Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur"
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 94. bölümüne; Halis, Ferit, Seyran ve Hatice'nin yaptığı kaza damga vurdu. Son sahneyi izleyenler "Kazada kim öldü?", "Halis Ağa ölecek mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Her cuma akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını son bölümde; Halis Ağa'nın hastalığı ile Ferit, Halis, Seyran ve Hatice'nin yaptığı kaza dikkat çekti.
SUNA'NIN AYŞEN KORKUSU
14 Şubat akşamki bölümde; Ayşen’in düşüşü herkesi şoke ederken; Seyran “Abla ne oluyor?” diye sordu. Büyük Hanım ise “Ayşen’i hastaneye götürürsek ‘Beni Suna itti’ diyebilir, doktor gelsin burada tedavi etsin” dedi.
Dedesinin hastalığını öğrenen Ferit ise onu kaçmakla suçlarken: Halis Ağa da “Bundan kimseye bahsetmeyeceksin” diye torununu uyardı.
İşin içinden çıkamayan Seyran, Ferit’ten yardım isterken; Karam da ondan hesap soracağını ima etti.