatice'yi alıp eve getiren Kazım ve Suna ise onu sıkıştırdı. Hatice, "Demek Abidin, Halis'in yeğeni... Bir gün Latif geldi, 'bu bebeğin annesi babası öldü. Halis Ağa rica etti, bunu yetimhaneye bırak' dedi. Ben de götürdüm. Abidin olduğunu bilmiyordum" dedi. 

O sırada eve gelen Abidin ise geçmişiyle ilgili gerçeği öğrendi. Odaya çıkan Abidin, Suna gelince "Sen ne zamandır beni ayakta uyutuyorsun?" diye hesap sordu. Gözyaşlarına boğulan Suna, "Sana bir şey yaparlar diye korktum" dedi.

Çılgına dönen Abidin ise "Beni yıllarca kapısında köle eden adam benim amcam ha... Torununa beni köpek eden adam benim amcam ha. Ben ne yaptım onlara? Annem ve babam ölmüş Suna, beni terk etmemişler" diye ağladı.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 6

O sırada Seyran ile eve dönen Sinan, annesine "O oteli sen seçtin değil mi?" diye sordu. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan Ayla ise şaşırmış numarası yaptı. Ardından oğluna "Seyran, Ferit'i unutamadı mı yoksa? Aralarında bir şey mi oldu?" gibi sorular sordu. Sinan sinirlenince odasına giden Ayla ise planı işe yaradığı için sevindi.

Diyar'ı eve bırakıp yalıya dönen Ferit ise annesini arayıp olanları anlattı. Ferit Korhan'ın "Eğer ben Seyran'la görüşmezsem ve o çocuk onu üzer de ben göremezsem ne olacak?" sözlerine Gülgün karşı çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 7

FERİT EVLENİYOR

Bütün gece farklı evlerde birbirlerini düşünen Ferit ile Seyran'dan Ferit, ertesi sabah ailesine evleneceğini müjdeledi.

Evden çıkarken Abidin'i görüp şaşıran Ferit, ona da Diyar ile evleneceğini söyledi. Onun tavrını anlamayan Ferit, ne olduğunu sorunca Abidin oradan uzaklaştı.

Aynı anlarda evden çıkmaya hazırlanan Seyran da Ayla'nın görevlendirdiği Hazal ile çıkmak zorunda kaldı. Arabada Hazal'ın sorduğu sorulardan rahatsız olan Seyran, ablasıyla buluşacağını söyleyerek yolda ayrıldı. Suna'yı arayan ve yalan söylediğini ifade eden Seyran, Ferit'e gidip evlenmemesi gerektiğini söyleyeceğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 8

Geçmişinin peşine düşen Abidin ise Şevki'nin evine gidip ondan bildiklerini anlatmasını istedi. Şevki ise "Ben senin dayınım" dedi.

O sırada Betül'ün üzülmesine dayanamayan Orhan ise Nurten'in sandığı yalıya gitti. Nurten, eski patronunu ikna edemeyince onun kafasına vazo ile vurup Orhan'ı içeri buyur etti. Her şeyden habersiz olan Orhan Korhan, özür dileyip Nurten'i ikna etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 9

"EVLENME FERİT"

Tüm bunlar olurken Seyran, Ferit'ten habersiz atölyeye gitti. Telefondaki Diyar ise onun sesini duydu. Telefondaki fotoğraflarda detayları göremediği için geldiği bahanesini uyduran Seyran'a inanmayan Ferit, ne olduğunu sordu.

"Evlenme Ferit" diyen Seyran'a şaşıran Ferit, Diyar'ı sevdiğini söyledi. İkili de birbirlerinin inat uğruna evlendiğini iddia ederken; Diyar geldi ve Seyran'ın ona "evlenme" dediğini duydu. Seyran, Diyar gelince atölyeden apar topar çıkarken; Hazal da adım adım onu takip etti.

Akşam Diyar ve ailesi geleceği için hazırlık yapan Korhanlardan Ferit, aklındakileri ve Seyran'ı hep koruma isteğini annesiyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 10

SİNAN, SEYRAN'IN ATÖLYEYE GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİ

O sırada öğrendikleriyle şoke olan Abidin, babasının Halis Korhan'ı "Mirasta benim de hakkım var" diye sıkıştırdığını ve sonrasında bir trafik kazasında öldüğünü Suna'ya anlattı.

Duyduklarıyla dağılan Suna ise Seyran'ı arayıp konuşmak istedi. O sırada Hazal da Sinan'a "Seyran, Ferit'le buluşmak için çıkmış evden" dedi. Çılgına dönen Sinan, kardeşinden Ferit'in atölyesinin olduğu hanın adresini istedi. Yemeğe dönüp Seyran'a bir şey belli etmeyen Sinan ise "Ablanla birbirinize doyamadınız" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 11

İLYAS YALIYI TERK ETTİ

Aynı anlarda Diyar'ın dedesi ve anneannesini evdekilerle tanıştıran Ferit, şekilden şekle girerken; Nurten de yalıya geldi. Kazım'ı görüp hırsız sanan Nurten, ortalığı ayağa kaldırırken; herkes bahçeye çıktı.

Kazım'ın Ferit'in eski kayınpederi olduğunu öğrenen İlyas, yalının sahibinin Seyran olduğunu duyunca Diyar'ı alıp gitmeye kalktı. Diyar da kendisine kızınca Ferit, İlyas'a "Bak ben torununa talibim. Benim ailem de bu. Sen bu gece düşün. Eğer uygun görürsen yarın gelip isterim. Uygun görmezsen orasını o zaman düşünürüz" dedi.

Odasına çekilen ve annesiyle konuşan Ferit, Seyran'ı aradı. İkili görüşmek üzere sözleşti.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 12

"BERABER BİR ŞEYLER ÜRETMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Atölyede Ferit ile buluşan Seyran, "Dünkü sözlerim için özür dilerim. Haddim değildi ama dayanamadım. Biz biliyorsun sadece karı koca değildik, sen benim en iyi arkadaşımdın. Hala da öylesin. Sana 'düş yakamdan' demiştim ama bu bana en iyi gelen şey. Beraber bir şeyler üretmek beni çok mutlu ediyor. Bu arada beraber çalıştığımızı Sinan'a söylemedim haberin olsun. Benim için zor" dedi.

Ferit ise "Mutsuz musun o evde?" diye sordu. "Hayır" diyen Seyran ise "Burası bana iyi geliyor, çok huzurluyum burada. Ben de burada çizsem olur mu? Hem beraber çizdiklerimiz çok daha güzel oluyor. Görüyorsun sen de. Aramızdaki bu ortalık pembe bir yalanı hak etmiyor mu sence?" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 13

"SANA O ZAMAN BU KADAR AŞIK DEĞİLDİM"

Bunun üzerine Ferit, "Ben bunu yapamam, üzgünüm. Ben Diyar'a seninle görüşmeyeceğime dair söz verdim. Başka çarem yoktu, yoksa benimle evlenmeyecekti" deyince; Seyran, "Bunları benim kafama sen soktun, sen istedin" diye karşı çıktı.

Ferit Korhan, "Seninle arkadaş olmayı seçsem onu kaybedeceğim. Korkuyorum, neticede sen başka bir adamla evlisin. Ben de başka bir kadınla evlenmeye çalışıyorum. Bizi birlikte görmeye dayanamıyorlar. Ben kendimden hatırlıyorum, Yusuf'a dayanamıyordum ki sana o zaman bu kadar aşık bile değildim" dedi.

Seyran'ın "Sözünü tut o zaman" sözleri üzerine Ferit, "Eğer kendini kötü hissedersen..." dedi. Seyran da ona "Diyar'ı ararım" cevabını verdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 14

SİNAN'DAN SEYRAN'A: KENDİNİ KANITLA

Ferit, handan çıkarken; orada bekleyen Sinan ise "Hazal haklıymış" dedi. Bu sırada Diyar'ın ailesine giden Korhanlar ise zor durumda kaldı. İlyas Bey söylenirken; Ferit içeri girdi.

Seyran atölyede gözyaşlarına boğulurken; Sinan içeri girdi. "Ferit" diye kapıya dönen Seyran, Sinan'ı görünce şoke oldu. Sinan ise "Seni ağlattı sen de burada onu bekliyorsun. İki gündür buraya geldiğini çok iyi biliyorum. 'Bana dürüst ol' dedim sana. İki yıl boyunca kullandın beni. Sen beni değil onu istiyorsun. Kaçıp kaçıp Ferit'e geliyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Bana olan aşkını kanıtla. Sana dokunmama izin ver, ben de inanayım" dedi.

Seyran, Sinan'ın elini tutarken; Ferit ile Diyar da nişanlandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti" - 15

Seyran'la konuşan Ferit'in Diyar ile nişanlanmasına sosyal medyada gündem oldu.

"Ferit istemeden aşkını ilan etti"
"Birbirlerinin inadına evleniyorlar"
"Seyran ilk kez Ferit'i kaybettiğini hissetti"
"Seyran'ın eli kolu bağlandı"
"Yıkılmasın diye ittiği Ferit'in dönüşümü Seyran'a ağır geldi"
"Seyranın vücut dilinden ve mimiklerinden tanıyan Ferit’in kıskanıldığı hissetmesi"
"Ferit cidden ne yapıyor anlayamıyorum"
"Kalbim paramparça oldu"

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