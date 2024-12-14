Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor"
Üç sezondur her cuma Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını'nın 13 Aralık akşamı yayınlanan 87. bölümüne; Ferit ile Suna'nın gizli iş birliği ve Seyran'ın bunu anlaması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, 13 Aralık'ta heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu.