Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 10 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Abidin ile annesinin intikam almak için harekete geçmesi ve Suna ile Ferit'in ihanetini yalıdan birinin duyması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 90. bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 1

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 90. bölüme; gerçek kimliği ortaya çıkan Büyük Hanım'ın intikamı için harekete geçmesi ve Suna ile Ferit'in ihanetini yalıdan birinin öğrenmesi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 2

SEYRAN'DAN FERİT VE SUNA'YA BASKIN

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit ve Suna, toparlanıp Seyran'a kapıyı açtı. Seyran'a kızan Ferit, Suna'nın eşyalarını uzatıp "Terapi bitti, gidin buradan" dedi.

Suna apar topar orayı terk ederken; Seyran da Ferit'e her şeyden kendisini sorumlu tutmaması gerektiğini ifade etti. Onunla konuşmak isteyen Seyran, "Ben sana inanıyorum, o Büyük Hanım da bir numaralar var. Bak bunu beraber çözebiliriz. Anlattırmadın bana, dinlemedin" dedi.

Ferit'in umursamaz tavırlarına üzülen Seyran, onun yalnız kalmak istemesiyle daha da sinirlendi.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 3

SUNA'DAN ABİDİN'E: AYRILALIM

Ertesi sabah Seyran ile Ferit spora giderken; Suna da yalıya dönüp Abidin ile kavga etti. Abidin, aklına binbir türlü şeyin geldiğini söylerken; Suna da kafasını dinlemek istediğini ifade edip "Benimle neden evlendin?" diye sordu. Abidin iyice sinirlenip bahçeye çıkarken; Suna da yanına gidip "Biz en iyisi ayrılalım, kararlıyım" dedi.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 4

HALİS AĞA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Bu sırada Halis Ağa da Naci'nin peşine düştü ve onun Büyük Hanım ile bağlantısını öğrendi. Halis Korhan, hemen Ferit'i bulmalarını söylerken; Kazım da olayları öğrendi.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 5

FERİT İLE HALİS KORHAN BARIŞTI

Hattuç, yeğenini arayıp Ferit ile ikisini yalıya çağırınca Seyran, korumaları yollamalarını istedi. Ferit ise istemese de korumalar eşliğinde yalıya gidip dedesinin huzuruna çıktı. Dede torun konuşup barıştı.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 6

"BENİM KADERİM LANETLENDİ SEYRAN"

Babası ile annesi konuşurken Suna'nın boşanmak istediğini duyan Seyran, ablasına gidip onunla dertleşti. Başına gelenler yüzünden çok üzüldüğünü söyleyen Suna, "En azından sen mutlusun. Kimseyi suçlamıyorum ama cezasını hep ben çekiyorum. Mevzu Abidin değil, Abidin döngünün bir parçası. O gün benim kaderim lanetlendi" dedi.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 7

"YAŞANANLARI UNUTALIM"

Seyran'ın ardından Ferit, Suna'nın yanına gitti ve "Abidin ile boşanmanın dün gece yaşananlarla bir ilgisi var mı?" diye sordu. Suna da hiçbir şeyin onunla ilgili olmadığını söyleyip "Yaşananları unutalım" deyince; Ferit Korhan özür dileyip odasına gitti.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 8

"HAD BİLDİRMEYE GİDİYORUZ"

Sonraki sabah Halis Ağa, Ferit ve Orhan'ı da yanına alıp Hatice itiraz etse de "Had bildirmeye gidiyoruz. Gerçek büyüğün kim olduğunu göstermeye gidiyoruz" dedi.

Büyük Hanım'a giden ve ipotek senetlerini yırtan Halis Korhan, Abidin'i karşısında görünce şoke oldu ve Büyük Hanım'ın Çiçek olduğunu öğrendi. Şoke olan Halis Korhan, Abidin'e "Şu saatten sonra ikinizden birinin en ufak bir yanlışını görsem canınızı bu kadar kolay bağışlamam" dedi.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 9

Bunun üzerine Çiçek de "Bugün bu kapıdan çıkıyorsan misafir olduğun içindi" diye tehdit savururken; Abidin de "Bu saatten sonra kana kan dişe diş" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 10

KORHANLAR TETİKTE

Yalıya dönen Halis Korhan, herkese dikkat etmesi gerektiğini söylerken ve "Abidin bize oyun kuranların başında çıktı" dedi. Suna da Abidin ile boşanacağını ifade edip yalıda kalmak istedi.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 11

Büyük Hanım diğer oğlu Karam'ı çağırıp intikam alacaklarını söylerken, Abidin yalıya gelip Suna'yı götürmek istedi.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 12

SUNA'YA SEYFER ŞOKU

Suna gelmeyeceğini söyleyip odasına çekilirken Seyran ona destek olmak istedi. Ancak kardeşine unuttuğu telefonunu götüren Suna, Ferit ile ikisini yatakta görünce şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 13

SUNA VE FERİT'İN BÜYÜK İHANETİNE KULAK MİSAFİRİ

Herkes zor bir gece geçirirken; Abidin de İfakat'ı kaçırttı. Karam, İfakat'a işkence ederken; mutfakta Ferit ile karşılaşan Suna ise "Benim senin gibi olmamı bekleme. Aramızda ne yaşandıysa yaşandı, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi. İkisinin konuştuklarını Ayşen duydu.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 14

İNTİKAM OYUNUNUN İLK KURBANI İFAKAT OLDU

Tam bu sırada İfakat, bir taksiyle perişan halde yalıya geldi. Herkes endişelenirken Ferit de kendilerine iletilen "Sizce şimdi sırada kim var?" notunu okudu.

Yalı Çapkını'nda intikam ateşi herkesi yakacak! "Seyran ve Ferit için zor günler kapıda" - 15

Yalı Çapkını 90. bölümde İfakat'ın başına gelenler ve Suna'nın hamleleri sosyal medyada gündem oldu.

"Ayşen umarım duyduklarını Seyran'a söyler"
"Seyran ve Ferit için zor günler kapıda"
"Suna artık Ferit'in peşini bırakmaz"
"Ah Seyran bir bilse ihaneti"
"Sıradaki Seyran olacak"
"Seyran göster aşkını da biz de Ferit'e ve sevginize inanalım"
"Suna kendi mi hayal etti her şeyi"

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