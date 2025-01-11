Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda"

SEYRAN'DAN FERİT VE SUNA'YA BASKIN

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit ve Suna, toparlanıp Seyran'a kapıyı açtı. Seyran'a kızan Ferit, Suna'nın eşyalarını uzatıp "Terapi bitti, gidin buradan" dedi.

Suna apar topar orayı terk ederken; Seyran da Ferit'e her şeyden kendisini sorumlu tutmaması gerektiğini ifade etti. Onunla konuşmak isteyen Seyran, "Ben sana inanıyorum, o Büyük Hanım da bir numaralar var. Bak bunu beraber çözebiliriz. Anlattırmadın bana, dinlemedin" dedi.

Ferit'in umursamaz tavırlarına üzülen Seyran, onun yalnız kalmak istemesiyle daha da sinirlendi.