Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a 'boşanalım' teklifi! 'Bu veda değil, başlangıç'

ROMANTİK GECE KÖTÜ BİTTİ

Yalı Çapkını son bölümde; Pelin'in söylediklerini hatırlayınca Ferit'i durduran ve masaya dönen Seyran, çok acıktığını söyledi. Hızlıca yemek yiyen ve telefonuna yönelen Seyran, gerilirken Ferit ne olduğunu anlamaya çalıştı.



Seyran'ın ilişkileri için çabalaması gerektiğini söyleyen Ferit, onun ne yapmaya çalıştığını anladığını ifade etti. Bunun üzerine Seyran da "Bunlar gerçek değil, biz daha bu seviyede değiliz" dedi. Seyran'ı ikna edemeyince sinirlenen Ferit yalıya dönmek istediğini söyledi. Buna itiraz etmeyen Seyran da arabaya bindi.