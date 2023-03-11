Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a 'boşanalım' teklifi! 'Bu veda değil, başlangıç'

Gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını,10 Mart Cuma akşamı 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Seyran'ın kendisine güvenemeyeceğini duyan Ferit'in boşanmak istemesi damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Pelin'in söylediklerini hatırlayınca Ferit'i durduran ve masaya dönen Seyran, çok acıktığını söyledi. Hızlıca yemek yiyen ve telefonuna yönelen Seyran, gerilirken Ferit ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Seyran'ın ilişkileri için çabalaması gerektiğini söyleyen Ferit, onun ne yapmaya çalıştığını anladığını ifade etti. Bunun üzerine Seyran da "Bunlar gerçek değil, biz daha bu seviyede değiliz" dedi. Seyran'ı ikna edemeyince sinirlenen Ferit yalıya dönmek istediğini söyledi. Buna itiraz etmeyen Seyran da arabaya bindi.
Gülgün'le yemekteyken Fuat ile birlikte yeni şubeler açtıklarını ve babasının bundan haberi olmadığını söyleyen Orhan, İfakat'ın da durumdan haberi olduğunu ifade etti. Orhan'ın "O kadın çocuğuyla birlikte gelip her şeye ortak mı olsun?" sözleri dikkatlerden kaçmadı.
Bu sırada sarhoş bir şekilde yalıya gelen Fuat, "Dede" diye bağırmaya başladı. "Artık sana çocuk verebileceğim. Asuman'la boşanıyorum" diyen Fuat herkesi şoke etti. Fuat'ın sözleriyle çok üzülen Asuman'ı Gülgün, Seyran ve Suna teselli ederken; Fuat'a da Orhan ve Ferit destek oldu.
Ertesi sabah erkenden Seyran'ı odasına çağıran Halis Korhan, Fuat ve Asuman arasında geçenleri duyduğunu söyledi. Seyran'a tam yetki veren Halis Ağa, "Ferit ile birlikte ikisini barıştırın" dedi.
Asuman'ın eşyalarını topladığını duyan Gülgün ve Seyran, onu durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kafa dinlemek istediğini belirten Asuman, Seyran'ın "Suna, sen, ben" gidelim teklifini kabul etti.
Aynı anlarda Pelin'in annesi Zerrin, kızının telefonundan Ferit'i aradı. İki saat içinde işlerini halledip yolladığı konuma gelmesini söyledi. Kızıyla alışverişteyken Ferit'i aramasını söyleyen Zerrin, gelmeyeceğini öğrenince çok kızdı. Bu işi halletmeden de gitmeyeceğini belirtti.
Seyran, yola çıkmadan Ferit'e haber verip yanlarına gelmesini söyledi. Ancak Asuman, Suna ve Seyran yolda çamura saplandı. Bu sırada alışveriş yapan erkekler de yolda kaza olduğunu duyunca panikledi. Kızlara ulaşamayınca daha da telaşlanan Ferit ve Abidin, Fuat'a durumu anlattı. Apar topar yola devam eden üçlü, kızlara ulaşınca rahat bir nefes aldı.
Hep birlikte tatile giden gençler, keyifli vakit geçirirken Defne de Efe'nin baskısı sonrası yalıya geldi. Gülgün ve İfakat ile oturan Defne, Korhan Ailesi'ne yönelik bir karalama kampanyası başlatacaklarını söyledi.
Asuman, Seyran, Suna, Ferit, Abidin ve Fuat keyifli vakit geçirirken Pelin ısrarla aradı. Ferit geri dönmeyince harekete geçen Zerrin ise Halis Korhan ile görüşmek için şirkete gitti.
Fuat ve Asuman'ın evlat edinme kararı aldığını öğrenen Ferit, mutluluğunu paylaşmak için Seyran'a gidince; abla kardeşin konuşmasını duydu.
Ferit'e olan sevgisinin yetmediğini ifade eden Seyran, ona güvenemediğini ve yaşadıklarını unutamayacağını söyledi. Ferit'e güvenemeyeceğini, buna bir çözüm aradığını söyleyen Seyran, iki gün iyi olduklarını ancak kavga ettiklerinde içlerindeki öfkeyi kustuklarını açıkladı.
Seyran, "Kendini bir benim yerime koysana abla. Sen hiçbir zaman güvenemeyeceğin biriyle bir ömür geçirmek ister miydin?" dedikten sonra içeri giren Ferit, "Geçirme o zaman Seyran. Ben onun gözünde bencil, pislik biriyim. Madem bir ömür güvenemeyeceksin bana, neden uğraşıyorum o zaman?" dedi.
Bunu sonra konuşmak isteyen Seyran'a izin vermeyen Ferit, "Madem geçirme Seyran, boşanalım o zaman. Bitsin, gitsin" ifadelerini kullandı.
Ferit'in Seyran'a "Boşanalım" demesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Ferit uğraşıyor, seviyor. Bu kadarı fazlaydı"
"Asuman-Fuat boşanmasıyla başladık, Seyran-Ferit boşanmasıyla çıkıyoruz"
"Seyran artık bir karar vermeli, gelgitlerde kimse haklı çıkmaz"
"Ferit ve Seyran'ın tek ilacı zaman"
"Ferit’in gerçekten aşık olduğuna ikna olduğum bir bölüm oldu"
"SeyFer esas şimdi başlıyor"
"İkisi de kendine göre haklı"
"Bu bir veda değil, başlangıç"