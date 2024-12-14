Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor"

Üç sezondur her cuma Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını'nın 13 Aralık akşamı yayınlanan 87. bölümüne; Ferit ile Suna'nın gizli iş birliği ve Seyran'ın bunu anlaması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 1

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, 13 Aralık'ta heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 2

Yalı Çapkını'nda; Ferit fenalaşırken, başta Halis Ağa ve Seyran olmak üzere herkes onun için korktu.

Ferit'i odasına götüren Seyran, "Güzel numaraydı" deyince ikili tartışmaya başladı.

Herkes eve dönüp Ferit için endişelenirken; Ferit de Seyran'a başka bir yol bulacağını ve yalı konusunun kapandığını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 3

Dışarı çıkan Ferit, Tayfun'un Betül'ü sıkıştırdığını görünce ortalığı ayağa kaldırdı. Orhan Tayfun'u kapı dışarı etse de iyice aklı karıştı.

Olanlara sinirlenen Ferit; Seyran, Suna ve Abidin ile konuşurken yalı konusu gündeme geldi. Abidin buna çok sinirlenirken; Suna da kendisine kimsenin bir şey sormamasına sitem edip gitti.

Suna'nın peşinden giden Seyran, Ferit'ten iki çocuğu olsun istediğini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 4

Ertesi sabah yalının kapısında Ferit ile karşılaşan Suna, "Yalıyı ipotek ettiremeyiz, olmaz. Seyran bize çok kızar" dedi.

Doktora gideceğini söyleyen Suna'yı bırakmayı teklif eden Ferit; onunla çıkarken Seyran, ikisini gördü.

Kendisini ikna etmeye çalışan Ferit'i dinleyen Suna, kardeşinin durumuyla ilgili doktorla konuştu. Doktor, "Seyran hanım hasta değil ama çocuğu olması neredeyse imkansız. Çok riskli, bedeni bunu kaldırmayabilir. Hayatından olabilir" dedi.

Dışarı çıkan Suna'yı gören Seyran, yüzünün halini görünce ne olduğunu sordu. Seyran, yeniden hasta olduğunu düşününce Suna da "Benim çocuk sahibi olmam zormuş. Sende bir sıkıntı yok" diye yalan söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 5

Yalıya dönen üçlüden Suna, arabada telefonunu unutmuş gibi yapıp Ferit'e "İpotek işini kabul ediyorum" dedi.

Bunun üzerine hemen harekete geçen Ferit, parayı bulduğunu ve taşları sipariş ettiğini dedesine ve yengesine müjdeledi. Ferit'in davranışlarından memnun olan Halis Korhan, İfakat'a torununa ağalık yüzüğünü vereceğini ima etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 6

O sırada Ferit ile Abidin de Tayfun'un evine gidip onu sıkıştırdı. Korkan Tayfun, "Betül'ün karnındaki çocuk benim" dedi ve babalık testi değişikliğini de itiraf etti.

Yalıya dönünce annesini arayan Ferit, Betül ile Tayfun'un babalık testini değiştirdiğini söyleyince Gülgün koşa koşa eve gitti.

Gülgün ise Orhan'ın başka bir babalık testi yaptırdığını oğluna söyledi ve "Bırak gerçekler kendiliğinden ortaya çıksın" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 7

Tüm bunlar olurken Abidin'in annesi de restorana gidip Esme ile tanıştı ve ona et tedariği yaptığını birlikte çalışabileceklerini söyledi.


Yalıda ise yemek sonrası Halis Ağa, Ferit'e yüzüğü takdim etti ve "Bu bizim ağa yüzüğümüz. Bundan sonra çok dikkatli olacaksın, artık sana çok iş düşüyor" dedi.

Yüzüğün babadan oğula geçtiğini söyleyen Halis Ağa, "Yüzük hiç Orhan'ın olmadı. Çünkü sadece hak edenlere verilir" deyip Ferit'i "Bundan gayrı ağa odur" diye takdim etti. Kötü hisseden Orhan, oğlunun koluna dokunup salonu terk etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 8

Ferit'in bunu nasıl hallettiğini merak eden Seyran onu sıkıştırırken "Gözüm üzerinde" dedi. Dışarıda oturan Suna'nın yanına giden Ferit Korhan, ona bir kez daha teşekkür edip "Bu ailenin geleceğini sen kurtarmış olacaksın" dedi.

Akşam Seyran'ın yanına giden Ferit, onunla çocuk konusunda konuşunca ikili romantik anlar yaşadı.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 9

Ertesi sabah babalık testi sonucunu alan Orhan, doğru kağıdı yırtıp attı ve Betül'e "Bu sonuçtan kimsenin haberi olmayacak. Sesini kesip susup oturacaksın. Ben de babamın yüzüne bakabileceğim" dedi.

Aynı anlarda Suna ve Ferit de kimseye haber vermeden gidip yalının ipotek işini halletti.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 10

Ardından Seyran ile buluşan Ferit, onu taşları satın aldığı yere götürdü. Birlikte taşlara bakan ikiliden Seyran, taşların imalathaneye nasıl transfer edileceği konusunda endişelenirken; Ferit bu işin her zamanki gibi yapılacağını ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 11

Orhan akşam yemeğinde bebeğin kendisinden olduğunu ilan ederken; Çiçek de Abidin'in karşısına çıkıp "Ben senin annenim. Bırak da sana sarılayım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 12

Aynı anlarda Ferit ile Seyran da taşların imalathaneye ulaştığını müjdeledi. Annesinin tebriği sonrası Suna'ya göz kırpan Ferit'i gören Seyran, ikisinden de şüphelendi.

Yalı Çapkını'nda Seyran her şeyi anladı! "Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor" - 13

Suna ile Ferit'in iş birliğini Seyran'ın anlamasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Ferit sadece günü kurtardı"
"Seyran her şeyi anladı"
"Seyran yalıda kıyameti kopartır"
"Ferit ve Suna tehlikeli sularda yüzüyor"
"Yalıda nüyük fırtına kopacak"
"Abidin annesinin tarafına geçip intikam alacak"
"Seyran bunun hesabını ikisinden de sorar"

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