Yalı Çapkını'nda Kazım'dan Seyran hamlesi! 'Bu korku sana yeter Ferit'

Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle çok beğenilen Yalı Çapkını dizisi, 2 Aralık Cuma akşamı 11. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Gülseren Budaycıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan dizide; herkesten habersiz dışarı çıkan Ferit'in başına gelenler ve tüm ailenin Halis Ağa öğremeden bu durumu örtbas etmeye çalışması gündem oldu.
Yalı Çapkını son bölümde; Yusuf'a tokat atıp onu kovan Seyran, o dışarı çıkınca Ferit'e kendisine inanmasını söyledi. Eşine yalancı olduğunu söyleyen Ferit, onunla tartıştıktan sonra dışarı çıktı.
Eğlenmek için Abidin ile bir mekana giden Ferit'in iki kızla sohbet ettiğini Pelin de öğrendi. Hemen mekana giden Pelin, hem Ferit'e hem kızları terslerken gerilim arttı. Ferit kızları ayırmaya çalışırken, bir muhabir de bu anları fotoğrafladı. Abidin peşinden koşup onu ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Gece eve dönen Ferit, Seyran'ın durumu idare ettiğine dair notunu görünce mutlu oldu. Ona yaklaşan ve tam öpecekken vazgeçen Ferit, onun başucundaki koltukta uyudu. Sabah Seyran'ın kendisine bozulduğunu anlayan Ferit, Abidin'in adamı ikna edemediğini öğrenince, fotoğrafının çekildiğini herkese anlattı. Ona çok kızan Orhan ve İfakat, hemen harekete geçerken Gülgün de Pelin konusunu halledeceğini söyledi.
Halis Ağa'yı oyalamak için yalıda kalan ve Suna'nın alışverişi için Ferit ve Seyran'ı görevlendiren İfakat, Ferit'e muhabir ayarladığını ve eşinin elini tutarak poz vermesi gerektiğini tembihledi. Eşiyle evden çıkarken Pelin'in yalıya gelmesine sinirlenen Ferit, annesinin çağırdığını öğrenince şaşırdı. Seyran Korhan ise bu duruma bir hayli bozuldu.
Gülgün ile karşılıklı sohbet eden Pelin, Ferit'in ilk aşkı, hayatındaki herkesten değerli tek kişi olduğunu anlattı. Gözyaşlarıyla Ferit'in tüm hayatı olduğunu anlatan Pelin, bu nedenle ilişkiyi bitiremediğini açıkladı. Pelin'i anladığını söyleyen Gülgün de "Seni anlıyorum ama. İstediğin hayal ettiğin evliliği yapacaksın. Bu illa Ferit olmak zorunda değil. Bu fedarklığı yapman lazım" diyerek son sözünü söyledi. Yalıdan çıkan Pelin, kendisini arayan Ferit'e cevap vermedi.
Suna'nın alışverişini hallettikten sonra muhabirlere el ele poz veren Seyran ve Ferit, eve döndü. Suna'yı bırakmak için yola devam eden Abidin ise dondurmak yemek istediği için onu dondurmacıya götürdü. Sohbet eden Suna ve Abidin, bu durumdan kimseye bahsetmemek üzere sözleşti.
Bu sırada haberi yayınlatmamak için uğraşan Orhan, bir arkadaşı sayesinde haberi engelleyeceğini Ferit'e duyurdu. Ancak haberi yayınlatmadıkları için çalıştığı yerden istifa eden muhabir, telefonlarını kapatıp Abidin'e ulaştı. Muhabir, Ferit ve Seyran çiftiyle görüşmeyi kabul etti.
İfakat ile Suna hakkında konuşan Halis Ağa, her şeyin yolunda gittiğini öğrenince Hatice ile konuşmak istediğini haber verdi. Bir çay bahçesinde görüşen ikili, geçmişi yad etti. Kaderin yükü altında ezildiklerini söyleyen Halis, Hatice'ye bir bileklik armağan etti.
Ferit, buluşmaya gelmesi için Seyran'ı ikna etmeye çalışırken, Seyran da "O adamın karşısına geçip kocam ve sevgilisi hakkında yalanlar söyleyemem" dedi. Seyran'a sinirlenen Ferit Korhan ise onun karşısına dikilip "Eğer yarın benimle gelmezsen Yusuf ile ilgili her şeyi babana anlatırım. Suna'nın onu bildiğini de söylerim, Yusuf'la birlikte olduğunu da" dedi. Bu sözlere üzülen Seyran "Sen beni neyle tehdit ettiğinin farkında mısın? Yazık çok yazık. Bunu asla unutmayacağım" dedi.
Sabah erkenden kalkıp hazırlanan Seyran, buluşmaya gideceğini söyledi."Şu muhabirle konuşalım halledelim. Sana bir sırrımı söyleyeceğim" diyen Ferit'e "Tamam" diyen Seyran, eşini şaşırttı. İkili buluşacakları yere giderek muhabiri bekledi. Masaya gelen muhabir, Seyran'la konuşmak istediğini söyledi. Pelin'in kendi arkadaşı olduğunu, eşine gereksiz samimiyet gösteren birine engel olmaya çalıştığını anlattı. Bu nedenle o fotoğraf karesinin ortaya çıktığını açıklayan Seyran, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için pozları silmesini rica etti. Olanı biteni düşüneceğini belirten muhabir ise masayı hemen terk etti.
Ardından Pelin'i arayan ve sorular soran muhabir, yalıda haber bekleyen Korhan ailesine de Abidin aracılığıyla haber yolladı. Abidin, muhabirin Seyran'a özellikle teşekkür ettiğini ve özen göstereceğini söylediğini belirtti.
Gece odalarına çekildikleri zaman aralarındaki sıkıntıları tatlıya bağlayan Ferit ve Seyran, film izlemeye karar verdi. Ferit Korhan, "Mavi Boncuk izleyelim mi?" diye sorup Seyran'ı yatağa yanına çağırdı. Eşinin yanına giden Seyran ise ona güvenmek istediğini belirtti ve Yusuf'un yalan söylediğini, öyle bir şey yaşanmadığını vurguladı. Öyle bir şey olduysa bile düşünmek istemediğini açıklayan Ferit ise Seyran'ı sinirlendirdi. Film izlemekten vazgeçen ikili, aynı anda ayı şarkıyı açınca keyifle dans ettiler.
Ancak sözünü tutmayan muhabir, ertesi sabah haberi yayınladı. Haberi gören Kazım öfkeden deliye dönerken, yalıda da Halis Ağa durumu öğrenmesin diye harekete geçildi. İfakat, bir şekilde gazeteleri ortadan kaldırırken; kapıya gelen Kazım, Seyran'ın kendisiyle gelmesi için bağırmaya başladı. O anlarda her şeyde habersiz olan Halis Korhan da kapıya geldi.
Tüm çabalara rağmen Ferit'in haberinin basılması ve Kazım'ın yalıya gelip Halis Ağa'nın karşısına dikilmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Pelin o kadar aşık ki sırf kendisiyle evlenir diye sevdiği adama tuzak kurdu",
"Seyran o eve dönsün istemiyorum ama bir yanda da Ferit yokluğunda perişan olsun istiyorum. Böyle bir çelişki",
"Kazım çok iyi yaptı en azından babası var imajı güzel oldu",
"Ah be Seyran arada kaldın yine",
"Kazım biraz Seyran'ı götürse Ferit ile ikisi birbirini özler belki",
"Bu korku sana yeter Ferit Korhan",
"Haberin yayılmasında Pelin'in parmağı var kesin",
"Kazım Ağa ilk kez haklı"