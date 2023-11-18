Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor"

Star TV'de cuma akşamları izleyici ile buluşan Yalı Çapkını'nın 46. bölümünde; Pelin'in hamileliği sebebiyle Ferit'in giderek köşeye sıkışması ve etrafında dönen oyunları anlamaya çalışan Seyran'ın çaresizliği dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını yeni bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 1

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 17 Kasım akşamı yayınlanan 46. bölümüne; Ferit'in zorlu seçimi ve Seyran'ın Şehmuz'un evine ikinci kez gitmesi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 2

FERİT'İN ZORLU SEÇİMİ

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit'e seçenekleri sayan Şehmuz, "Ben söyleyeceğimi söyledim, istediğini yapabilirsin" dedi ve onu evden attırdı.

Bu sırada içeri girmeye niyetlenen Seyran ise Kazım'ın telefonuyla yalıya dönmek zorunda kaldı.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 3

SEYRAN PERİŞAN OLDU

Yalıya gidince Seyran'ı perişan halde gören Ferit, ona ne olduğunu sorunca Seyran, "Kocamın başka bir kızla öpüştüğü fotoğrafları gördüm harika bir gündü. Kocama 'bizi ayırmaya çalışıyorlar' dedi inandım. 'İspatlayacağım' dedi, bekliyorum ben de öyle" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 4

İFAKAT YENGESİNDEN FERİT'E YARDIM

Seyran'a her şeyi çözeceğine dair söz veren Ferit, onu içeri sokup İfakat'a "Sen benim peşime nasıl adam takarsın?" diye hesap sormaya gitti.

Pelin'in karnındaki bebeği soran İfakat, Halis Ağa'ya her şeyi söylemek zorunda olduklarını ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 5

SEYRAN'DAN İFAKAT VE FERİT'E BASKIN

İfakat'ın "Sana bu konuda sadece deden yardımcı olabilir" sözlerini duyan Seyran, içeri dalıp hesap sordu. Ferit ise fotoğraflar için yengesinden yardım istediğini ifade etti. Bu durumu herkesin öğreneceğini söyleyen Seyran ise eşine tepki gösterdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 6

O arada Suna ve Kaya'nın sözü için Halis Ağa ve Nükhet'in gelmemesine sinirlenen Kazım, töreni organize etmeye çalışırken Halis Korhan, kızı Nükhet ile birlikte kapıdan girdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 7

HALİS KORHAN'A TORUN SÜRPRİZİ

Dedesi geldiği gibi İfakat ile onun yanına giden Ferit, Pelin'in hamile olduğunu itiraf etti.

Duyduklarıyla çılgına dönen Halis Ağa, "Nasıl yaptın bunu? Sen ne istersen yapmadım mı? Karşılığı bu mu olacaktı? Örf, adet, gelenek, görenek... Yıllarca ben sana bunları anlattım" dedi.

Halis Korhan, "Ben hayatım boyunca senin çocuğunu kucağıma almak için bekledim. 'Torunumu görmeden canımı alma' dedim. Bu hevesimi de kursağımda bıraktın" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 8

Halis Ağa'nın Şehmuz'la konuşmayı kabul etmesi sonrası Ferit'i uyaran İfakat, "Bu olay ortaya çıkınca Seyran'ı kaybedeceksin farkındasın değil mi?" dedi. Ferit ise Seyran'dan asla ayrılmayacağını ve onun bu durumu anlayacağını ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 9

GÜLGÜN, PELİN'İN DÖNDÜĞÜNÜ DUYDU

O anlarda ablası ile annesinin yanına giden Seyran, ona çok güzel olduğunu ifade ederken, Esme kızlarına ne olduğunu sordu. Suna da "Bunu Seyran'a sor. Bana olan tavrı neden değişti?" dedi.

Pırıl'dan telefonunu isteyen Pelin, Ferit'e durumu nasıl çözeceğini sordu. Korhan da "Yarın dedemle oraya geleceğiz" dedi. Gülgün de oğlunun söylediklerini duydu.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 10

SUNA YİNE KAHVELERİ DÖKTÜ

İsteme öncesi kahveleri yapan ve oldukça gergin görünen Suna, kendini toparlamaya çalışırken kahve tepsisini devirdi. Gaziantep'te yaşananları hatırlayan Suna, sakinleşmeye çalışarak bir kez daha kahve yaptı. Herkese kahveler dağıtıldıktan sonra Halis Ağa, Kazım'dan Suna'yı istedi.

İkilinin nişan yüzüklerini Halis ve Hatice birlikte takarken, Abidin gözyaşlarına boğuldu. O sırada kaçırdıkları Taylan ile telefonla konuşan Abidin, onun elinde Pelin ile Ferit'in fotoğrafları olduğunu öğrendi.

Tören sonrası Seyran'ın yanına çıkan Suna ise "Suratın hiç gülmedi. Beni huzursuz etmek için mi geldin?" dedi. Buna üzülen Seyran ise ona Ferit'in fotoğraflarını gösterdi ve olanları anlattı. Kardeşine boşuna kendisini anlattığını belirten Suna, "Suçlu arama buna, belki de senin bencilliğin yüzünden olmuştur" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 11

"ÖLENE KADAR SENİ SEVECEĞİM SEYRAN"

Duyduklarıyla yıkılan Seyran, kötü bir gece geçirip koltukta uyurken Ferit onu yatağa götürdü. Eşine sarılan Ferit, ölene kadar sadece onu seveceğini söyledi.

Ertesi sabah Ferit, dedesiyle Şehmuz'un evine giderken; oğlunun Pelin ile konuştuğunu duyan Gülgün ise Seyran'ın ağzını aradı. Seyran da ona olanları anlatıp kızlardan hesap soracağını ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 12

SUNA'YI YIKAN GERÇEK

Aynı anlarda Nükhet'e giden Suna, ona bir hediye götürdü. "Hediyen de senin gibi zavallı" diyen Nükhet, oğlunun onu sevmediğini ve intikam için onu kullanacağını ifade etti. Öfkelenen Suna, onu kovarken Nükhet de bunu kanıtlayacağına dair söz verdi.

Kazım'ın nikah günü alma ısrarına karşı çıksa da başarılı olamayan Nükhet, Kaya'ya "Sevmediğin o kızla nasıl evleneceksin?" dedi. Kaya da "Sevmiyorum, o kızcağıza baktığım zaman hissettiğim tek şey acımak. Ne yapayım anne? Onun da kaderinde bu varmış. Zavallı, yaralı bir kız o" dedi. Suna da onun tüm söylediklerini duydu.

Kötü olsa da durumu çaktırmayan Suna, nikah için gün almaya gitmeyi kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 13

ŞEHMUZ HALİS KORHAN'A RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Şehmuz'un evine giden Halis ve Ferit, kapıda bir süre bekledikten sonra içeri girdi. Halis Ağa'nın Ferit'in eşinin bir suçu olmadığını ve çocuğa sahip çıkacaklarını söylemesiyle deliren Şehmuz, Ferit'in Pelin ile evlenmesi konusunda ısrar etti. Ardından onların soyadını umursamadığını ifade eden Şehmuz, "Eğer Ferit, Pelin ile evlenmezse onu şoförüm Ali'yle evlendiririm. Çocuk da onun soyadını alır" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 14

SEYRAN, ŞEHMUZ'UN EVİNDE

Halis Korhan, Şehmuz'un sözleri sonrası Ferit'i alıp atölyeye giderken; Seyran da oraya gitti. Salonda bekleyen Seyran, fotoğraflara bakarken Pırıl'ın yanında Pelin ve Zerrin'i görüp şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 15

"BEN BİR SEÇİM YAPMAYACAĞIM DEDE"

Atölyede Ferit'e içerisindeki cevheri gördüğünü anlatan Halis Ağa, "Sen bizim ailemizin geleceğisin. Benim koltuğuma sen oturacaksın, benim valiahtımsın, bunu unutma. Benim düştüğün hataya düş istemiyorum, bak Nükhet bana 'baba' bile demiyor. Şimdi bir Korhan olarak kararını vereceksin. Sadece kendini değil, doğacak çocuğunu da düşüneceksin. Ne Seyran'dan ne de çocuğundan vazgeçmek istiyorsun anlıyorum. Ama hayat... Eninde sonunda seçimini yapacaksın" dedi.

Dedesini dinleyen Ferit ise "Ben bir seçim yapmayacağım. Seyran'ın benim çocuğumu seveceğine, bunu kabul edeceğine, benim yanımda olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor" - 16

YALI ÇAPKINI 47. BÖLÜM FRAGMANI

DAHA FAZLA GÖSTER