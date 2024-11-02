Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 1 Kasım Cuma akşamı 81. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Diziye; Seyran'dan uzak duramayan Ferit'in "Yine benim olur musun?" sorusu ve aldığı cevap damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 1 Kasım akşamı yayınlanan 81. bölümünde; Seyran ile Ferit'in birbirlerinden uzak duramaması ve Halis Ağa'nın evlilik kararı konusunda torununu uyarması dikkat çekti.

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Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 2

"AİLEME LAF ETTİRMEM"

Yalı Çapkını son bölümde; Halis Korhan, torunuyla hasret giderirken; Abidin araya girdi. Ancak tam o sırada Diyar'ın dedesi geldi.

Halis Korhan, "Bana bir söz verdin ama bu kepazeliğe izin vermem" diye bağıran İlyas'a sert çıktı. Halis Ağa, "Aileme laf ettirmem" diye yükselirken; İlyas da "Eski karısı her dara düştüğünde koşacak adama verecek kız yok bende" deyip Diyar'ı götürdü.

Bu sırada Abidin de Halis Korhan ile konuşmakta ısrar etti. Ferit ise Abidin'e dönüp "Sen utanmıyor musun kaç yaşında hasta adamın üstüne yürümeye?" dedi. İkili kavga etmek üzereyken Esme fenalaşınca Suna ile Abidin yalıdan gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 3

"KİMSE HAK ETTİĞİNİ YAŞAMIYOR"

Ortalık sakinleşince Ferit ile konuşan Seyran, "Biz kalmayalım burada. Benim yüzümden nikahı mahvoldu. Üstüne bu olaylar... Diyar bunları hiç hak etmiyor ki" dedi.

Ferit de en önemli şeyin onun güvenliği olduğunu söyleyip "Bu hikayede kimse hak ettiğini yaşamıyor. Sen bunları hak ettin mi? Diyar nikah masasında kalakalmayı hak etti mi? Ben neyi hak ediyordum Seyran? Sen söyle... Ben seni kaybetmeyi hak ediyor muydum?" ifadelerini kullandı.

Seyran ise "Hak etmiyordun Ferit ama benim yüzümden Diyar'ı kaybetmeyi de hak etmiyorsun" deyince Ferit, "Her şeyi düzelteceğim. Sonra da evleneceğim. 'Evlenme' diyordun ne değişti?" dedi.

Seyran da "Diyar'ı tanıyana kadardı" derken; Halis Ağa için doktor geldi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 4

Aynı anlarda İlyas, torunu Diyar'a "Seni Ferit'e vermeyeceğim" diye esip gürlerken; Ferit, Diyar'ı arayıp dedesiyle konuşacağını ifade etti.

Abidin intikam ateşiyle yanarken; Suna eşine giden çocukluğunun geri gelmeyeceğini söyledi ve "Bu işin sonunda olan bize olur" diye ekledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 5

ABİDİN HAKKINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ertesi sabah Ferit, Orhan ve İfakat ise Abidin'in hikayesi hakkındaki gerçeği öğrendi. Halis Ağa'nın "Git kardeşimin gözünü korkut" dediği ancak Latif'in arabanın frenlerini bozup onları öldürttüğü ortaya çıktı.

Halis Ağa'nın emriyle Abidin'i arayıp yalıya çağıran İfakat, Betül'e de nikah öncesi evlilik sözleşmesi yüzünden olay çıkarıp gitmesini tembihledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 6

FERİT, SİNAN'IN PEŞİNDE

O sırada Ayla ve Mümtaz'ın eve döndüğünü öğrenen Ferit, Kantarcıların evini basıp Sinan'ın yerini sordu. Oğlunu hasta ettiğini söyleyen Ayla, Sinan'ı bulursa ona zarar vermeyip polise teslim etmesi için yalvardı. Ferit, bunun için tek şartı olduğunu "Onun yerini öğrenirseniz bana söyleyeceksiniz" sözleriyle ifade etti.

Ferit giderken onu durduran Hazal, ağabeyinin dün gece eve geldiğini ve Seyran'ın yalıda kaldığını bildiğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 7

SEYRAN'DAN DİYAR'A ZİYARET

Tüm bunlar olurken Seyran, Diyar'ın evine gitti. İlyas'ın karşısına çıkan Seyran, "Ferit benden vazgeçmez ama bu benimle alakalı değil. Ferit, sevdiği insanları yüzüstü bırakmaz. Torununuzu doğru kişiye emanet edeceksiniz. Ferit, Diyar'ı çok sevdiği için buraya geldim. Ferit, iyi bir insan; onu iyiliği ile cezalandırmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

Ardından Diyar'la konuşan ve "Bunun için çıkmama gerek vardı. Kendimi sana da Ferit'e de borçlu hissediyorum" diyen Seyran, kapıdan çıktığı gibi gözyaşlarına boğuldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 8

Aynı anlarda Abidin'e giden İfakat, Halis Ağa'nın söylediklerini dinlemeyip ona bir çek uzattı. Abidin deliye dönerken; Suna ona çeki yırtmamasını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 9

"SENİ KADERİME ORTAK ETMEK İSTEMEDİM FERİT"

O sırada eve dönen Seyran, peşinde biri olduğunu fark etti. Kendisini arayan Ferit'e dışarı çıktığını söylemek zorunda kalan Seyran, Sinan'ın kendisini takip ettiğini ifade etti. Ferit de taksiden asla inmemesini ve kendisine canlı konum atmasını söyledi.

Arkalarındaki arabanın gitmesiyle rahatlayan Seyran, Ferit ile buluştu. Ferit, "Hayatından daha önemli ne olabilir?" derken ona kızarken; Seyran da "Sen... Diyar'a gittim. Ben İstanbul'a geldiğimden beri her şeyi bozuyorum. Seninle Diyar'ın arasını da bozmak istemiyorum. Ailesine seni anlatırsam, anlarlar sandım. Seni de kaderime ortak etmek istemedim. Özür dilerim" dedi. Ağlayan Seyran'a sarılan Ferit Korhan da "Senin bir suçun yok. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İkili yalıya döndükten sonra Ferit, Esme ile Kazım'a "Sizin bu kızınız kimseye söylemeden çıkmış" dedi. Herkes tepki gösterince sinirlenen Seyran ise odasına çıktı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 10

"BURADAN GİDİYORSUN SEYRAN"

Akşam odasının terasında büyük bir korku yaşayan Seyran, Suna'yı arayıp Sinan'ın yerini bildiğini ve burada kalmaması gerektiğini ifade etti. Suna, Ferit ile konuşup konuşamadığını sorunca; Seyran kelimelerin ağzından çıkmadığını söyledi.

Suna, Seyran'ın "İnsanların hayatına gölge gibi düştüm. Kendi hayatımı yaşayamıyorum" sözleri üzerine onu yüreklendirip "Sen gerçek Seyran'ı hatırlasan, hiçbir şey korktuğun gibi olmayacak" dedi.

Ablasıyla konuştuktan sonra havuza inen Seyran, "Korkma, korkmayacaksın. Bul kendini" deyip suya atladı.

O sırada Ayşen'den Seyran'ı havuzda gördüğünü öğrenen Ferit, odaya koştu. Seyran'ı duşta olduğunu görünce rahatlayan Ferit, onun artık yüzme bildiğini de öğrendi.

Seyran duştan çıkınca "Beynine suyun soğuk olmadığını öğretiyorsun ve üşümüyorsun" derken; Ferit, onu battaniyeyle sardı. Giderek yakınlaşan ikili tam öpüşecekken Ferit kendini tuttu.

Ferit odadan çıkınca Seyran, kendine "Gidiyorsun buradan Seyran, kalmıyorsun burada" diye söz verdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 11

Seyran ile Ferit bütün gece düşünürken; Orhan da sabah kalktığı gibi Betül'e evlilik teklif etti. Sonrasında evlilik sözleşmesini imzalamasını isteyince Betül, İfakat'ın dediği gibi kavga çıkartıp bunu yapmayacağını belirtti.

O sırada Kazım'ın mutfakta Dubai çikolatası yaptığını gören Seyran, ona yardım edeceğini ifade etti. Ferit de mutfağa gelince işi onlara bırakan Kazım, üstünü değiştirmeye gitti.

Ferit, Antep fıstıklarını sert bir şekilde ezen Seyran'a sakin olmasını söyleyince; Seyran "Dün gece olanları görmüyor musun? Benim buradan gitmem lazım. Elimizde değil işte. Ben gidiyorum. Benimle aynı yerde olmaya bile korkuyorsun" deyip odaya çıktı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 12

SİNAN'DAN HUZURSUZ EDEN HEDİYE

Onun peşinden giden Ferit ise "O adam bulunana kadar burada kalacaksın" dedi. Seyran, "Senin bütün odaların dolu. Beni koyabileceğin bir yer yok" derken, yatağın üzerindeki kutu dikkat çekti.

Kutuyu açınca Sinan'ın kendisine aldığı geceliği gören Seyran, "Sinan odaya girmiş" diye şoke oldu. Geceliği eline alıp aşağıya inen Ferit, "Kim koydu bunu Seyran'ın odasına?" diye ortalığı inletti.

O sırada Sevda, güvenliklerden aldığı pakette geceliği görünce odaya çıkardığını ifade etti. Ferit, Sinan'ın neden eve gittiğini anlarken; Seyran'a "Hala gitmek istiyor musun?" diye sordu.

Odaya çıkıp annesiyle dertleşen Seyran, "Eski hayatımı çalmışlar, yeni hayatımı da yıkmışlar gibi hissediyorum" dedi. Bunun üzerine Esme, "Topla kendini" dedi.

Aşağıya inen Seyran, Diyar'ı görünce onunla sohbet etti. O sırada Dubai çikolatasını Esme'ye takdim eden Kazım, Seyran ile Ferit'in yaptığını söyledi. Buna bozulan Diyar, Ferit'in ısrarına rağme çikolatayı yemedi. Ardından fındık ve fıstığa alerjisi olduğunu ifade eden Diyar, Ferit'in bunu unutmasına da sitem etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 13

ABİDİN İLE HALİS KORHAN YÜZLEŞTİ

Tüm bunların üzerine gelen Abidin, Halis Ağa'nın karşısına çıktı. İfakat'ın verdiği çeki onun gözü önünde yırtan Abidin, ondan geçmişin hesabını "Bari bir şans verseydin bana. Okuyup büyük adam olurum diye mi korktun? Bir ömür var senden alacağım. Ne oldu korktun mu?" diye sordu.

Ayağa kalkan ve Abidin'e tokat atan Halis Korhan, "Önce benimle nasıl konuşulacağını öğren, sonra karşıma gel. O zamana kadar yıkıl karşımdan " dedi.

Abidin gidince İfakat'ı çağıran Halis Ağa, çekin hesabını sordu. İfakat'ın yalanını umursamayan Halis Korhan, "Parayla sadece harlarsınız onu. Bir daha buraya böyle rahatça girmeyecek" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 14

"SEYRAN BÜTÜN HÜCRELERİNDE FERİT"

Sonrasında Ferit ile konuşan Halis Ağa, "Seyran nerede aklında mı kalbinde mi?" dedi. Ferit ise "Seyran, aklımda tabi. Düşünüyorum, onun için endişeleniyorum. Aklımda tabi ama ben Diyar'la evleneceğim. Onu üzemem. Kalbimde Diyar var" ifadelerini kullandı.

Halis Korhan ise "Kalbinde Diyar da dahil olmak üzere çok insan var. Kalp içinde bir çok sevgiyi barındırır. İşin içinde akıl da varsa iş değişir. Bir kişi hem aklında hem kalbindeyse diğerleri o kişiden sonra gelir. Seyran senin hem aklında hem kalbinde baş köşede mi evlat?" karşılığını verdi.

Düşünmeye başlayan Ferit, gözyaşlarıyla "Seyran aklımda ama hangi köşesinde tam olarak bilmiyorum. Kalbimde de onu çok seviyorum. Ama bu nasıl bir sevgi onu da bilmiyorum" dedi.

Bunun üzerine Halis Korhan, "Ben biliyorum. Kurşunların önüne atlayacak kadar, nikah masasını terk edecek kadar... Seyran aklında, kalbinde bütün hücrelerinde. Aslında Seyran bir yana dünya bir yana. Son kararını doğru ver istiyorum. Hiçbir şey bitmiş değil. Yani benim yaptığım yanlışı yapıp, Hatice ile benim gibi 40 yıl sonra 'biz ne yaptık?' demeyin diyorum" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 15

"YALIYI ABİDİN'İN ÜZERİNE YAPACAKSINIZ"

Abidin'in yaşadıklarını duyan Suna, soluğu yalıda aldı. Halasının karşısına dikilen Suna, "Bana söz verdin. Bize bir mutluluk borçlusunuz. Abidin'in içinin bir şekilde soğuması lazım. Yalıyı Abidin'in üzerine yapacaksınız. Huzurumuz kalmadı. Bir yeğenin için bunu yaptın, sıra bizde. Seyran'la konuşacaksın. Ablasının mutluluğu için fedakarlık yapma sırası onda" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 16

SEYRAN'DAN FERİT'E: SENİNLE OLURUM

Akşam Diyar'ın ailesi ile yenecek yemek için hazırlanmaya çıkan Ferit, Seyran'ın "Eğer kararın evlilikse ben bu evde olamam" sözlerine "Peki evlenmezsem sen yine benim olur musun? Eskisi gibi bu odada... Eskisinden daha iyi. Cevap ver. Gözünü aç bana bak Seyran. Benimle olur musun olmaz mısın?" karşılığını verip elini tuttu.

Heyecandan titreyen Seyran ise ne diyeceğini bilemezken; ikilinin yakınlaşmasına Gülgün şahit oldu. Peşinden gelen Diyar'a bir şey belli etmeden onunla aşağıya indi.

Seyran cevap vermeyince "Olamazsın. Neyse ben geç kaldım gideyim" diyen Ferit'in Seyran'ın "Olurum. Seninle olurum" sözlerine vereceği cevap merak konusu oldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur" - 17

Seyran ile Ferit'in yakınlaşması ve Seyran'ın Ferit'e "Yine senin olurum" demesi sosyal medyada gündem oldu.

"Seyran ve Ferit, yeniden aşkın kollarında"
"Ya şimdi de Ferit istemezse"
"Seyran ve Ferit artık eskisinden de daha güçlü bir aşk ile dönecek"
"İlk kez birbirlerine gerçekleri söylediler"
"Seyran ile Ferit küllerinden doğuyor"
"Gerçek aşıklar elbet bir gün kavuşur"
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"Aşktan kavrulduk"
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"Ferit istemeyecek gibi geldi ama umarım hata yapmaz"
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"Halis'in kendi yaptığı hatayı yapmaması için torununa öğüt vermesi çok güzeldi"

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