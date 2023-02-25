Yalı Çapkını'nda Ferit'ten aşk itirafı! 'Seyran doğru yolda'

SEYRAN, HALİS AĞA'YA GERÇEKLERİ ANLATTI

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran'ın Pelin'i kovduğunu gören ve olanlara çok sinirlenen Halis Ağa, her şeyi anlatması için Seyran'ı odasına davet etti. Pelin'in Ferit'in eski sevgilisi olduğunu, bunu herkesin bildiğini söyleyen Seyran, olanlara sabrettiğini artık dayanamadığını ifade etti.



Gerekeni fazlasıyla yapacağını söyleyen Halis Korhan, Seyran'dan özür dileyip ona sarıldı. Halis Korhan, Seyran'a "Bu odadan başın daha dik çık, o kıza da hak ettiği gibi davranmışsın" dedi.