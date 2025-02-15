Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur"

Gözlerini açan Ayşen, Abidin'e bir şey hatırlamadığını söylerken; olayları öğrenen Esme ve Kazım da Suna'ya Abidin'e geri döndüğü için tepki gösterdi.

Ne yapacağını bilemeyen Suna ise Ayşen'in yanına gitti. Ayşen de ona "Bu işten bu kadar kolay sıyrılamayacaksın. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Senden bir şey isteyeceğim ama daha karar vermedim" dedi.

Suna da ona "Biliyorum bana acımazsın. Ama bir karar verirken karnımdaki bebeği unutma olur mu? En azından ona karşı merhametli ol" dedi.

Akşam Suna ile yalıya dönen Abidin, annesine "Biz Suna ile düşündük. Hem bizim hem çocuğumuz için buradan gitmeye karar verdik" dedi. Çiçek ise hemen bu karara karşı çıktı.