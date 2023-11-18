Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor"

SUNA YİNE KAHVELERİ DÖKTÜ

İsteme öncesi kahveleri yapan ve oldukça gergin görünen Suna, kendini toparlamaya çalışırken kahve tepsisini devirdi. Gaziantep'te yaşananları hatırlayan Suna, sakinleşmeye çalışarak bir kez daha kahve yaptı. Herkese kahveler dağıtıldıktan sonra Halis Ağa, Kazım'dan Suna'yı istedi.

İkilinin nişan yüzüklerini Halis ve Hatice birlikte takarken, Abidin gözyaşlarına boğuldu. O sırada kaçırdıkları Taylan ile telefonla konuşan Abidin, onun elinde Pelin ile Ferit'in fotoğrafları olduğunu öğrendi.

Tören sonrası Seyran'ın yanına çıkan Suna ise "Suratın hiç gülmedi. Beni huzursuz etmek için mi geldin?" dedi. Buna üzülen Seyran ise ona Ferit'in fotoğraflarını gösterdi ve olanları anlattı. Kardeşine boşuna kendisini anlattığını belirten Suna, "Suçlu arama buna, belki de senin bencilliğin yüzünden olmuştur" dedi.