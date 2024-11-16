Yalı Çapkını'nda Ferit'ten beklenen hamle! "Kimse onu Seyran'dan vazgeçiremez"
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 15 Kasım Cuma akşamı 83. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide, Ferit'in Diyar ve Seyran arasında seçim yapması dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 15 Kasım akşamı yayınlanan 83. bölümüne; Ferit'in yüzüğü atıp Seyran ile romantik anlar yaşaması damga vurdu.