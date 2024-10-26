Yalı Çapkını'nda Ferit'e Halis Korhan sürprizi! "Seyran'ı bir daha asla bırakmaz"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 25 Ekim Cuma akşamı 80. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye; Seyran'ın Ferit'in ısrarıyla yalıya gelmesi ve Halis Ağa'nın geri dönüşü damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 25 Ekim akşamı yayınlanan 80. bölümünde; Ferit'in Seyran'a olan aşkını itiraf etmesi ve Halis Korhan'ın yalıya dönüşü dikkat çekti.