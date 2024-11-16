Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez"

SEYRAN YALIDA KALDI

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, herkesin içinde koşup Seyran'a sarılırken; Abidin gelip olay çıkardı. Ortalık karışınca Ferit'e akşam yemeğinde toplanacaklarını söyleyen Halis Korhan, "Seyran kızım beni içeri götür" dedi.



Olanlara sinirlenen Diyar, "Bu ne ya! Ben bunları hak ediyor muyum? Senin yanında olmaktan başka ne yaptım ben? Sana gözüm gibi bakmaktan başka ne yaptım söyler misin? Yeter, ben bunları hak etmiyorum! Yarın öbür gün Sinan yakalandığında sen Seyran'ın gitmesini kabul edebilecek misin?" diye Ferit'e kızdı.

Onu alttan alan Ferit ise özür dilese de Diyar'ı ikna etmekte zorlandı.