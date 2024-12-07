Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar"

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'na Ferit'in bayılması damga vurdu. 6 Aralık akşamı yayınlanan 86. bölümde; ailesini düştüğü zor durumdan kurtarmaya çalışan Ferit'in bir anda yere yığılması başta Seyran olmak üzere herkesi korkuttu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 1

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu.

Ferit'in, Abidin'i "Halis Korhan'ın yeğeni... Abidin Korhan" diye basına takdim ettiği anları izleyen Abidin'in annesi "Bize yaptıklarınızı ödeyeceksiniz" dedi.

Aynı anlarda Tayfun'un adamı Gülgün'ü takip edip sıkıştırdı. Korkan Gülgün ise "Ne istiyorsun? Çantayı al, içinde para var" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 2

Çizimleri zamanında teslim eden Seyran ile Ferit, Abidin ve Suna'yla birlikte balık tutmaya gitti.

Halis Ağa, anlaşmanın sağlanmasından mutlu olurken; İfakat büyük üretim için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kazım da onlara sermaye bulabileceğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 3

Balık tutma hayalleri gerçekleşen Seyran, avukatının telefonuyla boşandığını söyledi. Ferit'e sarılan Seyran, "Tekrar Seyran Şanlı oldum" diye sevinç yaşadı.

Ardından yemek için sofraya oturan Suna'nın sürekli midesi bulanınca Seyran, "Hamile olabilir misin?" diye şüphelendi.

Hep birlikte yemek yiyen dörtlüden Ferit, "Korhan yapmam gereken kişi Seyran" deyince gerilen Seyran, elini yıkama bahanesiyle masadan kalktı. O an ayağa kalkıp eğilen Ferit'in evlilik teklifi edeceğini sanan Seyran, "Hayır, o olmaz" derken; Ferit Korhan ıslak mendil uzattığını söyledi. Seyran, ona bozulurken; Ferit de "Beni niye reddettin" diye sordu.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 4

Aynı anlarda Orhan, kredi konusunda sıkıntı yaşacaklarını söylerken; Halis Ağa, onu Tayfun konusunda uyardı.

Betül ile ilgili iyice kafası karışan Orhan, Gülgün'e gitti. Onu perişan halde görünce dağılan Orhan ise eski eşin Gülgün'e destek oldu ve onunla kaldı.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 5

O sırada çok hata yaptıklarını söyleyen Seyran, artık normal olmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine Ferit de "Aşk normal bir şey mi sence?" dedi. Bunun üzerine Seyran, "Bebek adımlarıyla ilerleyeceğiz" dedi.

Gece ablası için hamilelik testi aldıran Seyran, Suna'nın testi pozitif çıkınca havalara uçtu. Haberi alan Abidin de çok mutlu oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 6

Seyran ile Suna, sabah hemen hastaneye giderken; Halis Korhan da durumlarının kötü olduğunu ve kirvesi Nazif ile görüşmesi gerektiğini Ferit'e söyledi.

Ancak Suna'nın gebelik testi negatif çıktı. Doktor, rutin kontrollerden geçmesi gerektiğini söyleyince Suna korkuyla gözyaşlarına boğuldu. Eve dönen Suna, Abidin'e üzülmemesi gerektiğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 7

Gülgün ile buluşan Esme ise onun arkadaşının devrettiği lokantayı almayı teklif etti.

Aynı anlarda kirvesi Nazif'e giden Ferit, onun dedesiyle ilgili sözlerine sinirlendi. Oradan çıkan ve yalıya dönen Ferit, Kazım ile para bulmak için görüşmeye gitti.

İfakat'tan Nazif'in Ferit'i geri çevirdiğini duyan Halis Korhan, "O adamı bugün geldiği yere ben getirdim. Ben başımı eğip ona torunumu yollamışım. Bu ne cüret!" sözleriyle çılgına döndü.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 8

Sadık Ağa'nın yanına giden Kazım, Ferit ve Abidin; kendilerine sermaye sağlayacak kişinin "Büyük Hanım" olduğunu öğrendi. Ferit veAbidin iş konuşmak için sabırsızlanırken; Kazım da eğlendi.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 9

Esme ise yalıya dönünce kızlarına Gülgün ile bir restoran açacaklarını müjdeledi.

O akşam Gülgün'ü görmek için yanına giden Orhan, Esme ile girişimleri için onu destekledi.

Aynı anlarda Esme, Seyran ve Suna da Kazım, Ferit ve Abidin'i merak etti. Seyran'ın kendisini defalarca aradığını gören Ferit, onu arayacağını söylerken; Şanlı kadınları onları alemde sandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 10

Ferit, telefonu kapatınca Sadık Ağa, elinde kağıtla onu yanına çağırdı. Protokolde yalının ipotek olarak istendiğini gören Ferit, bunu kabul edemeyeceğini söyledi.

Sadık, parayı almasının başka bir yolu olmadığını söyleyince Ferit belgeyi imzaladı. Abidin'e parayı aldığını söyleyen Ferit, rahat bir nefes alsa da yalı detayını söyleyemedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 11

Ferit, Abidin ve Kazım eğlenirken içeri gelen Seyran, Suna ve Esme onları eve götürdü.

Sabah uyanan Ferit, protokolü düşünüp "Ne yaptım ben?" derken; Esme de Gülgün ile birlikte tüm aileyi yemeğe götürmek istediklerini söyledi. Masaya gelen Ferit, Kazım'ın yardımıyla aradıkları parayı bulduklarını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 12

Ardından dedesine olanları anlatmaya giden Ferit, Seyran'ı Halis Korhan'ın yanında görüp şaşırdı. Halis Ağa, torununu överken; Büyük Hanım ise "Görelim bakalım Korhanlar birbirlerine ne kadar bağlı. Hepsini oğluma vereceğim. Abidin'im alacak intikamımızı" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 13

Seyran, odasında dans ederken onun yanına giden Ferit, onu öptü. Bunun üzerine iddiayı kaybettiğini söyleyen Seyran, "Parayı nereden buldun dürüst ol" dedi.

Ferit ise "Yalıyı ipotek ettireceğimi söyledim. Yapmak zorundaydım, konuşacağım Suna'yla. Bu bir süre aramızda kalsın, dedeme söyleme Suna ile konuş onu ikna et. Bir şey olmayacağından eminim" dedi.

Seyran da ona "Ben bu işte yokum. Git kendin ikna et" yanıtını verdi ve annesinin yanına gideceğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 14

Akşam ne yapacağını düşünüp fenalaşan Ferit, annesinin telefonuyla Seyran'ın oraya gitmediğini anladı.

O sırada tüm aile yemekteyken Gülgün ve Esme, restoranı satın aldıklarını açıkladı. İfakat ve Kazım, buna şaşırırken; doktor, Seyran ve kendisinin sonuçları için Suna'yı aradı.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 15

Aynı anlarda yalıda olan Seyran, Halis Ağa, "Ferit bir şey yaptı ve bunu sizin bilmeniz gerek" derken Ferit yere yığıldı.

Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar" - 16

"Ferit'e ne oldu?" sorusu araştırılırken; Yalı Çapkını 86. bölüm sosyal medyada gündem oldu.

"Ferit’in psikolojik savaşının sinyalleri iyice açığa çıktı"
"Seyran doğru olanı yaptı"
"Dağ gibi çocuk yığıldı kaldı"
"Tam Seyran her şeyi anlatacaktı olana bak"
"Çok üzülüyorum Ferit’e"
"Her şeyi tek başına üstleniyor"
"Seyran bir kere Ferit'i destekleseydin keşke"
"Ferit ve Seyran her şeyin üstesinden gelecek"
"Seyran'a bu korku yeter de artar"

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