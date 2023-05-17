Yalı Çapkını'nda Ferit ve Abidin'den Suna'nın düğününe baskın! "Sonunda kaçtılar"

TARIK, FERİT VE SEYRAN'I YAKALADI

Ertesi sabah Abidin'le konuşan Ferit, Suna ile ikisini bir araya getirmek için Seyran'ın yanına gitti.

Seyran, Acai Bowl söyleyen ve içine not bırakan Ferit'in yanına gitti. Ferit, Seyran'dan Suna'yı ikna etmesini istedi. Ablasına çok yalvardığını ancak kabul etmediğini belirten Seyran, daha fazla bir şey yapamayacağını söyledi.

O sırada gelen Tarık, Ferit'i tehdit ederken Kazım aradı. Kazım'a bir şey söylemeyen Tarık, Seyran'ı bu durumların bitmesi gerektiğini vurgulayarak tehdit etti.