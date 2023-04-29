Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran"

"SEYRAN-FERİT AŞKI KÖRDÜĞÜM OLDU İYİCE"

Seyran'ın Ferit'i terslemesine ve Ferit'in Pelin'e evlilik teklif etmesi sosyal medyada gündem oldu.



"Her şey senin yüzünden Seyran"

"Yazık ettiniz"

"Zor insan, insanı hasta edip inadı yüzünden kaybediyor"

"İkisi arasındaki iletişimsizlik her şeyi mahvetti"

"Seyran-Ferit aşkı kördüğüm oldu iyice"

"Ferit, Seyran'ın canını nasıl yakacağını iyi biliyor"

"Seyran sen bu davranışlarla acı çekmeye mahkumsun"

"Ah Ferit olmadı evlilik teklifi"

"Öfkeyle kalkan zararla oturur Seyran"