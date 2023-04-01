Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 31 Mart akşamı 26. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme ortaya çıkan gerçekler ve Ferit'in Seyran'a el kaldırması damga vurdu. İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 31 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. 26. bölümde, Esme ile Hatice'nin Ferit'in yaptıklarını öğrenmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 2

"DOKUNMA BANA FERİT"

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit'i Pelin'le konuşurken gören Seyran, sakin kalıp evi terk etti. Seyran, peşinden koşan Ferit'e, "Dokunma bana. O kadar utanmazsın ki senin adına ben utanıyorum" dedim.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 3

"DÜNYA TERSİNE DÖNSE DE BOŞANMAYACAĞIM"

Bunun üzerine çılgına dönen Ferit, Zerrin ile Pelin'e kendisinden ve ailesinden uzak durmalarını söyledi. Evliliğini bitirmeyeceğini vurgulayan Ferit, "Değil yalı, dünya tersine de dönse böyle bir şey olmayacak" dedi.

Ferit'i kovan ve sinir krizi geçiren Pelin, annesine onsuz yaşayamayacağını söyleyince Zerrin de "Bu işi Seyran'ın ailesiyle halledeceğiz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 4

"SENİ SEVİYORUM SEYRAN"

Hemen yalıya giden Ferit, "Zerrin bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor bunu görmüyor musun? Ben seni seviyorum Seyran, seninle olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçmişini değiştirmek istese de başaramayacağını belirten Ferit, Seyran'a yalnız kalmasını ve adilce düşünmesini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 5

HALİS AĞA'DAN "İFAKAT" YORUMU

Bu sırada ofiste Mehveş ile dertleşen Halis Ağa, İfakat'ın yaptığı planın farkında olduğunu söyleyerek Suna'nın geleceği için endişelendiğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 6

ŞANLI AİLESİNE DAVETSİZ MİSAFİR

Akşam yalıya iftara giden Kazım ve ailesi çaylarını içerken Zerrin, Esme'ye ziyarete gitti. Kimin geldiğini öğrenemeyen ve çok kızan Kazım, hem halasını hem de Esme'yi tehdit etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 7

"DEĞER Mİ BİR ŞOFÖR İÇİN AĞLAMAYA"

Suna'nın izdivaç kararına karşı çıkmamasına bozulan Abidin, onun odasını gidip konuştu. İkili karşılıklı ağlarken her şeyin farkında olan İfakat, "Değer mi bir şoför için ağlamaya" dedi.

Suna'ya Abidin ile bir geleceği olmadığını sert bir şekilde söyleyen İfakat, odayı terk etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 8

KORHAN ERKEKLERİ REŞAT HOCAYLA KARŞILAŞTI

O anlarda teravih namazı için camiye giden Halis, Orhan, Fuat ve Ferit; Reşat Hoca ile tanıştı. İkili muhabbet ederken iftarda buluşmak üzere sözleşti.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 9

SEYRAN KARARINI VERDİ

Sabah Zerrin konusunda konuşan Seyran ile Ferit'ten Seyran, "Anneme dürüst olup her şeyi anlatacağım. Başkasından duyacağına benden duysun" dedi.

Ferit bunu kabul etmezken Seyran da kararını değiştirmeyeceğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 10

DEFNE AMACINA ULAŞAMADI

Aynı anlarda Defne'ye giden Orhan, onun yeniden birlikte olma isteğini kabul etmedi. "Ben karımı seviyorum hep de seveceğim. Gülgün başıma gelmiş en güzel şey" diyen Orhan'ı Gülgün de duydu.

Defne'ye Orhan ile kendisinin evlenmesini hazmedemediğini söyleyen Gülgün, ailesinden uzak durması gerektiğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 11

BÜYÜK YÜZLEŞME

Saffet, Suna, Ferit ve Seyran'ın tekne gezisi sonrası annesine giden Seyran, hem halasına hem annesine tüm olanları anlattı. Bunun üzerine Esme de Zerrin'le görüşmeye gitmek istedi.

Zerrin'in karşısında dimdik duran Esme, onun bütün aile sırlarını bilmesiyle şoke oldu.

Esme, sözlerini "Zaten o arın, namusun birazı siz de olsaydı; kızınızı evli bir adama yamamaya kalkmazdınız" diye noktaladı.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 12

"YÜZÜNÜ BİLE GÖRMEK İSTEMİYORUM FERİT"

Seyran ve Esme'nin peşinden giden Ferit, kayınvalidesine kendisini anlatmak istedi.

Bunun üzerine Ferit'e üzüntüsünü anlatan Esme, "Benim bundan sonra kızımın senin yanında durmasına gönlüm yok. Sen bizim özelimizi nasıl anlatırsın? Yüzünü bile görmek istemiyorum" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 13

Zerrin, Seyran ve Esme gittikten sonra İfakat ile buluştu. Böylece Zerrin'in aile sırlarını İfakat'tan öğrendiği ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 14

FERİT KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Eve dönen Seyran, odaya gittiğinde Ferit'e her şeyi nasıl anlattığının hesabını sordu.

Seyran, Ferit'e; "Sana hiçbir zaman güvenmeyeceğim. Senden hiçbir zaman çocuk yapmayacağım. Beni de çocuğumun babası olmayı da hak etmiyorsun" dedi.

Kendini tutamayan Ferit, Seyran'a el kaldırdı. Onun elini tutan Seyran, "Sakın" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 15

"FERİT KORHAN EFSANESİ BİTMİŞTİR"

Ferit'in düştüğü duruma ve Seyran'a el kaldırması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları...

"Ferit bir Seyran'a el kaldırmadığın kalmıştı onu da yaptın"
"Ferit her şeyi yapar 'şiddet göstermez' dedim yanılmışım"
"Ferit nereden nereye geldi?"
"Ferit Korhan efsanesi bugün bitmiştir"
"Ferit el kaldırana kadar haklıydı"
"Korktuğum başıma geldi"
"Olmaz dediğim oldu"
"Ferit bunların İfakat'ın planı olduğunu ne zaman öğrenecek acaba?"
"Helal olsun Esme Sultan"

Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu" - 16

YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM TANITIMI

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