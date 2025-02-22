Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana"

Herkes Suna'nın neden gözaltına alındığını merak ederken; Şefika da Suna'nın kızını öldürdüğünü iddia etti.



Suna ne yapacağını bilemezken; Ferit de yanına girip onunla konuştu. Onu öpüp her şeyi üstüne yıktığını söyleyen Suna, "Ne yap ne et beni buradan çıkar. Bunu bana borçlusun" dedi.



Ferit, "bana güven" deyince; "Sana güvenenlerin hali ortada... Ben hapse girebilirim, Seyran ölümü göze aldı" deyince Ferit, meraklandı ve onu çıkaracağını söyledi.



Sonrasında Seyran ile hastaneye giden Ferit, yolda ona neden ölümü göze aldığını sorunca, bebek için tedaviye başladığını öğrendi.