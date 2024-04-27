Yalı Çapkını'nda Korhanlara yeni düşman! "Seyran'ın yaralarını Ferit saracak"

"GEÇMİŞİNİ YÜZÜNE VURAYIM MI ESME?"
O sırada eve giden Esme ile Kazım'dan Esme, evde onları bekleyen Zerrin'e saldırdı. Kendisinin eşine, kızının iki damadına da musallat olduğunu ifade eden Esme, onu kapı dışarı ederken "Kızını da alıp buradan gideceksin. Kızlarım için elimi kana bularım" dedi.
Neler olduğunu anlamak için aşağıya inen Kazım, Pelin ile Kaya'nın birlikte olduğunu duyup şoke olurken; Esme'nin Zerrin ile birlikte olduğunu ima etmesi üzerine ona tokat attı.
Ardında gözyaşlarına boğulan Kazım, "Niçin benim sabrımı tüketiyorsunuz? Madem açtırdın kutuyu, o zaman kötüyü dinle Esme. Ben ömrü hayatım boyunca senden başka hiçbir kadınla olmadım. Şimdi sana soruyorum. Gözlerime bak, söyle... Sen bana aynı şeyi söyleyebiliyor musun? Geçmişini yüzüne vurayım mı?" dedi.
Bunun üzerine Esme, "Sonunda döktün ha içini. Ben bunca sene bir tek bunu konuşma diye, bana yaptığın her şeyi yuttum. Ama şimdi sen bunları bana söyledin ya benim omzumlarımdan büyük bir vicdan yükü kalktı. Rahatladım. Bundan sonra benim için sadece kızlarım var, sen yoksun. Sen de bundan sonra beni yok sayarsın" diye isyan etti.