Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı"

Star TV'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 27 Eylül akşamı yayınlanan 76. bölümüne; Ferit'in Seyran'a yaptığı iş teklifi ve Seyran'ın kararı damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; Ferit'in Seyran ile birlikte çalışmak istemesi ve Seyran'ın Sinan'ın yalanını yakalaması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 2

YATIRIMCILARIN SEYRAN ŞARTI

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran'ın çizimleriyle şirkete giden Ferit, toplantıya girdi. Toplantıda çizimlerin Seyran'a ait olduğunu ifade eden Ferit, firmanın "Eski eşiniz de projeye dahil olursa bu çizimleri kabul ederiz" cevabıyla şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 3

AYLA'DAN ESME'YE GÖZDAĞI

O sırada Sinan'ın annesi Ayla da Esme'yi ziyarete gitti. Seyran'ın Sinan'a uygun olmadığını ifade eden Ayla, "Davul bile dengi dengine... Kültürümüz bile uymuyor. Mutsuz olurlar. Sizin kızınız bize ayak uyduramaz. Geri kalır ve mutsuz olur" dedi.

İyice sinirlenen Esme, "İnanın bana Ayla Hanım, bu saatten sonra size bu evden verilecek kız yok" deyip onu yolladı.

Suna ile Şevki'yi konuşurken dinleyen Kazım da Şevki'yi takip edip "Abidin gerçekten Korhan mı?" diye sordu. Şevki de "Git Suna'ya sor" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 4

Aynı anlarda Sinan, Seyran'ı eve bıraktıktan sonra Ferit geldi. Seyran'a çizimlerinin beğenildiğini söyleyip iş teklif eden Ferit, onun kafasını karıştırırken; Sinan onları gördü. Seyran içeri girince Ferit'in yanına giden Sinan, ona neredeyse Seyran ile evlendiklerini söyleyecekken; Hazal, ağabeyini durdurdu.

Onlar gittikten sonra Kazım da Suna ile konuşmaya geldi. Onu çaktırmadan tehdit eden Kazım da akşamki aile yemeğine kendini davet ettirdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 5

FERİT, SEYRAN'IN EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Eve dönen Ferit, Seyran'ı ikna edemediğini İfakat'a söyledi. Bunu kabul etmeyen İfakat ise Abidin'i aramasını ve Seyran ile baş başa konuşmasını söyledi. Onu dinleyen Ferit, Abidin'den akşamki aile yemeğini öğrendi.

Akşam Diyar ile aynı restorana giden Ferit, Seyran ve ailesinin yanına Sinan ile ailesinin geldiğini görünce şoke oldu. Ferit, pürdikkat o masayı izlerken; Seyran birden Sinan ile evlendiklerini açıkladı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 6

FERİT'İN SEYRAN'I İKNA ETME ÇABASI

Ferit bu haberi duyunca masaya vururken, aile üyeleri Seyran ile Sinan'ı tebrik etti. Aileleri şoku atlatmaya çalışırken, Seyran tuvalete gitti. O sırada Ferit'e yardım eden Diyar da onunla sohbet etti. Ardından Ferit ile Seyran'ı yalnız bırakan Diyar, etrafı kolaçan ederken ikili konuştu.

Ferit, Seyran'ın Sinan'ı kastederek "Benim geleceğim aşağıda" sözlerine karşı çıkarak "Senin geleceğin kendinsin. Senin ne istediğini çok iyi biliyorum. Sen herkesten farklısın, yeteneklisin. Bunu herkesten çok kendin için yap" dedi. Seyran ise "Cevabım hayır, sürekli böyle karşıma çıkma" ifadelerini kullandı.

Ferit ve Diyar, restorandan ayrılırken Seyran da yerine döndü. İkili, kendi evlerine çıkacaklarını söylerken Ayla buna karşı çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 7

Yemeği gerginlik çıkmadan bitiren Seyran, eve gidince Abidin'e kızdı. Olanları duyan Suna da kardeşine "Ferit'in teklifini Sinan yüzünden mi yoksa hislerin yüzünden mi reddettin?" diye sordu. Buna sinirlenen Seyran da eski bir dostuna yardım ettiğini belirtti.

Kazım'ı da eve çağıran Esme, Sinan'ın annesi Ayla'nın onu ziyarete geldiğini ve kızlarını istemediğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 8

AYLA'DAN YENİ PLANLAR

Aynı anlarda Ayla da kızı Hazal'a Ferit ile yakınlaşması gerektiğini ifade ederken; Seyran ile Sinan'ın yanlarında kalacağını belirtti. Oğluna hasta olduğunu yanında kalmasını söyleyen Ayla, Sinan'ı ikna etmeye çalıştı.

Sabah Seyran ile buluşmak üzere çıkan Sinan ise ev bakma işini erteleyip ofise gideceğini belirtti. Ev bakmaya başlayan Seyran ise Ferit'i arayıp emlakçı için yardım istedi. Bunu fırsata çeviren Ferit de Seyran'ı atölyeye davet etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 9

DİYAR ZOR DURUMDA

Ferit gidince ortalığı toplamaya başlayan Diyar, karşısında dedesini görünce şoke oldu. Diyar'ın dedesi İlyas "Sen arını, aileni unutmuşsun" diyerek torununa vurdu.

Ferit'i sevdiğini söyleyen Diyar'a karşı çıkan dedesi İlyas "Ben biricik kızımı bir ayyaş yüzünden toprağa verdim. Seni de vermeye hiç niyetim yok" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 10

SEYRAN İLE FERİT ATÖLYEDE BAŞ BAŞA

O sırada Seyran, Ferit'in atölyesine gitti. Onun çizimine bakan Seyran, fikirlerini söyleyip eline kalemi alırken; "Hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin Seyran, git buradan yoksa dayanamazsın" dedi.

Biten çizime bakan Ferit, Kolsuz Usta'nın "İlk çizdiğimiz yüzük için zıt ama bütün. Gece ile gündüz gibi" dediğini hatırladı. Taşın renginin kırmızı olması gerektiğini belirten Ferit, onun mavi fikrine "Sen mavi değilsin Seyran, kırmızısın" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 11

"BU YÜZÜK SENSİN SEYRAN"

Ardından Ferit ile birlikte ev bakmaya giden Seyran, evi tuttu. Akşam Seyran'ın yanına giden Sinan, ona evlilik teklif etti.

Seyran'ın evi tuttuğunu öğrenen Sinan, bozulmuş gibi yapsa da evi halledeceğine dair söz verdi.

Gece birlikte çizdikleri yüzüğü renklendiren Ferit, çizimin son halini Seyran'a "Bu yüzük sensin Seyran, fikrini değiştirirsen toplantı yarın öğleden sonra" diyerek yolladı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 12

SEYRAN, SİNAN'IN YALANINI YAKALADI

Ertesi sabah Seyran'a evin 3 aylık tadilat işlerinin olduğunu belirten Sinan, annesinin tahlillerini yeni görmüş gibi davrandı. O sırada Hazal ve Ayla, yanlarında kalmaları için ısrar ederken; Seyran bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

Kantarcı ailesi Seyran'ın durumu kabullenmesiyle sevinirken; emlakçı Seyran'ı aradı. Böylece Sinan'ın yalanı ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 13

Dedesi ve anneannesinin gelişiyle hayatı tepetaklak olan Diyar ise dedesi İlyas'ın "Çocuğun niyeti ciddiymiş, yarın gelsin istesin madem seni" sözleriyle şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 14

SEYRAN İŞİ KABUL ETTİ

Aynı anlarda toplantıda olan Ferit, yatırımcıların "Seyran Hanım olmayacaksa biz yokuz" demesine bozulurken; Seyran içeri girdi ve "Tek başına değil, beraber tamamlayacağız" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı" - 15

Seyran'ın Sinan'ın yalanını yakalamasına ve Ferit'in iş teklifini kabul etmesine yorum yağdı.

"Seyran doğru olanı yaptı"
"Seyran açısından ilişki bitti"
"İçimin yağları eridi. Sinan'ın gözünün yaşına bakma vur suratına çek git Seyran"
"Resmen Seyran'a oyun oynadılar"
"Ve Seyran, Sinan'ın ilk yalanını yakalamış oldu"
"Nasıl birbirlerini seviyorlar"
"Bence o ev Seyfer'in olacak"
"Seyran kendi için bir hamle yaptı sonunda"
"Ferit yine dediğini yaptı"

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