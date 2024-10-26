Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 25 Ekim Cuma akşamı 80. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye; Seyran'ın Ferit'in ısrarıyla yalıya gelmesi ve Halis Ağa'nın geri dönüşü damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 25 Ekim akşamı yayınlanan 80. bölümünde; Ferit'in Seyran'a olan aşkını itiraf etmesi ve Halis Korhan'ın yalıya dönüşü dikkat çekti.

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Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 2

FERİT, SEYRAN'I KURTARDI

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, Seyran'ı bulamayınca ne yapacağını bilemedi. Sinan'ın şoförünü sıkıştırıp ikisinin 5 kilometre ötedeki bir çiftlik evinde olduğunu duyan Abidin ve Ferit, oraya koştu.

Yeni adreste yerde yatan Seyran'ı bulan Ferit, "Lütfen sana bir şey olmasın, iyi olacaksın Seyran. Ne olur Seyran" derken; sağlık ekipleri geldi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 3

"SENİ ÇOK SEVİYORUM SEYRAN"

Ambulans ekipleriyle Sinan ve Seyran'ı hastaneye götürmeye hazırlanırken gözyaşlarına boğulan Ferit, "Çok seviyorum Seyran seni" ifadelerini kullandı.

Seyran'ın yanında ambulansa binen Ferit, onu bir dakika yalnız bırakmazken; hem Sinan'ın hem Seyran'ın ailesi olanları öğrenip hastaneye koştu.

Doktor, Seyran'ın durumunun iyiye gittiğini ancak olayın henüz adli vaka olmadığını belirtti. Gözyaşlarına boğulan Esme hem Ferit'e hem Abidin'e Seyran'ı kurtardıkları için teşekkür ederken; Hatice, "Bizim hiç bir iyi günümüz olmayacak mı?" diye isyan etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 4

"SANA HER ZAMAN İNANIYORUM FERİT"

Seyran'ın odasının önüne gittiğinde Diyar'ın kantine gittiğini duyan Ferit, yanına gidip özür diledi. Diyar ise en önemli şeyin Seyran'ın hayatta olması olduğunu ifade etti.

İkili konuşurken Seyran'ın uyandığı haberini alan Ferit, odaya koştu. Seyran'ın "Sen bulmuşsun beni" sözlerine "Evet ben buldum, ben kurtardım. Gerekirse ölümün elinden bile çekip alırım seni. O zaman izin vermemiştin ama şimdi bana inanırsın herhalde" şeklinde yanıt verdi.

"Ben sana her zaman inanıyorum" diyen Seyran, Diyar ile evlenip evlenmediğini sorunca Ferit; nikah öncesi onun yanına geldiğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 5

SİNAN HASTANEDEN KAÇTI

Polisler ifadesini almak için Seyran'ın odasına gelince Diyar, onun avukatı olduğunu ve kalacağını belirtti.

Seyran ifade verirken; oğlunun hapse giremeyeceğini belirten Ayla, bu işe müdahale edeceğini söyledi. Bağırarak Seyran'ın iftira attığını iddia eden Ayla, "Ne malum belki de bu kız zehirledi oğlumu" dedi.

Ayla Kantarcı'nın bağırmasına dayanamayan Seyran, "Sinan kendi seçimleri yüzünden orada yatıyor. Sizin oğlunuz kendine 'hayır' denmesini kabul edemedi. Oğlunuz yaşayacak, bedel ödeyecek" dedi.

Ertesi sabah Seyran'ın durumu iyiye giderken; Sinan ifadesi alınmadan hastaneden kaçtı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 6

FERİT'TEN SEYRAN İÇİN ÖNLEM

Sinan Kantarcı; amcası, annesi ve şoförünün desteğiyle kaçarken; Mümtaz, yeğenine annesinin kesenin ağzını açtığını söyledi.

Seyran, Sinan'ın peşini bırakmayacağını söyleyerek endişelenirken; Ferit, "Yalıya geleceksin" dedi.

Bunu kabul etmeyen Seyran, evine dönerken; Ferit onun için endişelenmeye devam etti. Esme'nin kapısına bir sürü koruma yollayan Ferit, Diyar'ın "Seyran'ı sonsuza kadar koruyamazsın" sözlerine "Kim diyor bunu" cevabını verdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 7

Ferit'e teşekkür eden ve korktuğunu söyleyen Seyran, tüm bunlarla baş edebileceğini ifade etti.

Bunun üzerine Diyar'ın dedesine giden Ferit, ondan da özür dilerken; Seyran, ablası Suna'ya Ferit'in evlenemediğini ve Diyar'ın kendisine çok iyi davrandığını anlattı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 8

FERİT'İ ÇILDIRTAN TELEFON

Ferit, gece olanları düşünürken; Seyran da Sinan'ın odasına geldiğini söyleyip korku dolu anlar yaşadı.

Sabah Hattuç ve Ferit, Seyran'ı görmeye giderken; Gülgün de oradaydı. Ferit, kendisini dinlemediği için Abidin ile kavgaya tutuşurken; Sinan, Suna'ya telefon etti. 

İkili kavga ederken; telefonu açan Seyran, Sinan'ın "Çok yakında kavuşacağız aşkım" sözleriyle şoke oldu. Telefonu onun elinden alan Ferit, Sinan'a esip gürledikten sonra telefonu kırdı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 9

"YALI SENİN HER ZAMAN SIĞINACAĞIN EV"

Telefon Esme'nin karnına gelince Hatice, onun hamile olduğunu anladı. Bu anlarda Ferit, herkesin yalıya geleceğini ve itiraz istemediğini belirtti. Abidin, Suna ile kendisinin gelmeyeceğini ifade etti.

Seyran, ablasını yanında olması için ikna etmeye çalışırken, Ferit geldi. Ferit Korhan, Seyran'a "Tam bensiz nefes aldığını düşünürken, o adam yüzünde yenildiğini ve kaçtığın yere döneceğini hissediyorsun biliyorum. Ama o ev senin her zaman sığınacağın ev. Ben seni her zaman koruyacağım söz veriyorum" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 10

SEYRAN YILLAR SONRA YALIDA

Ardından elini Seyran'a uzatan Ferit, "Hadi kırma beni" dedi. Umut dolu gözlerle ona bakan Seyran da Ferit'in elini tutup "Hadi" dedi.

Seyran ve ailesiyle birlikte yalıya gelen Ferit, başta İfakat olmak üzere herkesi uyardı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 11

Esme ve Kazım ile konuşan Hatice, yeniden evlenmeleri gerektiğini söylese de Esme emin olmadığını ifade etti.

Ferit, Seyran'a kendi odasında kalması için ısrar ederken; ona içeri gelmesini ve bir şey göstereceğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 12

DİYAR'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Seyran, odanın yeni haline bakarken; Diyar merdivenden Ferit'in odasına geldi. Ne olduğunu anlayamayan Diyar, olanı biteni sordu.

Ferit, Seyran için en güvenli odanın burası olduğunu söyleyip Diyar'a "İkna et şu keçiyi" dedi. Şoke olan Diyar da Seyran'a güvenliğinin önemli olduğunu belirtti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 13

Akşam Orhan'ın annesini ihbar ettiğini öğrenen Betül yıkıldı. Bunu gören İfakat ise ona "Anneni kurtaracağım ama sen de ortadan kaybolacaksın" teklifinde bulundu.

Korhan ve Şanlı aileleri hep birlikte yemek yerken; Kazım, bir türlü kopamadıklarını söyledi. Ardından Kazım'ın telefonuyla Suna ve Abidin de geldi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 14

KAZIM'DAN ESME'YE EVLİLİK TEKLİFİ

Herkesi terasa çağıran Kazım Şanlı, çok önemli bir haber vereceğini belirtti. Herkes terasa gelince, halasının verdiği yüzüğü çıkaran Kazım, Esme'ye evlenme teklif etti.

Esme ise "Ben seninle bir daha evlenmem, hayır" dedi. Bunun üzerine Kazım, "Peki bebek ne olacak?" diye sordu. Seyran ve Suna başta olmak üzere herkes şoke olurken; Hatice de bu kez Kazım'a kefil olduğunu söyledi. Bunun üzerine Esme, "Kazım bu son şansın" diyerek evlilik teklifini kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 15

HALİS KORHAN YALIYA DÖNDÜ

Tüm bunlar olurken Halis Korhan yalıya döndü. "Ne oluyor burada?" diye hesap soran Halis Ağa, "Hepinizin yediği haltları biliyorum ama biz bir arada oldukça hepsinin üstesinden geliriz evelallah. Halis Ağa'nız daha ölmedi. Dedeni özlemedin mi hiç küçük ağa?" dedi.

Bunun üzerine Ferit koşup dedesine sarıldı ve "O kadar çok özledim ki seni. Döndün ya istediğini yap bana" dedi.

Herkesten hesap soracağını söyleyen Halis Korhan, "Allah hepinizi yeniden bir arada görmeyi nasip etti bana çok şükür. Birbirimizi hatalarımızla, sevaplarımızla kabul edeceğiz. Yine birlik olacağız inşallah" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz" - 16

Ferit'in Seyran'ı korumak için her şeyi yapması ve Halis Ağa'nın dönüşü sosyal medyada gündem oldu.

"Ferit duyguları ve yaşadıkları arasında sıkışıp kaldı"
"Kral geri döndü"
"Hikayelerini tekrar baştan yazacaklar, ama bu sefer çok daha güçlü"
"Seyran ile Ferit tekrar yalıda yan yana"
"Ferit ne olursa olsun hep Seyran'ın yanında olacak"
"Diyar giderek Seyran'ın varlığından rahatsız olacak"
"Halis Ağa tek tek hesap soracak"
"Yalı eski günlerine dönüyor"
Ferit’in gözü Seyran'dan başka hiç bir şey görmüyor artık"
"Halis Ağa da geldi tam oldu"
"Ferit, Seyran'ı bir daha asla bırakmaz"

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