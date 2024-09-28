Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı"

AYLA'DAN ESME'YE GÖZDAĞI

O sırada Sinan'ın annesi Ayla da Esme'yi ziyarete gitti. Seyran'ın Sinan'a uygun olmadığını ifade eden Ayla, "Davul bile dengi dengine... Kültürümüz bile uymuyor. Mutsuz olurlar. Sizin kızınız bize ayak uyduramaz. Geri kalır ve mutsuz olur" dedi.



İyice sinirlenen Esme, "İnanın bana Ayla Hanım, bu saatten sonra size bu evden verilecek kız yok" deyip onu yolladı.

Suna ile Şevki'yi konuşurken dinleyen Kazım da Şevki'yi takip edip "Abidin gerçekten Korhan mı?" diye sordu. Şevki de "Git Suna'ya sor" dedi.