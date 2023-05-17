Yalı Çapkını'nda Ferit ve Abidin'den Suna'nın düğününe baskın! "Sonunda kaçtılar"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 16 Mart akşamı yayınlanan 32. bölümünde; boşanan Ferit ile Seyran'ın birbirinden kopamaması ve Suna'nın düğünündeki kız kaçırma operasyonu dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde; mahkemede Ferit de Seyran da boşanmak istediklerini beyan etti. Ferit ile Seyran, mahkeme çıkışı basın açıklaması için basın karşısına geçti.
Ferit ayrıldıklarını açıklarken Seyran bayıldı. Ferit onu içeri taşırken aileler de peşlerinden geldi. Seyran için yardım isteyen ve ona bir şey olmasından korkan Ferit, "Yanındayım, korkma" dedi.
Tarık'ın "Merak etme, gözün arkada kalmasın. Biz ona en iyi şekilde bakarız" sözleriyle çılgına dönen Ferit, babası Orhan'ın onu anladığını ve çok sevdiğini söylemesiyle sakinleşti.
Ferit ailesiyle birlikte yalıya dönerken Seyran da evine gitti.
Yalıya gittiklerinde Pelin'in neden orada olduğunu soran Halis Korhan, Ferit'in evlenme teklifi açıklamasına "İyi yapmışsın. Hayırlısı olsun. Yapın ne gerekiyorsa" dedi.
Odasından getirdiği içkileri salona indiren ve herkese ikram eden Ferit, boşanmasını kutladıklarını söyledi. Pelin'e de ara ara bağıran Ferit, elindeki şişeyi kırınca Asuman, "Sen bizi suçluyorsun da sen ne yaptın Ferit? Odana çık bir aynaya bak istersen" dedi.
Odasına çıkıp olanları düşünen ve iyice dağılan Ferit, uyuyup uyanınca Seyran'a gitmek istedi.
Buna karşı çıkan İfakat sesini yükseltince Halis Ağa da duydu. Pelin'e verdiği sözü torununa hatırlatan Halis Korhan, Ferit'in odasına kilitleneceğini ve yalıdan çıkmayacağını emretti.
Bu karara ses çıkarmayan Ferit, odasında kalamadı. Terastan kaçan Ferit, Abidin'in yardımıyla Seyran'a gitti.
Kazım Ağa'ya Seyran'ı görmek için yalvaran Ferit, onları ailesi gibi gördüğünü söyledi. "Sadece iki dakika göreyim, ben Seyran'a bir şey olursa yaşayamam" dedi.
O sırada aşağıya inen Seyran, "İyiyim" dedi. Birbirlerine sıkı sıkı sarılan ikili, Kazım'ın onu yollamasıyla ayrılmak zorunda kaldı.
Yalıdan kaçtığı ortaya çıkan Ferit ise geldiğinde dedesini kapıda gördü. Önce yalının güvenliğinden sorumlu olan herkesi kovan Halis Korhan, Ferit'e de çok kızdı.
Oğlunun işittiği sözlere dayanamayan Orhan ise babasına karşı çıktı.
Ertesi sabah Abidin'le konuşan Ferit, Suna ile ikisini bir araya getirmek için Seyran'ın yanına gitti.
Seyran, Acai Bowl söyleyen ve içine not bırakan Ferit'in yanına gitti. Ferit, Seyran'dan Suna'yı ikna etmesini istedi. Ablasına çok yalvardığını ancak kabul etmediğini belirten Seyran, daha fazla bir şey yapamayacağını söyledi.
O sırada gelen Tarık, Ferit'i tehdit ederken Kazım aradı. Kazım'a bir şey söylemeyen Tarık, Seyran'ı bu durumların bitmesi gerektiğini vurgulayarak tehdit etti.
Hiçbir fırsatı kaçırmayan İfakat ise Pelin ve annesini eve çağırdı. Pelin'in odada değişiklik yapma isteğine karşı çıkan Ferit, "Evlensek de benim aklımda da gönlümde de Seyran olacak. Buna bir itirazın var mı?" dedi.
Buna "Hayır" cevabını veren Pelin ise gözyaşlarıyla odayı terk etti.
Yalnız başına içen Abidin ise gece sarhoş bir halde yalıya geldi. Odasından silahını alan Abidin, bir not bırakıp Saffet Ağa'nın yalısının önüne gitti.
Şefika'dan Abidin'in kendisine bir şey yapacağını duyan Ferit, Pelin ile düğününün konuşulduğu sofrayı terk etti.
Abidin'i yalının kapısında bulan Ferit, rahat bir nefes alırken ikili garson kıyafetleriyle içeri girdi.
Gelin odasına giden ikili, Suna ve Seyran'ı oradan götürmeyi teklif etti. Dörtlü gizlice düğünü terk ederken kızların kaçtığı fark edildi.
Ferit ve Abidin'in aşklarına sahip çıkıp Suna ile Seyran'ı kaçırmasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Sonunda kaçtılar. Lütfen rüya olmasın"
"Başardınız, helal olsun"
"Halis geçmişte Saffet Ağa'yı sakat bıraktı. Fuat da Tarık tarafından sakat bırakılabilir mi?"
"Seyran ve Ferit bir araya gelip boşanmayı iptal etmeliler, sonra herkesin karşısına el ele geçip 'biz tekrar barıştık' desinler"
"Sanırım kötü günler bitti, daha kötüleri kapıda"
"Bu hikayede yanan Saffet oldu"
"Muhteşem dörtlüyü biri görecek diye ödüm koptu"
"Eğer bir de Ferit ile Seyran yeniden bir araya gelirse tamam olacak"