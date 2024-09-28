Yalı Çapkını'nda Ferit'e büyük sürpriz! "Seyran doğru olanı yaptı"
Star TV'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 27 Eylül akşamı yayınlanan 76. bölümüne; Ferit'in Seyran'a yaptığı iş teklifi ve Seyran'ın kararı damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; Ferit'in Seyran ile birlikte çalışmak istemesi ve Seyran'ın Sinan'ın yalanını yakalaması dikkat çekti.