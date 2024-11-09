Yalı Çapkını'nda Ferit ile Halis Ağa'dan Seyran hamlesi! "Sonunda aşk kazandı"
Her cuma Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 8 Kasım akşamı yayınlanan 82. bölümüne; aşkı için savaşan Seyran ve Ferit'in yaptığı seçim damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını'nın 8 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Seyran'ın aşkı için savaşması ve Ferit'in Halis Ağa'nın desteğiyle Diyar ile Seyran arasında seçim yapması dikkat çekti.