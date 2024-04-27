Yalı Çapkını'nda Korhanlara yeni düşman! "Seyran'ın yaralarını Ferit saracak"

"SEYRAN NE YAPTILAR SANA?"

Yalı Çapkını son bölümde; silahına davranan Akın, önce annesini sonra kendini vurdu. Panik olan Ferit, karısının haline "Seyran ne yaptılar sana?" diye ağlarken; Seyran da acıyla inledi.

Seyran'ı kucaklayan Ferit, "Çok az kaldı" diyerek onu arabaya taşıdı. Ardından Abidin'i arayan Ferit, Seyran'ı bulduğunu ancak hiç iyi olmadığını söyledi.