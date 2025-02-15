Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur"

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 94. bölümüne; Halis, Ferit, Seyran ve Hatice'nin yaptığı kaza damga vurdu. Son sahneyi izleyenler "Kazada kim öldü?", "Halis Ağa ölecek mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur" - 1

Her cuma akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını son bölümde; Halis Ağa'nın hastalığı ile Ferit, Halis, Seyran ve Hatice'nin yaptığı kaza dikkat çekti.

SUNA'NIN AYŞEN KORKUSU

14 Şubat akşamki bölümde; Ayşen’in düşüşü herkesi şoke ederken; Seyran “Abla ne oluyor?” diye sordu. Büyük Hanım ise “Ayşen’i hastaneye götürürsek ‘Beni Suna itti’ diyebilir, doktor gelsin burada tedavi etsin” dedi.

Dedesinin hastalığını öğrenen Ferit ise onu kaçmakla suçlarken: Halis Ağa da “Bundan kimseye bahsetmeyeceksin” diye torununu uyardı.

İşin içinden çıkamayan Seyran, Ferit’ten yardım isterken; Karam da ondan hesap soracağını ima etti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur" - 2

Eve gelen doktor da Ayşen’in hastaneye götürülmesi gerektiğini ifade ederken, Suna çocuğunu babasız büyütmeyeceğini söyleyerek kararından dönmeyeceğini belirtti.

Abidin ve Suna, Ayşen’i hastaneye götürürken; Seyran da yalıya gelen Ferit’le oradan ayrıldı.

"DEDEM ÖLÜYOR SEYRAN"

Seyran ile Ferit baş başa konuşurken; Ferit, “Dedem ölüyor ve bunu kimsenin bilmesini istemiyor” dedi.

Şefika da kızının durumunu öğrenip hastaneye koşarken; doktor Ayşen’in durumunun iyi olduğunu söyledi.

O sırada Ferit de dedesinin tedaviyi yarım bıraktığını ve kendisini feda ettiğini ifade etti. Seyran da ona hep destek olacağını söyledi.

Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur" - 3

Gözlerini açan Ayşen, Abidin'e bir şey hatırlamadığını söylerken; olayları öğrenen Esme ve Kazım da Suna'ya Abidin'e geri döndüğü için tepki gösterdi.

Ne yapacağını bilemeyen Suna ise Ayşen'in yanına gitti. Ayşen de ona "Bu işten bu kadar kolay sıyrılamayacaksın. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Senden bir şey isteyeceğim ama daha karar vermedim" dedi.

Suna da ona "Biliyorum bana acımazsın. Ama bir karar verirken karnımdaki bebeği unutma olur mu? En azından ona karşı merhametli ol" dedi.

Akşam Suna ile yalıya dönen Abidin, annesine "Biz Suna ile düşündük. Hem bizim hem çocuğumuz için buradan gitmeye karar verdik" dedi. Çiçek ise hemen bu karara karşı çıktı.

Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur" - 4

Seyran, Ferit’e destek olurken; Ferit de babası ve yengesine dedesinin hasta olduğunu söyledi.

Ertesi sabah dedesiyle bir anısını hatırlayan Ferit ise Seyran’a gidip Halis Ağa ile konuşacağını söyledi.

Hatice, Orhan, İfakat, Ferit ve Gülgün, kafa kafaya verip Halis Korhan’ı tedaviye ikna etmek için birlikte hareket etmeye karar verdi.

Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur" - 5

AYŞEN'DEN SUNA'YA: GİDECEKSİN!

Aynı anlarda Suna da Ayşen’in telefonuyla hastaneye gitti. Ayşen ona “Her şeyini toplayıp yalıdan gideceksin bir daha seni hiç görmeyeceğim” dedi. Suna da Abidin ile gideceğini söylerken Ayşen buna karşı çıkıp tek başına gitmesi gerektiğini söyleyip onu tehdit etti.

Ayşen'in isteğiyle ne yapacağını bilemeyen Suna ise annesi ve babasıyla konuşmaya gitti. Abidin ile birlikte çocuğunu uzakta büyütmek istediğini belirten Suna, onların ısrarıyla yaşadığı şeylerden uzaklaşmak istediğini söyledi.

SEYRAN VE KARAM ARASINDA GERGİNLİK

Karam'ın ablasını takip ettiğini fark eden Seyran, dışarı çıkıp onunla tartışırken; Büyük Hanım da Ayşen'in yanına gidip; onu Suna ile arasında ne olduğunu söylemesi konusunda sıkıştırdı.

Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur" - 6

SEYRAN, HALİS AĞA'YA İLK KEZ "DEDE" DEDİ

Dedesini hayata bağlamak isteyen Ferit, ona bir sürpriz yaparak Cengiz ile askerlik yıllarından kalma şiir kitabını getirdi. Hatice ise Halis'in ilk yaptığı ve kendisine hediye ettiği kolyeyi ona gösterdi. İfakat, Halis Korhan'a eşi öldüğünde sırtına attığı ceketi getirip "Ben senin hakkını ölsem ödeyemem" dedi. Orhan, babasıyla çocukluk fotoğraflarını gösterirken; Kazım da Esme ile alyanslarını yeniden takmasını istedi. Halis Korhan'a bebek patiği armağan eden Seyran, Ferit'ten bir çocuk istediğini söyledi ve Halis Korhan'a ilk kez "dede" dedi. Ardından Orhan, torununun çocuğunu görmesi gerektiğini söylerken; herkes de tedavi olması için ısrar etti.

Seyran ile tartışmasını aklından çıkaramayan Karam ise Çiçek'ten ondan intikam almak için izin istedi.

FERİT'TEN SEYRAN'A DESTEK

Halis Korhan'ın tedaviyi kabul etmesi sonrası Seyran, Ferit'e "Benim hastalığımdan dolayı çocuğum olmayabilir" dedi. Ferit de ona "Biz seninle ikimiz yan yana olduktan sonra her şey hallolur" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda korkutan kaza! "Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur" - 7

FERİT'İN ARABASININ FRENİ TUTMUYOR

Sonraki gün Abidin ve Suna, herkesi her şeyi geride bırakıp giderken; Büyük Hanım da Ayşen'i bir kez daha sıkıştırdı. Polisler, Suna ve Abidin'i durdurup; Suna'yı aldı.

Dedesini havaalanına götüren Ferit ise Karam'ın müdahalesi sonrası frenin tutmadığını anladı. Halis ve Hatice, panik olurken; ne yapacağını bilemeyen Seyran ve Ferit de birbirlerine aşklarını ilan etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Son sahnenin ardından "Kazada biri öldü mü?", "Halis Korhan ölecek mi, Çetin Tekindor diziden ayrılacak mı?" gibi sorular araştırılırken, Yalı Çapkını 94. bölüm sosyal medyada gündem oldu.

"Halis belki de ölecek"
"Umarım Karam kendi kazdığı kuyuya düşer"
"Halis Ağa'ya bir şey olursa herkes mahvolur"
"Suna hiç bir zaman aileden olamayacak"
"Sevdiği kadınla ölüme giderken bile yaptığı tek şey o aşk itirafıydı"
"Son anda birbirlerine seni seviyorum demeleri"
"Kazada biri ölecek ama kim?"
"Hiçbirine bir şey olmayacak"
"Umarım kazadan dördü de sağ salim kurtulur ve Seyran'ın hamilelik haberi gelir"
"Umarım kazadan hepsi sağ çıkar"

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