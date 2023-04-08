Yalı Çapkını'nda Kazım'dan Ferit'e tokat! "Bu oyunu boz Seyran"

FERİT, SEYRAN'A GİTTİ

Akşam Seyran gelmeyince daha da sinirlenen Halis Ağa, Kazım'ın suratına telefonu kapattı. Sofrada gözyaşlarını tutamayan Ferit'e de kızan Korhan, "Benim torunum hiçbir kız için ağlayamaz" dedi.

Yemek sonrası Seyran'a giden Ferit, onun ne istediğini sordu. Bunun üzerine Seyran asla yalıya dönmeyeceğini belirtti.

Aynı anlarda Latif'e istifa etmek istediğini ifade eden Abidin, yalıyı terk etti.