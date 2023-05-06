Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını", 5 Mayıs akşamı 31. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne boşanmak üzere olan Ferit ve Seyran'ın davasının gelip çatması damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Pelin'e evlenme teklif eden ve "Evet" cevabı alan Ferit, ona asla karışamayacağını belirtti.
O sırada Tarık'tan Ferit'in otoparkta Seyran ile konuştuğunu öğrenen Kazım ise onu buluşmak için bir yere çağırdı.
Abidin ile birlikte Kazım ile Tarık'ın yanına giden Ferit, artık Seyran ile işi olmadığını ve eski sevgilisiyle evleneceğini söyledi.
Sinirle eve giden Kazım ise Seyran'ı çağırıp Ferit'in evleneceğini söyledi. Onun da Tarık ile nikah masasına oturacağını ifade etti.
Ferit'in evleneceğini duyunca şoke olan ve yıkılan Seyran, ölse de evlenmeyeceğini, kimseye zorla karılık yapmadığını ve yapmayacağını söyledi.
Ferit kendini eğlenceye verirken Seyran da evlilik kararıyla ilgili ne yapacağını bilemedi.
Gece rüyasında Seyran'ı gören Ferit, sabah Pelin'in öpücüğüyle uyanınca şoke oldu. Ona kafasına göre odasına girip çıkamayacağını ifade eden Ferit, spora gitme fikrini kabul etti.
Bu sırada mahkeme tarihinin belli olduğunu İfakat'a söyleyen Halis Korhan, oğlu Orhan'ı da Ferit konusunda uyardı.
Pelin'le sporda masa tenisi oynayan Ferit, kapıda Seyran'ı görünce onunla yalnız kalmak istedi.
Seyran, Ferit'in gözlerinin içine bakarak evleneceğinin doğru olup olmadığını sordu. Ferit Korhan da "Evleniyorum ama seni ilgilendirmez. Şimdi git istersen müstakbel eşim de beklemesin" dedi. Bunun üzerine Seyran da ona tokat attı.
Bu sırada Suna da annesi, halası ve kayınvalidesiyle gelinlik alışverişine çıktı. Ancak mutsuz olduğu için fenalaşan Suna, son gelinliği deneyemeyeceğini ifade etti. Bunun üzerine Hatice'nin isteğiyle gelinliği Seyran denedi.
O sırada İfakat'ın planıyla Pelin için aynı mağazaya gelinlik bakmaya gelen Gülgün ise Seyran'ı gelinlikle görünce hesap sordu. Bunun üzerine Seyran da hem Gülgün'e hem İfakat'a gözdağı verdi.
Seyran'ın gelinlik denediğini öğrenen Ferit, çılgına dönerken Seyran da üzüntüden fenalaştı.
Mahkeme sabahı Halis Korhan torunu Ferit'i, Kazım da kızı Seyran'ı kararlarından dönmemeleri konusunda uyardı.
Duruşma sırasında hakimin "İki tarafa da soruyorum. Boşanmak istiyor musunuz?" sorusuna; Ferit, Evet, istiyorum" yanıtını verirken Seyran uzun süre düşündü.
Seyran'ın ne cevap vereceği ve ikilinin akıbeti sosyal medyada gündem oldu.
"Seyran şaşırt bizi"
"Malesef boşanacaklar"
"Ferit 'Evet' dedi , Seyran'ın 'Hayır' demesi imkansız bence"
"Ferit yine esti gürledi boş yere"
"Hiçbir şey bitmedi daha yeni başlıyor Ferit ve Seyran için"
"Bir inat uğruna birbirlerini mahvettiler"
"Ferit daha önce çok çabaladı artık sıra Seyran'da"