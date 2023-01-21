Yalı Çapkını’nda Ferit yemeği bastı! ‘Seyran artık vazgeç'

FERİT’TEN SEYRAN’A: SEN DE KÖTÜSÜN

Gece eve gelen Ferit Korhan, eşinin babasından izin aldığını söylemesi üzerine “Babanın neden kabul ettiğini biliyorum ben. Dedem bir arsa daha verir bu iş biter” dedi. Bunun üzerine Seyran “Ben de senin babanın ayıbını yüzüne mi vurmalıyım?” deyince Ferit, “Sen de kötüsün işte, için kötü. İşine gelmeyince nasıl geçiyorsun hemen karşı tarafa. Ünlü olmak istiyorsun, bizim gibi olmak, ezilmemek. Bana rağmen, bizimkilere rağmen deli gibi istiyorsun o işi yapmayı. Bir de ‘kız çocuklarına yardım’ diyorsun. Ben yemem” dedi. Seyran da ona acıdığını söyledi.