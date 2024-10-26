Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz"

"SANA HER ZAMAN İNANIYORUM FERİT"

Seyran'ın odasının önüne gittiğinde Diyar'ın kantine gittiğini duyan Ferit, yanına gidip özür diledi. Diyar ise en önemli şeyin Seyran'ın hayatta olması olduğunu ifade etti.



İkili konuşurken Seyran'ın uyandığı haberini alan Ferit, odaya koştu. Seyran'ın "Sen bulmuşsun beni" sözlerine "Evet ben buldum, ben kurtardım. Gerekirse ölümün elinden bile çekip alırım seni. O zaman izin vermemiştin ama şimdi bana inanırsın herhalde" şeklinde yanıt verdi.

"Ben sana her zaman inanıyorum" diyen Seyran, Diyar ile evlenip evlenmediğini sorunca Ferit; nikah öncesi onun yanına geldiğini ifade etti.