Yalı Çapkını'nda Seyran, Ferit ile Pelin'i gördü! "Zerrin yanlış yaptı"

"ORTALIK FENA KARIŞACAK"

Seyran ile Ferit'in tartışmalarına ve Zerrin'in planına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları..



"Ferit ya da Seyran 'Biz zorla evlendirildik ama şimdi birbirimizi seviyoruz' demeli"

"Seyran da Ferit de sözünü tutmadı"

"Ferit ve Seyran her zorluk karşısında birlik olmalı"

"Zerrin sayesinde daha da yakınlaşacaklar gibi"

"Yapma Ferit artık"

"Seyran bu hikayenin en masum karakteri"

"Zerrin bu kadar gurursuz, şuursuz olmamalı. Yazık"

"Ferit ağırlığını koymalı artık"

"Ortalık fena karışacak"

"Zerrin yanlış yaptı"