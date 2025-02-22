Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 95. bölümüne; Suna'nın başına gelenler ve Ferit ile Abidin'in Büyük Hanım karşısında birlikte hareket etmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana" - 1

Her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin 95. bölümüne; Suna'yı düştüğü durumdan kurtarmak için herkesin bir araya gelmesi damga vurdu.

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, arabayı güçlükle durdururken; Halis Ağa da tedavi için uçağa yetiştirildi.

O sırada yardıma gelen Kazım, Abidin'den Ayşen'in öldüğünü ve Suna'nın gözaltına alındığını öğrendi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana" - 2

Herkes Suna'nın neden gözaltına alındığını merak ederken; Şefika da Suna'nın kızını öldürdüğünü iddia etti.

Suna ne yapacağını bilemezken; Ferit de yanına girip onunla konuştu. Onu öpüp her şeyi üstüne yıktığını söyleyen Suna, "Ne yap ne et beni buradan çıkar. Bunu bana borçlusun" dedi.

Ferit, "bana güven" deyince; "Sana güvenenlerin hali ortada... Ben hapse girebilirim, Seyran ölümü göze aldı" deyince Ferit, meraklandı ve onu çıkaracağını söyledi.

Sonrasında Seyran ile hastaneye giden Ferit, yolda ona neden ölümü göze aldığını sorunca, bebek için tedaviye başladığını öğrendi.

Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana" - 3

Bu sırada Abidin, yanından gitmesin diye Ayşen'i feda eden Büyük Hanım ise planlarının aksamaması için hamle yaptı.

Kızını gören Kazım ise Suna'yı yalnız bırakmamak için kendisini nezarethaneye attırdı.

Aynı anlarda Abidin de yalıya gidip annesi Çiçek'e hesap sordu ve "Eğer bu konuyla ilginiz varsa sizi yok ederim" dedi.

Seyran ve Ferit de hastanede araştırma yaparken; İfakat, Gülgün ve Esme de Şefika'nın yanına konuşmaya gitti. Gülgün ve Esme'yi yollayan İfakat, Şefika'nın olanları Büyük Hanım'dan öğrendiğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana" - 4

Ferit ve Abidin, hareketlerinden şüphelendikleri hasta bakıcıyı sıkıştırırken; güvenlik görevlileri gelip onları dışarı attı.

Korhan ailesi akşam bir araya gelirken; Orhan frenlerle oynandığını söyledi. Bunun üzerine Seyran, Karam'ın yaptığını ifade etti. Ardından İfakat da "Şefika yalan söylüyor, ona annen ifade verdirmiş" dedi.

Ertesi gün Suna'yı kurtarmak için Seyran ve Ferit, çeşitli görüntüler bulurken; Cengiz de hasta bakıcının peşine düştü. O sırada Orhan da Şefika'yı doğruyu söylemesi için ikna etti.

Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana" - 5

Suna için deliller savcılığa sunulurken; Sadık da Ayşen'i kendisinin öldürdüğünü itiraf ederek suçu üstlendi.

Herkes şoke olurken, Ferit bu işin peşine düşmek istedi. Ancak Seyran onu gitmekle tehdit edince sakinleşti. O sırada Büyük Hanım'ın tehdidiyle korkan Suna da Abidin'le birlikte yalıya gitti.

Gece içen Ferit'in yanına giden Abidin, onunla kavgaya tutuştu. İkili, Sadık'tan gerçekleri öğrenmek için onun peşinden hapse girdi.

Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana" - 6

Suna'nın aklanması ve Ferit ile Abidin'in birlikte hareket etmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Ferit ve Abidin'i böyle görmeyi özlemiştik"
"Bilerek hapse girmeleri güzel hareket"
"Büyük Hanım için yolun sonu"
"Korhan ailesinin sırtı artık yere gelmez"
"Sadık sen şimdi bittin işte"

YALI ÇAPKINI 96. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını dizisinin 96. bölüm fragmanına; Ferit'in Büyük Hanım'ı ortadan kaldırmak için harekete geçmesi damga vurdu.

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