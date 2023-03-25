Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 24 Mart Cuma akşamı 25. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; Zerrin'in yaptığı plan sonrası Seyran'ın Ferit ile Pelin'i görmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 1

Star TV’nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 24 Mart  akşamı 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Zerrin'in Seyran'ın karşısına çıkması ve sonrasında yaptığı plan damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 2

"BEN SANA NASIL GÜVENEYİM FERİT?"

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit ve annesinin konuşmalarını duyan Seyran, "Bırak beni. Bunu bir kız için bile düşünmeniz çok kötü. Söylesene ben sana nasıl güveneyim? Ben az önce ne duydum ya? Git Pelin'e haber ver. Daha çok bekler" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 3

SEYRAN YÜZÜĞÜNÜ TAKMADI

Bunun üzerine Ferit'in "Bunlar geçmişte kaldı. Bizim ilişkimiz daha başlamamıştı" sözlerine yanıt veren Seyran, "Kafanda ayrılık varken yaptıklarını hatırla. Hiç mi rahatsız olmadın benim elimi tutarken, öperken?" ifadelerini kullandı.

Eşine yüzüğünü geri veren Ferit, maruz kaldığı her şey için ondan özür dilese de Seyran bunu kabul etmedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 4

ORHAN'DAN İFAKAT'A TEHDİT

Ferit sabah işe giderken Seyran'a "Yüzüğünü tak lütfen. Seni seviyorum" yazarken Orhan da İfakat'a Zerrin'in tehlikeli olduğunu ifade edip Halis Korhan'ı eve dönmeye ikna etmesini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 5

SUNA'YA TALİP ÇIKTI

Kahvaltıda Suna'ya bir talip bulduğunu belirten İfakat, yemek organize ettiğini söyledi. Bu duruma Seyran ve Asuman tepki gösterse de karar değişmedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 6

ZERRİN, SEYRAN'IN KARŞISINDA

Ardından Seyran, Suna ve Esme alışveriş yaparken onları takip eden Zerrin, Seyran'ın karşısına çıktı. Seyran'a Ferit'in verdiği sözlerin tam ortasında olduğunu ifade eden Zerrin, onu her şeyi masada konuşmakla tehdit etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 7

"PELİN OLDUĞU SÜRECE BİZE MUTLULUK HARAM"

Durumu geçiştiren Seyran, eve gittiğinde olanları ablasına anlatıp "Bu kız hayatımızda olduğu sürece bize mutluluk falan yok. Haram" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 8

SUNA TALİBİ SAFFET İLE GÖRÜŞTÜ

Akşam Suna'nın talibi Saffet ile buluşmasına eşlik etmeye giden Seyran ve Ferit, eve dönünce olanı biteni değerlendirdi. Eşinden kendisine güvenmesini isteyen Ferit, eskisi kadar suçu olmadığını belirtti.

Sabah eve giden Suna, halasından karşı tarafın izdivacına talip olduğunu öğrendi. Haberi duyunca üzülen Suna, Hatice'nin "İstanbul'a geldik diye söz hakkı senin sanma" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 9

SEYRAN, PELİN'İN EVİNDE

Bu sırada Seyran'ı arayan Zerrin onunla konuşmak istediğini ifade etti. Önce görüşmeyi kabul etmeyen Seyran, Zerrin Hanım annesiyle konuşmakla tehdit edince onların evine gitti.

Kapıdan içeri baktığında Pelin ile Ferit'i sohbet ederken gören Seyran yıkıldı.

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 10

"ORTALIK FENA KARIŞACAK"

Seyran ile Ferit'in tartışmalarına ve Zerrin'in planına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları..

"Ferit ya da Seyran 'Biz zorla evlendirildik ama şimdi birbirimizi seviyoruz' demeli"
"Seyran da Ferit de sözünü tutmadı"
"Ferit ve Seyran her zorluk karşısında birlik olmalı"
"Zerrin sayesinde daha da yakınlaşacaklar gibi"
"Yapma Ferit artık"
"Seyran bu hikayenin en masum karakteri"
"Zerrin bu kadar gurursuz, şuursuz olmamalı. Yazık"
"Ferit ağırlığını koymalı artık"
"Ortalık fena karışacak"
"Zerrin yanlış yaptı"

Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı" - 11

YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM FRAGMANI

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