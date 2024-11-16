Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez"

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 15 Kasım Cuma akşamı 83. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide, Ferit'in Diyar ve Seyran arasında seçim yapması dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 15 Kasım akşamı yayınlanan 83. bölümüne; Ferit'in yüzüğü atıp Seyran ile romantik anlar yaşaması damga vurdu.

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Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 2

SEYRAN YALIDA KALDI

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, herkesin içinde koşup Seyran'a sarılırken; Abidin gelip olay çıkardı. Ortalık karışınca Ferit'e akşam yemeğinde toplanacaklarını söyleyen Halis Korhan, "Seyran kızım beni içeri götür" dedi.

Olanlara sinirlenen Diyar, "Bu ne ya! Ben bunları hak ediyor muyum? Senin yanında olmaktan başka ne yaptım ben? Sana gözüm gibi bakmaktan başka ne yaptım söyler misin? Yeter, ben bunları hak etmiyorum! Yarın öbür gün Sinan yakalandığında sen Seyran'ın gitmesini kabul edebilecek misin?" diye Ferit'e kızdı.

Onu alttan alan Ferit ise özür dilese de Diyar'ı ikna etmekte zorlandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 3

HALİS AĞA'DAN SEYRAN'A DESTEK

Aynı anlarda Seyran'ın yalı fikrini Halis Ağa'dan aldığı ortaya çıktı. Halis Korhan, Seyran'a "İyi ki Hatice'yi dinlemedin, gelip her şeyi anlattın bana" dedi. Seyran, ailesinden hiç vazgeçmediği için Halis Ağa'ya kardeşi konusunda inandığını söylerken "Ferit'le koptuk ama aileyiz tabi ki" dedi.

Halis Korhan'ın "Ferit'ten gerçekten koptun mu?" sorusuna cevap veremeyen Seyran, Ferit'in gerçek duygularını bildiğini ve kendisini sevdiğini söyledi. Halis Ağa da ona "Yıkılmadan yenisi yapılmaz. Bu kez de sen boz huzurumuzu" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 4

FERİT'TEN DİYAR'A TEPKİ

O sırada dekoratörle Ferit'in odasını dekore etmek için yukarı çıkan Diyar, Seyran'ın gizli çiziminin üstündeki tabloyu kaldırtırken; Ferit geldi.

Diyar'a kızan Ferit, "Bana haber vermeden nasıl odayı düzenlersin?" derken, Ferit Korhan, ona "Burası bizim odamız değil, Seyran'ın odası. Farkındaysan hala gitmedi" dedi. Bozulan Diyar, Seyran çıkacakken; "Madem oda senin. O zaman fazlalık olan benim. Ben gideceğim" deyip gitti.

Ferit ile baş başa kalan Seyran, "Ne istediğini bilmek zorundasın. Yoksa bu gidişle sadece Diyar'ı değil beni de kaybedeceksin" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 5

HALİS KORHAN SOFRADA ESTİ GÜRLEDİ

Aynı anlarda ailesiyle birlikte yemeğe oturan Halis Ağa, onlara "Bir daha benim haberim olmadan arkamdan iş çeviren olursa kendini kapının önünde bulacak" diye kızdı.

Esme, Gaziantep'e gitmek konusundaki ısrarını yineleyince iyice sinirlenen Halis Korhan, "Bu konuyu daha düşünmedim. Lafıma kıymet ver, 2 gün sonra konuşuruz" dedi.

Yalı halkı yemekteyken gelen Abidin-Suna ikilisinden Abidin, evine geldiğini söyledi. Halis Ağa, ona yükselirken Hatice fenalaşınca tansiyon düştü.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 6

YALININ YENİ SAKİNLERİ: SUNA VE ABİDİN

Hatice için gelen doktor, stresten uzak durması gerektiğini söylerken; Esme ise Ferit'i Seyran'dan uzak durması konusunda uyardı.

Aynı anlarda Abidin yalıdan gitmeyeceğini belirtti. Orhan ise Halis Ağa'nın bunu kendisinin çözmesi gerektiğini söylerken; onlara oda hazırlattı.

Mutfağa gidip Abidin'den boşanmak istediğini söyleyen Suna, "Benim evlendiğim adam bu değildi. Beni dinlemiyor" diye kardeşi ve annesiyle dertleşti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 7

O sırada Hatice'nin bayılma numarası yaptığını bildiğini söyleyen Halis Korhan, "Esme'yi oyalamamız gerek" derken; Hatice de "Esme gidemez ama Abidin ve Suna da gitmeyecek. Sen yapmadın ama ben onu yetimhaneye bıraktım, arkama da bakmadım" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 8

"BEN BÖYLE YAPAMAM ABİDİN"

Suna ise Abidin'e gidip boşanmak istediğini söyledi. Suna "Ben böyle yapamam, artık bıktım. Öfkenden, kininden boğuluyorum. Yoruldum peşinde sürüklenmekten. Gözlerinde artık Suna yok, kocaman bir karanlık var. Ama ben o karanlığa düşmeyeceğim. Düşün ve karar ver. Ya sabah geldiğimde toparlanmış olursun ya da ben toparlanır giderim" deyip kendisine çağıran Hatice'ye gitti.

Hatice, Suna'ya yalıda kalmalarını söyleyip "Abidin ile Halis'i barıştıracağım ama sen de anneni oyalayacaksın burada kalacak" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 9

"O YÜZÜK PARMAĞINDAYKEN BENİM İÇİN YOKSUN"

Tüm yaşananların ardından Ferit ile mutfakta karşılaşan Seyran, onun "İki yıldır aklın nerdeydi" tepkisine şu yanıtı verdi:

"Herkesin aklını karıştırıyorsun. İki yıldır aklım sendeydi. Ama o yüzük parmağında olduğu sürece benim için yok hükmündesin. Biz diye bir şey yok artık. Bitti."

Seyran'ın sözleri sonrası annesini arayan Ferit, "Diyar ile konuşup bu ilişkiyi dürüstçe bitireceğim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 10

BETÜL'ÜN OĞLU OLUYOR

Aynı anlarda Orhan ve Betül de bebeklerinin erkek olduğunu öğrendi. Betül ise doktordan çıkarken bebeğin adının Fuat olmasını istediğini söyledi.

FERİT İLE DİYAR AYRILAMADI

O sırada Ferit de ayrılmak istediğini söylemek için Diyar'a gitti. Ancak Ferit, bunu söyleyince geri adım atan Diyar, "Özür dilerim, kıskandım. Sen sadece iyi biri olmaya çalışıyorsun. Ben seni sürekli köşeye sıkıştırıyorum. Kaybettiğim annemle babamın yerine seni koydum. Bu yüzden senin için böyle çabalıyorum" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 11

"CESUR OLACAKSIN FERİT"

Ferit ne yapacağını bilemez halde yalıya döndü ve Seyran'la konuşmaya çıktı. Ferit Korhan, "Biz Diyar'la barıştık" deyince Seyran, "Seninle konuşmama gerek kalmadı ben cevabımı aldım. 'Ya ben ya o' diyecektim. Ama sen çoktan seçimini yapmışsın. Şimdi bu odayı değiştirebilirsiniz. En iyisi gitmek. Sakın bana dokunma. Aynı anda iki kadına böyle bakamazsın" dedi.

Seyran'ın gitmesine izin vermeyen Ferit ise "Ben hayatımda kimseye böyle bakmadım. Ben özür dilemeye gitmedim. Diyar'dan ayrılmaya gittim. Bu zamana kadar benim için yaptıklarını söyledi, bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrılamadık" dedi.

Seyran ise ona "Önce cesur olacaksın, kötü olan sen olacaksın. Ama bazen sevilmemeyi göze almak onlara yapacağın en büyük iyilik. Diyar'dan ayrılana kadar sakın benimle muhattap olma" deyip onu odadan kovdu.

Arada kalan Ferit, yalıya gelen annesiyle dertleşirken Seyran'dan kopamadığını itiraf etti. Gülgün de oğluna seçimini yapması gerektiğini öğütledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 12

Ardından Betül ile Orhan, Suna ve Seyran'ın hazırladığı cinsiyet partisiyle bir oğulları olacağını duyurdu. Herkesin iyi dilekleri sonrası Betül, "Müsaade ederseniz adını da Fuat koyacağız" dedi. Ferit bu duruma "Sen kayıplarının yerini ne kolay dolduruyorsun baba" derken; Gülgün ise "Fuat'ın yerine birini koyabilecek olsam ben de hiç düşünmezdim. Umarım bu bebek sana o acıyı unutturur" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 13

FERİT YÜZÜĞÜ ATTI

Gece kabus görüp Seyran'ın yanına çıkan Ferit, ona neden bir seçim yapmasını istediğini sordu. Ferit, inkar edince duvardaki resmini gösteren Seyran, "Bu tablo en başından beri burdaydı değil mi? Kaç gece izledin beni? İzlemediğin bir gece oldu mu? Sen benden vazgeçseydin ben çoktan giderdim zaten Ferit. Sen beni tuttuğun için gitmiyorum. Sen benim için neysen ben de senin için oyum hatta daha fazlasıyım" dedi.

Bunun üzerine alyansını çıkaran Ferit, Seyran'ı öptü. Seyran da ona karşılık verince; ikili aşk dolu anlar yaşadı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez" - 14

Ferit'in yüzüğü atması ve Seyran ile romantik anları sosyal medyada gündem oldu.

"Ferit kararını verdi"
"Ve yine yeniden SeyFer"
"Sonunda beklenen an geldi"
"Ferit nihayet yüzüğü attı"
"Herkesten ve her şeyden vazgeçebiliyorlar ama birbirlerinden asla"
"İki yıl sonra ilk öpücük"
"Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez"
"En güzel sahne sondaydı"
"İşte Yalı Çapkını şimdi başlıyor"

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