Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 31 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. 26. bölümde, Esme ile Hatice'nin Ferit'in yaptıklarını öğrenmesi dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde; Ferit'i Pelin'le konuşurken gören Seyran, sakin kalıp evi terk etti. Seyran, peşinden koşan Ferit'e, "Dokunma bana. O kadar utanmazsın ki senin adına ben utanıyorum" dedim.
Bunun üzerine çılgına dönen Ferit, Zerrin ile Pelin'e kendisinden ve ailesinden uzak durmalarını söyledi. Evliliğini bitirmeyeceğini vurgulayan Ferit, "Değil yalı, dünya tersine de dönse böyle bir şey olmayacak" dedi.
Ferit'i kovan ve sinir krizi geçiren Pelin, annesine onsuz yaşayamayacağını söyleyince Zerrin de "Bu işi Seyran'ın ailesiyle halledeceğiz" dedi.
Hemen yalıya giden Ferit, "Zerrin bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor bunu görmüyor musun? Ben seni seviyorum Seyran, seninle olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Geçmişini değiştirmek istese de başaramayacağını belirten Ferit, Seyran'a yalnız kalmasını ve adilce düşünmesini söyledi.
Bu sırada ofiste Mehveş ile dertleşen Halis Ağa, İfakat'ın yaptığı planın farkında olduğunu söyleyerek Suna'nın geleceği için endişelendiğini belirtti.
Akşam yalıya iftara giden Kazım ve ailesi çaylarını içerken Zerrin, Esme'ye ziyarete gitti. Kimin geldiğini öğrenemeyen ve çok kızan Kazım, hem halasını hem de Esme'yi tehdit etti.
Suna'nın izdivaç kararına karşı çıkmamasına bozulan Abidin, onun odasını gidip konuştu. İkili karşılıklı ağlarken her şeyin farkında olan İfakat, "Değer mi bir şoför için ağlamaya" dedi.
Suna'ya Abidin ile bir geleceği olmadığını sert bir şekilde söyleyen İfakat, odayı terk etti.
O anlarda teravih namazı için camiye giden Halis, Orhan, Fuat ve Ferit; Reşat Hoca ile tanıştı. İkili muhabbet ederken iftarda buluşmak üzere sözleşti.
Sabah Zerrin konusunda konuşan Seyran ile Ferit'ten Seyran, "Anneme dürüst olup her şeyi anlatacağım. Başkasından duyacağına benden duysun" dedi.
Ferit bunu kabul etmezken Seyran da kararını değiştirmeyeceğini ifade etti.
Aynı anlarda Defne'ye giden Orhan, onun yeniden birlikte olma isteğini kabul etmedi. "Ben karımı seviyorum hep de seveceğim. Gülgün başıma gelmiş en güzel şey" diyen Orhan'ı Gülgün de duydu.
Defne'ye Orhan ile kendisinin evlenmesini hazmedemediğini söyleyen Gülgün, ailesinden uzak durması gerektiğini belirtti.
Saffet, Suna, Ferit ve Seyran'ın tekne gezisi sonrası annesine giden Seyran, hem halasına hem annesine tüm olanları anlattı. Bunun üzerine Esme de Zerrin'le görüşmeye gitmek istedi.
Zerrin'in karşısında dimdik duran Esme, onun bütün aile sırlarını bilmesiyle şoke oldu.
Esme, sözlerini "Zaten o arın, namusun birazı siz de olsaydı; kızınızı evli bir adama yamamaya kalkmazdınız" diye noktaladı.
Seyran ve Esme'nin peşinden giden Ferit, kayınvalidesine kendisini anlatmak istedi.
Bunun üzerine Ferit'e üzüntüsünü anlatan Esme, "Benim bundan sonra kızımın senin yanında durmasına gönlüm yok. Sen bizim özelimizi nasıl anlatırsın? Yüzünü bile görmek istemiyorum" dedi.
Zerrin, Seyran ve Esme gittikten sonra İfakat ile buluştu. Böylece Zerrin'in aile sırlarını İfakat'tan öğrendiği ortaya çıktı.
Eve dönen Seyran, odaya gittiğinde Ferit'e her şeyi nasıl anlattığının hesabını sordu.
Seyran, Ferit'e; "Sana hiçbir zaman güvenmeyeceğim. Senden hiçbir zaman çocuk yapmayacağım. Beni de çocuğumun babası olmayı da hak etmiyorsun" dedi.
Kendini tutamayan Ferit, Seyran'a el kaldırdı. Onun elini tutan Seyran, "Sakın" dedi.
Ferit'in düştüğü duruma ve Seyran'a el kaldırması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları...
"Ferit bir Seyran'a el kaldırmadığın kalmıştı onu da yaptın"
"Ferit her şeyi yapar 'şiddet göstermez' dedim yanılmışım"
"Ferit nereden nereye geldi?"
"Ferit Korhan efsanesi bugün bitmiştir"
"Ferit el kaldırana kadar haklıydı"
"Korktuğum başıma geldi"
"Olmaz dediğim oldu"
"Ferit bunların İfakat'ın planı olduğunu ne zaman öğrenecek acaba?"
"Helal olsun Esme Sultan"