Yalı Çapkını'nda Ferit için yeni dönem! "Seyran ilk kez kaybettiğini hissetti"

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Yalı Çapkını son bölümde; Diyar'ın odası diyerek çaldığı kapıyı Seyran açınca şoke olan Ferit, Sinan'ın "Ne işin var burada?" sorusuna "Ben Diyar'a geldim" dedi.

Sinan bu tesadüfe sinirlenirken; herkes odasına çekildi. Ferit'e kızan Diyar, tesadüfe inanmazken; Sinan da Seyran'a "Bu herifin burada ne işi var?" diye sordu.

Seyran'ın "Bunu bana değil, annene sor" yanıtıyla daha da sinirlenen Sinan, "Bu adamın sürekli karşımıza çıkmasından bıktım" dedi.

Diyar da "Aklın yan odada kaldı demi Ferit?" diye sorarken; Ferit "Ne söylememi bekliyorsun? Evet, Seyran'ı görünce afalladım. Büyüdüğüm evden ayrılmışım gibi hissettim" dedi.