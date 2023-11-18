Yalı Çapkını'nda Seyran gerçeklere yaklaştı! "Ferit'in esas sınavı şimdi başlıyor"
Star TV'de cuma akşamları izleyici ile buluşan Yalı Çapkını'nın 46. bölümünde; Pelin'in hamileliği sebebiyle Ferit'in giderek köşeye sıkışması ve etrafında dönen oyunları anlamaya çalışan Seyran'ın çaresizliği dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını yeni bölümde yaşananlar...
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 17 Kasım akşamı yayınlanan 46. bölümüne; Ferit'in zorlu seçimi ve Seyran'ın Şehmuz'un evine ikinci kez gitmesi damga vurdu.