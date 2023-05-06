Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende"

Star TV'de 5 Mayıs Cuma akşamı 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkan "Yalı Çapkını" dizisinde Seyran ve Ferit'in boşanma davasının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. İşte son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını", 5 Mayıs akşamı 31. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne boşanmak üzere olan Ferit ve Seyran'ın davasının gelip çatması damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 2

FERİT İLE PELİN EVLENİYOR

Yalı Çapkını son bölümde; Pelin'e evlenme teklif eden ve "Evet" cevabı alan Ferit, ona asla karışamayacağını belirtti.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 3

KAZIM- FERİT YÜZLEŞMESİ

O sırada Tarık'tan Ferit'in otoparkta Seyran ile konuştuğunu öğrenen Kazım ise onu buluşmak için bir yere çağırdı.

Abidin ile birlikte Kazım ile Tarık'ın yanına giden Ferit, artık Seyran ile işi olmadığını ve eski sevgilisiyle evleneceğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 4

SEYRAN, FERİT'İN EVLENECEĞİNİ DUYDU

Sinirle eve giden Kazım ise Seyran'ı çağırıp Ferit'in evleneceğini söyledi. Onun da Tarık ile nikah masasına oturacağını ifade etti.

Ferit'in evleneceğini duyunca şoke olan ve yıkılan Seyran, ölse de evlenmeyeceğini, kimseye zorla karılık yapmadığını ve yapmayacağını söyledi.

Ferit kendini eğlenceye verirken Seyran da evlilik kararıyla ilgili ne yapacağını bilemedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 5

FERİT'İN SEYRAN RÜYASI

Gece rüyasında Seyran'ı gören Ferit, sabah Pelin'in öpücüğüyle uyanınca şoke oldu. Ona kafasına göre odasına girip çıkamayacağını ifade eden Ferit, spora gitme fikrini kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 6

Bu sırada mahkeme tarihinin belli olduğunu İfakat'a söyleyen Halis Korhan, oğlu Orhan'ı da Ferit konusunda uyardı.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 7

SEYRAN HESAP SORMAYA GİTTİ

Pelin'le sporda masa tenisi oynayan Ferit, kapıda Seyran'ı görünce onunla yalnız kalmak istedi.

Seyran, Ferit'in gözlerinin içine bakarak evleneceğinin doğru olup olmadığını sordu. Ferit Korhan da "Evleniyorum ama seni ilgilendirmez. Şimdi git istersen müstakbel eşim de beklemesin" dedi. Bunun üzerine Seyran da ona tokat attı.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 8

GELİNLİK ALIŞVERİŞİNDE KÖTÜ SÜRPRİZ

Bu sırada Suna da annesi, halası ve kayınvalidesiyle gelinlik alışverişine çıktı. Ancak mutsuz olduğu için fenalaşan Suna, son gelinliği deneyemeyeceğini ifade etti. Bunun üzerine Hatice'nin isteğiyle gelinliği Seyran denedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 9

O sırada İfakat'ın planıyla Pelin için aynı mağazaya gelinlik bakmaya gelen Gülgün ise Seyran'ı gelinlikle görünce hesap sordu. Bunun üzerine Seyran da hem Gülgün'e hem İfakat'a gözdağı verdi.

Seyran'ın gelinlik denediğini öğrenen Ferit, çılgına dönerken Seyran da üzüntüden fenalaştı.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 10

SEYRAN İLE FERİT BOŞANACAK MI?

Mahkeme sabahı Halis Korhan torunu Ferit'i, Kazım da kızı Seyran'ı kararlarından dönmemeleri konusunda uyardı.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 11

Duruşma sırasında hakimin "İki tarafa da soruyorum. Boşanmak istiyor musunuz?" sorusuna; Ferit, Evet, istiyorum" yanıtını verirken Seyran uzun süre düşündü.

Yalı Çapkını'nda Seyran boşanmayı kabul edecek mi? "Ferit çok çabaladı sıra sende" - 12

Seyran'ın ne cevap vereceği ve ikilinin akıbeti sosyal medyada gündem oldu.

"Seyran şaşırt bizi"
"Malesef boşanacaklar"
"Ferit 'Evet' dedi , Seyran'ın 'Hayır' demesi imkansız bence"
"Ferit yine esti gürledi boş yere"
"Hiçbir şey bitmedi daha yeni başlıyor Ferit ve Seyran için"
"Bir inat uğruna birbirlerini mahvettiler"
"Ferit daha önce çok çabaladı artık sıra Seyran'da"

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