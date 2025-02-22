Yalı Çapkını'nda Büyük Hanım için yolun sonu geliyor mu? "Ferit ve Abidin yeniden yan yana"
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 95. bölümüne; Suna'nın başına gelenler ve Ferit ile Abidin'in Büyük Hanım karşısında birlikte hareket etmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin 95. bölümüne; Suna'yı düştüğü durumdan kurtarmak için herkesin bir araya gelmesi damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, arabayı güçlükle durdururken; Halis Ağa da tedavi için uçağa yetiştirildi.
O sırada yardıma gelen Kazım, Abidin'den Ayşen'in öldüğünü ve Suna'nın gözaltına alındığını öğrendi.