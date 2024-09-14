Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu"

SEYRAN'DAN SİNAN'A EVLİLİK TEKLİFİ

Aynı anlarda Seyran da İstanbul'a dönüş yolunda Sinan'a "Ben ölmüştüm aslında, seninle yeniden doğdum. Sen, beni gerçek benle tanıştırdın. Benimle evlenir misin?" sözleriyle evlenme teklif etti.

Kardeşi için sevinen Suna, ona "Bu kararı Sinan'a olan aşkından mı verdin, Ferit'e olan korkundan mı?" diye sordu. Ferit Korhan'dan değil iki yıldır anılarından kaçtığını ifade eden Seyran ise hayattaki her anın tadını çıkaracağını söyledi.