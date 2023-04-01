Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a el kaldırdı! "Olmaz dediğim oldu"

"DÜNYA TERSİNE DÖNSE DE BOŞANMAYACAĞIM"

Bunun üzerine çılgına dönen Ferit, Zerrin ile Pelin'e kendisinden ve ailesinden uzak durmalarını söyledi. Evliliğini bitirmeyeceğini vurgulayan Ferit, "Değil yalı, dünya tersine de dönse böyle bir şey olmayacak" dedi.

Ferit'i kovan ve sinir krizi geçiren Pelin, annesine onsuz yaşayamayacağını söyleyince Zerrin de "Bu işi Seyran'ın ailesiyle halledeceğiz" dedi.