Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar"
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'na Ferit'in bayılması damga vurdu. 6 Aralık akşamı yayınlanan 86. bölümde; ailesini düştüğü zor durumdan kurtarmaya çalışan Ferit'in bir anda yere yığılması başta Seyran olmak üzere herkesi korkuttu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu.
Ferit'in, Abidin'i "Halis Korhan'ın yeğeni... Abidin Korhan" diye basına takdim ettiği anları izleyen Abidin'in annesi "Bize yaptıklarınızı ödeyeceksiniz" dedi.
Aynı anlarda Tayfun'un adamı Gülgün'ü takip edip sıkıştırdı. Korkan Gülgün ise "Ne istiyorsun? Çantayı al, içinde para var" dedi.