Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit barışacak mı? "Gerçek aşıklar elbet kavuşur"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 1 Kasım Cuma akşamı 81. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Diziye; Seyran'dan uzak duramayan Ferit'in "Yine benim olur musun?" sorusu ve aldığı cevap damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 1 Kasım akşamı yayınlanan 81. bölümünde; Seyran ile Ferit'in birbirlerinden uzak duramaması ve Halis Ağa'nın evlilik kararı konusunda torununu uyarması dikkat çekti.