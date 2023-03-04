Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a büyük sürpriz! 'Nihayet mutlu son'

Gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 3 Mart Cuma akşamı 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Ferit ve Seyran'ın aralarının düzelmesi ve geçirdikleri romantik gece damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Ferit'ten önce uyanan Seyran, eşine kahvaltı hazırladı. Seyran'ı mutfakta gören Latif, bu durumdan mutlu olurken Ferit aradı. Eşinin mutfakta olduğunu duyan Ferit, hazırlanıp onu bekledi. Kahvaltıya çok mutlu olan Ferit, "Seyran'ım benim. Ben seni hiç hak etmiyorum değil mi?" dedi.
Bunun üzerine Seyran da "Her iyi yaptığın şeye ödül, kötü yaptığın her şeye ceza alacaksın" dedi. Kahvaltısını eden ve eşine teşekkür öpücüğü veren Ferit, annesinin yanına indi. Babasıyla annesinin arasının iyi olduğunu gören Ferit, Gülgün Hanım'a bir sıkıntısı olup olmadığını sordu.
Evin idaresinin Latif'e geçmesinden rahatsız olan İfakat, Sultan'a kazan kaldırmasını öğütlerken; şirkete giden Ferit, Pelin'i aradı. Pelin'e konuşacaklarını söyleyip ona yeni bir hat almasını söyledi.
Ferit, Seyran'a sürpriz hazırlamak için harekete geçerken; onu arayan ve şirkete giden Seyran, orada olmadığını öğrenince Fuat'tan yardım istedi. Sonrasında Ferit'e yanına giden ve ona hesap soran Seyran, Gülgün Hanım'ı da görünce utandı. Çok kızan Ferit, ortamı terk ederken o sırada Pelin aradı. Annesinin geleceğini ifade eden Pelin, "Benden uzak dur" dedi.
Eve geldiğinde Seyran'a kızan Ferit, onun gittiği yeri Fuat'tan öğrendiğini duyunca ağabeyine hesap sordu. Ferit Korhan "Benim şirketteki yerinde gözüm yok. Senin kafandaki yerim nerede? Lütfen beni bir daha ne karıma ne de bir başkasına ispiyonlama" dedi.
Ferit'e akşam Efe Bey ile yemeğe gideceklerini ifade eden Seyran, yemekte projeden çekilmek istediğini ifade etti. Bu karara şoke olan Ferit, eşine desteğini iletti. Onlarla birlikte yemekte olan Suna ise kardeşine "Hem okul hem işi birlikte yürütebilirdin" dedi.
Yemekte isyan eden Fuat, eşiyle birkaç akşam dışarıda yemek yemek istediğini söyledi. Sonrasında da "Ferit'e gösterdiğiniz sabrı, hoşgörüyü hiçbiriniz bana göstermiyorsunuz. Ben sadece bunu istiyorum" dedi.
Bunun üzerine Halis Korhan, Fuat'a "Yaramazlık yapmamak dışında ne özelliğin var?" sözleriyle kızıp tepki gösterdi. Fuat'ın odasına gitmesine izin vermeyen Halis Ağa, "Zehir de olsa yiyeceksin o yemeği" dedi. Olanlara çok bozulan Fuat, çocuk konusunu açarak eşi Asuman'ın kalbini de kırdı.
Gece eşi uyuduktan sonra telefonla konuşan Ferit, Seyran'a yakalandı. Durumu çaktırmayan Seyran, işe gidince "Mesaiye kalacağım" diyen Ferit'i kontrol etmek için Sadık Bey ile konuştu.
Akşam yemeği öncesi Asuman'dan özür dileyen Fuat, o kendi evine taşınmak isteyince tepki gösterdi. Evliliğini kurtarmaya çalıştığını söyleyen Asuman'a tepki gösteren Fuat, "Bitsin bu evlilik" dedi.
Akşam Ferit'in mesaide olduğuna inanmadığını ablasına anlatan Seyran, onun Pelin'le olabileceğini söyledi. Ferit'in kendisini aramasıyla araba seslerini duyan Seyran, Latif Bey'e eşini sormaya gitti.
Bir hışım evden çıkan Seyran, Ferit'in sürpriz hazırladığı eve gitti. Şoke olan Seyran, "Bütün gün aklım çıktı" diye ona kızdı. Seyran'a sarılan Ferit "Acaba artık sen de beni sevdiğini söylesen mi artık?" dedi. Bunun üzerine ikili romantik anlar yaşadı.
Ferit ve Seyran'ın ilişkilerini düzeltmesi ve geçirdikleri romantik geceye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Nihayet mutlu son"
"Her şey Ferit'in istediği gibi oldu"
"Seyran umarım üzülmez"
"Biz Ferit ile Seyran'ı he böyle görmek istiyoruz"
"Ferit bu geceden sonra Pelin'den uzak durmalı"
"Gelsin artık Ferit ile Seyran'ın mutlu günleri"
"Seyran'ın pişman olacağı gerçeği üzüyor"
"Ferit gerçekten Pelin'e gidecek diye çok korktum"