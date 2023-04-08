Yalı Çapkını'nda Kazım'dan Ferit'e tokat! "Bu oyunu boz Seyran"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, 7 Nisan akşamı 27. bölümünde Seyran ve Ferit evliliğindeki yeni krizin büyümesi dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde, kendisine el kaldıran Ferit'in özrünü ve "Bunun geri dönüşü olmaz" lafını dinlemeyen Seyran, "Bitti artık" ifadelerini kullandı.
Evden çıkarken Gülgün'le karşılan Seyran, "Oğlunuz ona verdiğiniz sözler yüzünden bu hakkı kendinde görüyor. Lüften benden değil, ondan hesap sorun" dedi.
Oğlunun yanına giden Gülgün, "Hadi git dedenin haberi olmadan bunu hallet. Git karını al, gel" deyince Ferit de "Ben gitmek istemiyorum. Bunu bana Seyran yaptırıyor. Ben çok yoruldum anne, bıktım" dedi.
Aynı anlarda annesinin yanına giden Pelin, İfakat'ı görünce şoke oldu. Zerrin ile anlaştıklarını söyleyen İfakat, ona "Sen konuştuklarımızı Pelin'e anlatırsın" deyip yalıya gitti.
Baba evine dönen Seyran, "Ferit'i bir daha görmek istemiyorum" dedi. Sonrasında da halasına ve annesine de durumu anlattı.
İfakat'tan Seyran'ın gittiğini öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı aradı. Eve gelmeyeceğini söyleyen Seyran, "Torununuz sonunda bana el de kaldırdı" dedi.
"Kız mı aldık, oyuncak bebek mi?" diye Kazım'a tepki gösteren Halis Ağa, "Eğer kızın akşama dönmezse senin de buraya dönmene gerek yok" ifadelerini kullandı.
Eve giden Kazım, Seyran'ın yalıya gitmek istememesi üzerine ona şiddet uyguladı.
Ferit'i işlemek için hamle yapan İfakat, ayrılmak isterse onu destekleyeceğini söyledi. Ardından da Abidin ile Suna'nın birlikte olduğunu söyledi.
Buna çok kızan Ferit, Abidin'in karşısına dikilip "Doğru mu Suna'yla sen? Konuşsana, 'Öyle bir kansızlık yapmadım' desene. Hani benden bir şey saklamıyordun? Yazıklar olsun sana" dedi.
Abidin, "Sevdim oğlum. Asıl ahlaksızlık sarhoşken baldızını öpmek" deyince Ferit ona yumruk attı.
Ferit'e her şeyi Sultan'ın söylediğini zanneden Abidin, Sultan'a "Kork benden" diyerek saldırdı.
Hemen İfakat'a giden Sultan ise sessiz kalması gerektiğini, Halis Ağa'nın her şeyi İfakat'tan duyacağını öğrendi.
Akşam Seyran gelmeyince daha da sinirlenen Halis Ağa, Kazım'ın suratına telefonu kapattı. Sofrada gözyaşlarını tutamayan Ferit'e de kızan Korhan, "Benim torunum hiçbir kız için ağlayamaz" dedi.
Yemek sonrası Seyran'a giden Ferit, onun ne istediğini sordu. Bunun üzerine Seyran asla yalıya dönmeyeceğini belirtti.
Aynı anlarda Latif'e istifa etmek istediğini ifade eden Abidin, yalıyı terk etti.
Seyran'ı yalıya götüreceğini söyleyen Kazım, evin kapısında karşısına çıkan Zerrin ile görüşmeyi kabul etti.
Korhanlardan istediği tazminatı alabilecek avukat bir arkadaşı olduğunu söyleyen Zerrin, Seyran'ın uzun süre bekar kalmayacağını ifade etti.
Zerrin'den sonra eve gelen Kazım, Seyran'a "Ayrılmak mı niyetin?" diye sordu.
Seyran, "Kararlıyım" deyince de "Düşündüm, taşındım. Ferit'in seni düşürdüğü durum, Halis Ağa'nın bana sözleri canıma tak etti. Konu kapandı, boşanacaksınız" dedi.
Halis Ağa'yı arayan ve onunla görüşmeye yalıya giden Kazım, Seyran'ın gelmek istemediğini, kızını ezdirmeyeceğini ifade etti.
Gülgün arayıp durumu Ferit'e anlatırken, Korhan soluğu Seyran'ın kapısında aldı. "Yürü gidiyoruz Seyran" diyen Ferit, onu kucaklarken Kazım geldi.
Kazım, Seyran'ı yollamayacağını söylerken damadına da hakaret etti. Bunun üzerine Ferit de "Kızını satmak mı adamlık?" deyince Kazım Ağa, ona tokat attı.
Ferit'in Seyran'ı almaya gelmesi ve Kazım'ın ona tokat atması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları...
"Dedesinden yediği tokatla yurt dışına gitmeyi düşünen Ferit'ten, kayınbabasından yediği tokata rağmen seyrana el uzatan Ferit'e geldik"
"Seyran çok abarttı"
"Zerrin ve İfakat'ın planı tıkır tıkır işliyor"
"Bu oyunu boz Seyran"
"Ferit'in değişimi beni şaşırtıyor"
"Kazım'ın bir tek Ferit'e tokat atmadığı kalmıştı o da oldu"
"Seyran nasıl suçlu duruma düştü ben anlamadım"
"Ferit evliliğine sahip çıktı"
"Seyran değil, yalıdaki herkes onunla değişecek"