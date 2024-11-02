Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur"

"SENİ KADERİME ORTAK ETMEK İSTEMEDİM FERİT"

O sırada eve dönen Seyran, peşinde biri olduğunu fark etti. Kendisini arayan Ferit'e dışarı çıktığını söylemek zorunda kalan Seyran, Sinan'ın kendisini takip ettiğini ifade etti. Ferit de taksiden asla inmemesini ve kendisine canlı konum atmasını söyledi.



Arkalarındaki arabanın gitmesiyle rahatlayan Seyran, Ferit ile buluştu. Ferit, "Hayatından daha önemli ne olabilir?" derken ona kızarken; Seyran da "Sen... Diyar'a gittim. Ben İstanbul'a geldiğimden beri her şeyi bozuyorum. Seninle Diyar'ın arasını da bozmak istemiyorum. Ailesine seni anlatırsam, anlarlar sandım. Seni de kaderime ortak etmek istemedim. Özür dilerim" dedi. Ağlayan Seyran'a sarılan Ferit Korhan da "Senin bir suçun yok. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İkili yalıya döndükten sonra Ferit, Esme ile Kazım'a "Sizin bu kızınız kimseye söylemeden çıkmış" dedi. Herkes tepki gösterince sinirlenen Seyran ise odasına çıktı.