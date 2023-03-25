Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı"

Star TV’nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 24 Mart akşamı 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Zerrin'in Seyran'ın karşısına çıkması ve sonrasında yaptığı plan damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Ferit ve annesinin konuşmalarını duyan Seyran, "Bırak beni. Bunu bir kız için bile düşünmeniz çok kötü. Söylesene ben sana nasıl güveneyim? Ben az önce ne duydum ya? Git Pelin'e haber ver. Daha çok bekler" dedi.
Bunun üzerine Ferit'in "Bunlar geçmişte kaldı. Bizim ilişkimiz daha başlamamıştı" sözlerine yanıt veren Seyran, "Kafanda ayrılık varken yaptıklarını hatırla. Hiç mi rahatsız olmadın benim elimi tutarken, öperken?" ifadelerini kullandı.
Eşine yüzüğünü geri veren Ferit, maruz kaldığı her şey için ondan özür dilese de Seyran bunu kabul etmedi.
Ferit sabah işe giderken Seyran'a "Yüzüğünü tak lütfen. Seni seviyorum" yazarken Orhan da İfakat'a Zerrin'in tehlikeli olduğunu ifade edip Halis Korhan'ı eve dönmeye ikna etmesini söyledi.
Kahvaltıda Suna'ya bir talip bulduğunu belirten İfakat, yemek organize ettiğini söyledi. Bu duruma Seyran ve Asuman tepki gösterse de karar değişmedi.
Ardından Seyran, Suna ve Esme alışveriş yaparken onları takip eden Zerrin, Seyran'ın karşısına çıktı. Seyran'a Ferit'in verdiği sözlerin tam ortasında olduğunu ifade eden Zerrin, onu her şeyi masada konuşmakla tehdit etti.
Durumu geçiştiren Seyran, eve gittiğinde olanları ablasına anlatıp "Bu kız hayatımızda olduğu sürece bize mutluluk falan yok. Haram" dedi.
Akşam Suna'nın talibi Saffet ile buluşmasına eşlik etmeye giden Seyran ve Ferit, eve dönünce olanı biteni değerlendirdi. Eşinden kendisine güvenmesini isteyen Ferit, eskisi kadar suçu olmadığını belirtti.
Sabah eve giden Suna, halasından karşı tarafın izdivacına talip olduğunu öğrendi. Haberi duyunca üzülen Suna, Hatice'nin "İstanbul'a geldik diye söz hakkı senin sanma" dedi.
Bu sırada Seyran'ı arayan Zerrin onunla konuşmak istediğini ifade etti. Önce görüşmeyi kabul etmeyen Seyran, Zerrin Hanım annesiyle konuşmakla tehdit edince onların evine gitti.
Kapıdan içeri baktığında Pelin ile Ferit'i sohbet ederken gören Seyran yıkıldı.
Seyran ile Ferit'in tartışmalarına ve Zerrin'in planına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları..
"Ferit ya da Seyran 'Biz zorla evlendirildik ama şimdi birbirimizi seviyoruz' demeli"
"Seyran da Ferit de sözünü tutmadı"
"Ferit ve Seyran her zorluk karşısında birlik olmalı"
"Zerrin sayesinde daha da yakınlaşacaklar gibi"
"Yapma Ferit artık"
"Seyran bu hikayenin en masum karakteri"
"Zerrin bu kadar gurursuz, şuursuz olmamalı. Yazık"
"Ferit ağırlığını koymalı artık"
"Ortalık fena karışacak"
"Zerrin yanlış yaptı"