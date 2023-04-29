Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran"

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını", 28 Nisan Cuma akşamı 30. bölümüyle ekrana geldi. Diziye; Seyran ile zıtlaşan Ferit'in Pelin'e evlenme teklif etmesi damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin 28 Nisan akşamı yayınlanan 30. bölümünde; Seyran ile evliliği dönülmez bir noktaya giden Ferit'in Pelin hamlesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 2

SEYRAN EVİNE DÖNDÜ

Yalı Çapkını son bölümde; Saffet Ağa ile yalıya giden Kazım, Seyran'ın da Ferit'in de boşanma evraklarını imzaladığını öğrendi. Yalıdan çıkarken Tarık'ın Seyran'ın beline dokunmasına dayanamayan Ferit, ona yumruk attı. Bunun üzerine Saffet Ağa, Halis Korhan'a torununa terbiye vermediğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 3

FERİT ÇILGINA DÖNDÜ

Misafirler gidince deliye dönen Ferit, "Benim karımı alıp gittiler. Kimse ağzını açmadı" diye tepki gösterirken Orhan'dan tokat yedi. Yediği tokadın etkisiyle daha da sinirlenen Ferit, eğlenmeye çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 4

KAZIM'DAN SEYRAN'A TEPKİ

Seyran'ın imzaladığı evrakları duyunca çılgına dönen Kazım ise onun elini yakmaya çalışınca Hattuç Hala fenalaştı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 5

FERİT GECELERDE

İfakat'ın haber verdiği Pelin, soluğu Ferit'in yanında aldı. Gazeteciyi de peşine takan Pelin, sarhoş olup olay çıkaran Ferit'i kendi evine götürdü.

Pelin yanına gelmesin diye kapıları kilitleyen Ferit, sabah çıkarken "Bütün dünya bir araya gelsin, ben seninle evlenmeyeceğim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 6

Yalıya gidince önce annesine kızan Ferit, ardından dedesinin yanına gitti. Onu affedemeyeceğini söyleyen Ferit, çıkan haberlerin ardından Seyran'ı arasa da ulaşamadı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 7
Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 8

TARIK, SEYRAN'IN YUMUŞAK KARNINI ÖĞRENDİ

O sırada Saffet, Tarık ve Suna ile birlikte olan Seyran, Tarık'ın üniversite fikrine sıcak bakarken, Ferit'in haberini görünce eve gitmek istedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 9

KAZIM, ABİDİN İLE SUNA'YI YÜZLEŞTİRDİ

Tarık'tan Suna ile Abidin'i gördüğünü öğrenen Kazım, ikiliyi yüzleştirmek için Abidin'i çağırdı.

Abidin'e Suna'nın evleneceğini söyleyen Kazım, onu kovdu. Suna'ya da hesap soran Kazım, onun bileğini incitince Seyran krem almaya çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 10

FERİT'TEN SEYRAN'A: BU GÜNÜ UNUTMA

O sırada otoparka gelen Ferit, onunla konuşmak istedi. İkili yine yaşananlar sebebiyle kavga ederken Tarık, müdahil oldu.

Seyran'ın isteği üzerine gitmeyi kabul eden Ferit, elinden geleni yaptığını söyledi. "Hazır ol acılara. Daha yeni başlıyor. Bu otoparkı unutturmayacağım sana. Bu lafların hiçbirini unutturmayacağım sana. Hadi görüşürüz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 11

"BENİMLE EVLENİR MİSİN PELO?"

Seyran'ın sözlerine sinirlenen Ferit, Pelin ile buluşup ona evlenme teklif etti. Şaşıran ve çok mutlu olan Pelin de "Evet" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran" - 12

"SEYRAN-FERİT AŞKI KÖRDÜĞÜM OLDU İYİCE"

Seyran'ın Ferit'i terslemesine ve Ferit'in Pelin'e evlilik teklif etmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Her şey senin yüzünden Seyran"
"Yazık ettiniz"
"Zor insan, insanı hasta edip inadı yüzünden kaybediyor"
"İkisi arasındaki iletişimsizlik her şeyi mahvetti"
"Seyran-Ferit aşkı kördüğüm oldu iyice"
"Ferit, Seyran'ın canını nasıl yakacağını iyi biliyor"
"Seyran sen bu davranışlarla acı çekmeye mahkumsun"
"Ah Ferit olmadı evlilik teklifi"
"Öfkeyle kalkan zararla oturur Seyran"

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