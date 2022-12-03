Yalı Çapkını'nda Kazım'dan Seyran hamlesi! 'Bu korku sana yeter Ferit'

"BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Ferit, buluşmaya gelmesi için Seyran'ı ikna etmeye çalışırken, Seyran da "O adamın karşısına geçip kocam ve sevgilisi hakkında yalanlar söyleyemem" dedi. Seyran'a sinirlenen Ferit Korhan ise onun karşısına dikilip "Eğer yarın benimle gelmezsen Yusuf ile ilgili her şeyi babana anlatırım. Suna'nın onu bildiğini de söylerim, Yusuf'la birlikte olduğunu da" dedi. Bu sözlere üzülen Seyran "Sen beni neyle tehdit ettiğinin farkında mısın? Yazık çok yazık. Bunu asla unutmayacağım" dedi.