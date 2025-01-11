Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 10 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Abidin ile annesinin intikam almak için harekete geçmesi ve Suna ile Ferit'in ihanetini yalıdan birinin duyması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 90. bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 90. bölüme; gerçek kimliği ortaya çıkan Büyük Hanım'ın intikamı için harekete geçmesi ve Suna ile Ferit'in ihanetini yalıdan birinin öğrenmesi damga vurdu.