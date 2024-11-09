Yalı Çapkını'nda Ferit ile Halis Ağa'dan Seyran hamlesi! "Sonunda aşk kazandı"

"TELEFONUNU ODAMDA UNUTMUŞSUN FERİT"

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran “Yine senin olurum” dedikten sonra Ferit, odadan kaçarak uzaklaştı. Seyran, “Ne dedim ben?” diye gözyaşlarına boğulurken; Ferit ise sorduğu soruya pişman oldu.



Ardından Diyar ve ailesiyle yemek yemek üzere aşağıya inen Ferit, telefonunu alması için Ayşen’i yukarı yolladı. Ferit’e sinirlenen Seyran ise telefonu kendi aşağıya indirdi. “Ferit telefonunu odamda unutmuşsun” diyen Seyran, aile yemeğine katılmak üzere masaya oturdu.

O sırada geçmişin intikamını almak isteyen Abidin, Suna ve Kazım da birlik olup Halis Ağa’yı yalıdan kovmak üzere plan yaptı.