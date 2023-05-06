Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende"

SEYRAN, FERİT'İN EVLENECEĞİNİ DUYDU

Sinirle eve giden Kazım ise Seyran'ı çağırıp Ferit'in evleneceğini söyledi. Onun da Tarık ile nikah masasına oturacağını ifade etti.

Ferit'in evleneceğini duyunca şoke olan ve yıkılan Seyran, ölse de evlenmeyeceğini, kimseye zorla karılık yapmadığını ve yapmayacağını söyledi.

Ferit kendini eğlenceye verirken Seyran da evlilik kararıyla ilgili ne yapacağını bilemedi.