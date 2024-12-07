Yalı Çapkını'nda Ferit neden bayıldı? "Seyran'a bu korku yeter de artar"

Gülgün ile buluşan Esme ise onun arkadaşının devrettiği lokantayı almayı teklif etti.



Aynı anlarda kirvesi Nazif'e giden Ferit, onun dedesiyle ilgili sözlerine sinirlendi. Oradan çıkan ve yalıya dönen Ferit, Kazım ile para bulmak için görüşmeye gitti.

İfakat'tan Nazif'in Ferit'i geri çevirdiğini duyan Halis Korhan, "O adamı bugün geldiği yere ben getirdim. Ben başımı eğip ona torunumu yollamışım. Bu ne cüret!" sözleriyle çılgına döndü.