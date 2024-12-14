Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor"

Yalı Çapkını'nda; Ferit fenalaşırken, başta Halis Ağa ve Seyran olmak üzere herkes onun için korktu.

Ferit'i odasına götüren Seyran, "Güzel numaraydı" deyince ikili tartışmaya başladı.

Herkes eve dönüp Ferit için endişelenirken; Ferit de Seyran'a başka bir yol bulacağını ve yalı konusunun kapandığını söyledi.