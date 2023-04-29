Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Pelin'e evlilik teklifi! "Her şey senin yüzünden Seyran"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin 28 Nisan akşamı yayınlanan 30. bölümünde; Seyran ile evliliği dönülmez bir noktaya giden Ferit'in Pelin hamlesi dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde; Saffet Ağa ile yalıya giden Kazım, Seyran'ın da Ferit'in de boşanma evraklarını imzaladığını öğrendi. Yalıdan çıkarken Tarık'ın Seyran'ın beline dokunmasına dayanamayan Ferit, ona yumruk attı. Bunun üzerine Saffet Ağa, Halis Korhan'a torununa terbiye vermediğini söyledi.
Misafirler gidince deliye dönen Ferit, "Benim karımı alıp gittiler. Kimse ağzını açmadı" diye tepki gösterirken Orhan'dan tokat yedi. Yediği tokadın etkisiyle daha da sinirlenen Ferit, eğlenmeye çıktı.
Seyran'ın imzaladığı evrakları duyunca çılgına dönen Kazım ise onun elini yakmaya çalışınca Hattuç Hala fenalaştı.
İfakat'ın haber verdiği Pelin, soluğu Ferit'in yanında aldı. Gazeteciyi de peşine takan Pelin, sarhoş olup olay çıkaran Ferit'i kendi evine götürdü.
Pelin yanına gelmesin diye kapıları kilitleyen Ferit, sabah çıkarken "Bütün dünya bir araya gelsin, ben seninle evlenmeyeceğim" dedi.
Yalıya gidince önce annesine kızan Ferit, ardından dedesinin yanına gitti. Onu affedemeyeceğini söyleyen Ferit, çıkan haberlerin ardından Seyran'ı arasa da ulaşamadı.
O sırada Saffet, Tarık ve Suna ile birlikte olan Seyran, Tarık'ın üniversite fikrine sıcak bakarken, Ferit'in haberini görünce eve gitmek istedi.
Tarık'tan Suna ile Abidin'i gördüğünü öğrenen Kazım, ikiliyi yüzleştirmek için Abidin'i çağırdı.
Abidin'e Suna'nın evleneceğini söyleyen Kazım, onu kovdu. Suna'ya da hesap soran Kazım, onun bileğini incitince Seyran krem almaya çıktı.
O sırada otoparka gelen Ferit, onunla konuşmak istedi. İkili yine yaşananlar sebebiyle kavga ederken Tarık, müdahil oldu.
Seyran'ın isteği üzerine gitmeyi kabul eden Ferit, elinden geleni yaptığını söyledi. "Hazır ol acılara. Daha yeni başlıyor. Bu otoparkı unutturmayacağım sana. Bu lafların hiçbirini unutturmayacağım sana. Hadi görüşürüz" dedi.
Seyran'ın sözlerine sinirlenen Ferit, Pelin ile buluşup ona evlenme teklif etti. Şaşıran ve çok mutlu olan Pelin de "Evet" dedi.
Seyran'ın Ferit'i terslemesine ve Ferit'in Pelin'e evlilik teklif etmesi sosyal medyada gündem oldu.
"Her şey senin yüzünden Seyran"
"Yazık ettiniz"
"Zor insan, insanı hasta edip inadı yüzünden kaybediyor"
"İkisi arasındaki iletişimsizlik her şeyi mahvetti"
"Seyran-Ferit aşkı kördüğüm oldu iyice"
"Ferit, Seyran'ın canını nasıl yakacağını iyi biliyor"
"Seyran sen bu davranışlarla acı çekmeye mahkumsun"
"Ah Ferit olmadı evlilik teklifi"
"Öfkeyle kalkan zararla oturur Seyran"