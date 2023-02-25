Yalı Çapkını'nda Ferit'ten aşk itirafı! 'Seyran doğru yolda'

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
24 Şubat akşamı 21. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Halis Korhan'ın Seyran ile konuştuktan sonra yeni kararlar vermesi ve Ferit'in aşk itirafı damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Seyran'ın Pelin'i kovduğunu gören ve olanlara çok sinirlenen Halis Ağa, her şeyi anlatması için Seyran'ı odasına davet etti. Pelin'in Ferit'in eski sevgilisi olduğunu, bunu herkesin bildiğini söyleyen Seyran, olanlara sabrettiğini artık dayanamadığını ifade etti.
Gerekeni fazlasıyla yapacağını söyleyen Halis Korhan, Seyran'dan özür dileyip ona sarıldı. Halis Korhan, Seyran'a "Bu odadan başın daha dik çık, o kıza da hak ettiği gibi davranmışsın" dedi.
Odadan çıkan ve çok iyi görünen Seyran, "Ne konuştunuz?" sorularına cevap vermeden yukarı çıktı. Odaya çıkınca Pelin'in eşyalarını dışarı atan Seyran, Ferit'in telefonundan da numarasını sildi. Ferit, Seyran ile dedesinin ne konuştuğunu öğrenmeye çalışırken Halis Ağa, torununu odasına çağırdı.
Dedesine yalan söylemeden Pelin'in eski sevgilisi olduğunu belirten Ferit, Halis Ağa'dan sonra Suna'nın yanına gitti. Seyran'ın ne yapmaya çalıştığını soran Ferit, Suna'nın "Seyran, senin onu sevdiğin gibi seni seviyor" cevabıyla mutluluktan havalara uçtu.
Akşam yemeğinde bütün aileyi bir araya toplayan Halis Korhan, "Benim kudretimden, zenginliğimden korkmuşsunuz yalan söylemişsiniz. Şu düştüğünüz durumdan ben utanıyorum. Hiç mi utanmıyorsunuz? Ben bugün ailemin bir avuç yalancıdan oluştuğunu öğrendim. Ben size nasıl inanacağım? 'Keşke soyum kurusaydı' dedirttiniz bana bugün" dedi. Ardından da Gülgün, İfakat ve Orhan'a sert çıktı.
Gece ablasının yanına giden ve orada uyuyacağını söyleyen Seyran, Suna'nın bu fikre karşı çıkmasıyla odasına döndü.
İşine geri döneceğini söyleyen, evin idaresini de Latif'e bırakan Halis Korhan, sabah erkenden kalkıp oğlu ve torunlarıyla şirkete gitti. Eski iş arkadaşları Mehveş ve Sadık'ı gördüğüne sevinen Halis Ağa, Ferit'i Sadık'a emanet etti.
Orhan, diş hekimine gideceğini söyleyip Defne ile buluştu. Kuaföre gitmek için ablasıyla dışarı çıkan Seyran, saçlarını kestirdikten sonra Pelin ile görüştü. Öncelikle Pelin'den özür dileyen Seyran, onun Ferit'i çoktan kaybettiğini belirtti. Seyran'a ondan nefret ettiğini söyleyen Pelin, kendi yaşadıklarını onun da yaşayacağını söyledi.
Eve gelince de Gülgün ile konuşup ondan özür dileyen Seyran, Ferit'e de Pelin ile buluştuğunu söyledi.
Seyran, "İstesen de bana Pelin'e yaptıklarını yapamazsın. Aklından çıkarma bunu" dedi. Bunun üzerine Ferit, "Bugün Pelin bu haldeyse benim yüzümden Seyran. Ondan ben böyle kendimi kötü hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Yemek öncesi İfakat ile konuşan Orhan ise onun tavırlarına sinirlenip aralarındaki ilişkinin bitmesini istediğini ifade etti. Çok üzülen İfakat ise odasına gidince sinir krizi geçirdi.
Halis Ağa'nın Hatice Hala'yı aradığını gören ve yalıya kendi giden Kazım, halasının bunadığını söyledi. Gece Fuat'ı yanında göremeyen ve birinin dışarıya çıktığını gören Asuman, Suna'yı Abidin ile görünce rahat bir nefes aldı. Abidin'in elini tutan Suna, "Allah nasip etmeyeceği şeyi hayal ettirmezmiş" dedi. Ardından da Abidin'e sarıldı.
Seyran'a ısrar edip yatağa giden Ferit, onun elini tutup "Seni seviyorum" dedi. Bunun üzerine Seyran da "Beni gerçekten sevdiğine inandırmak için çok çabalaman gerekecek" dedi. Onu öpmek istese de başarılı olamayan Ferit, saçlarını okşadıktan sonra uyudu.
Seyran'ın Halis Ağa'ya gerçekleri anlatması ve Ferit'in ilan-ı aşkına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Seyran, Ferit'i yola getirecek"
"Daha çok çabalaman gerek Ferit"
"Seyran doğru yolda"
"Bu hafta herkes hatalarıyla yüzleşti"
"Hikaye şimdi başlıyor"
"Sonunda dile getirdin Ferit"
"Aşkları gün geçtikçe güzelleşecek"
"Seyran emek emek işledin aşkını"
"Her şey yeni başlıyor"
"Seyran en doğrusunu yaptın şimdi Korhan Ailesi düşünsün"