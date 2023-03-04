Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a büyük sürpriz! 'Nihayet mutlu son'

"GELSİN MUTLU GÜNLER"

Ferit ve Seyran'ın ilişkilerini düzeltmesi ve geçirdikleri romantik geceye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



"Nihayet mutlu son"

"Her şey Ferit'in istediği gibi oldu"

"Seyran umarım üzülmez"

"Biz Ferit ile Seyran'ı he böyle görmek istiyoruz"

"Ferit bu geceden sonra Pelin'den uzak durmalı"

"Gelsin artık Ferit ile Seyran'ın mutlu günleri"

"Seyran'ın pişman olacağı gerçeği üzüyor"

"Ferit gerçekten Pelin'e gidecek diye çok korktum"