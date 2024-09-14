Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını 13 Eylül akşamı yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yalı Çapkını 74. bölüme; ayrı hayatlar yaşamayı seçen Ferit ve Seyran'ın yıllar sonra karşılaşması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 1

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; iki yıl sonra ayrı hayatlar yaşayan Seyran ile Ferit'in Suna ve Abidin'in düğününde karşılaşması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 2

SUNA İLE ABİDİN KAVUŞTU

İki yıllık zaman atlamasıyla başlayan Yalı Çapkını son bölümde; Seyran, Sinan ile yeni bir aşka yelken açarken; Suna da Abidin ile sonunda kavuşmuştu.

Suna ve Abidin'in düğünü öncesi kampa giden dörtlüden Seyran, ablasına "Ben İstanbul'a dönmek hiç istemiyorum" dedi. Suna kardeşine destek olurken, Abidin de İstanbul'a dönünce Sinan'a Ferit'e uğrayacağını ve düğüne davet edeceğini söyledi.

O sırada Ferit de yalıda Diyar ile keyifli anlar yaşıyordu. Yalıda kontrolü ele alan Hattuç ise Orhan ve misafiri kahvaltıya geleceği için ekstra özenliydi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 3

SEYRAN'DAN SİNAN'A EVLİLİK TEKLİFİ

Aynı anlarda Seyran da İstanbul'a dönüş yolunda Sinan'a "Ben ölmüştüm aslında, seninle yeniden doğdum. Sen, beni gerçek benle tanıştırdın. Benimle evlenir misin?" sözleriyle evlenme teklif etti.

Kardeşi için sevinen Suna, ona "Bu kararı Sinan'a olan aşkından mı verdin, Ferit'e olan korkundan mı?" diye sordu. Ferit Korhan'dan değil iki yıldır anılarından kaçtığını ifade eden Seyran ise hayattaki her anın tadını çıkaracağını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 4

ORHAN BABA OLUYOR

Yalıya Betül ile gelen Orhan, herkesi şaşırtırken; İfakat "Betül, Orhan'ın sevgilisi" dedi. Betül ile evleneceğini açıklayan Orhan, tepkileri dikkate almazken; izin almaya değil haber vermeye geldiğini ifade etti. Bunun üzerine Betül de hamile olduğunu açıkladı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 5

FERİT'TEN ABİDİN'E SİTEM

Ferit Korhan, kardeşi olacağının şokunu yaşarken; Abidin gelip onu düğüne davet etti. Ferit'in sitemlerine "Sen ne olursa olsun benim kardeşimsin" diyen Abidin, Seyran ile Sinan'ın evleneceğini de söyledi. Bozulduğunu belli etmeyen Ferit, "Mutluluk dileklerimi ilet Sinan beyine" deyip arabasına bindi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 6

SEYRAN, KAZIM'I KOVDU

Kendisini dolandırıp kaçan Zerrin ile boşanan ve beş parasız kalan Kazım ise Esme'nin kapısına dayandı.

Kızları gelene kadar gitmeyen Kazım, Sinan'ın Seyran'ın erkek arkadaşı olduğunu öğrenince ortalığı birbirine kattı. Onu içeri alan Seyran ise Kazım, karnını doyurduktan sonra "Burası annemin evi, artık git. Annem istemedikten buraya gelmeyeceksin, yoksa kork benden" diyerek babasını kovdu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 7

O sırada Ferit de annesine gidip babasının Betül ile evleneceğini ve baba olacağını açıkladı. Ardından da Seyran'ın döndüğünü ifade eden Ferit, garip hissettiğini belirtti. Ardından atölyeye giden Ferit Korhan, bir türlü kafasını toplayıp çizim yapamadı.

Elini bile isteye yaralayan Ferit, Diyar ile buluştu. Olanı biteni Diyar'a anlatan Ferit, düğün konusunda kararsız olduğunu söyleyince Diyar da düğüne gideceklerini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 8

SEYRAN VE FERİT AYNI YERDE

Aynı anlarda alışveriş merkezine giden Seyran, Suna, Sinan ve Abidin'den Seyran; ablası için tasarladığı sürpriz seti ona hediye etti.

Alışveriş sırasında Seyran ve Ferit, birbirlerini görmeseler de yakın olduklarını hissederken; Diyar, Abidin'in düğününe gitmeyen Ferit'e kızdı. Aynı anlar da Sinan da annesinin Seyran'la fotoğraflarını görmemesi için önlem aldı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 9

Akşam eve dönerken Diyar'ın düğüne gitmesi için kendisine ısrarını dinleyen Ferit, odasında gizlediği Seyran çizimini seyretmeye başladı.


Ertesi gün düğün için hazırlanan Seyran ise çıkan haberler sonrası Ferit'i hissettiğini anladı. Magazin haberlerini gören Diyar ise "İnşallah dedem görmez" diye düşündü.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 10

Seyran'ın yanına giden Sinan ise ona nasıl aynı yere gittiklerine dair hesap sordu. Buna sinirlenen Seyran, "Ferit benim umrumda bile değil" dedi. Sinan'ın rahatsız olmasından korkan Seyran, "Bir daha eğer bu konuyu açarsan ben senin arkandan kapıyı kapatırım" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 11

KAZIM, DÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Seyran, Suna ve Esme hazırlanırken; Ayşen de hiçbir şeyden haberi olmayan Kazım'a Suna ile Abidin'in evleneceğini söyledi. Herkes kuaför önünde davul zurna eşliğinde oynarken, Kazım oraya geldi. Sinan yanına gidince sakinleşen Kazım, tatsızlık olmayacağını söyledi.

Oğlunu görmek için yalıya giden Gülgün ise Orhan ve Betül'ü görünce kötü olurken; Ferit'i düğüne gitmesi için yüreklendirdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 12

SEYFER SENELER SONRA İLK KEZ KARŞILAŞTI

Akşam düğünde misafirleri karşılayan Seyran, Sinan'ın "Birini mi bekliyorsun?" sorusuna bozuldu.

Sinan, Seyran'ı gelin odasından çıkarken yakalayan ve onu çok sevdiğini söylerken; Ferit onları gördü. Ferit Korhan, içeri girmekten vazgeçerken; Seyran da ablasının çiçeğini almak üzere arabaya doğru yola çıktı.

Ferit, tam Diyar'ı arayıp yanına geliyorum derken; Seyran'la çarpıştı. İkili birbirlerine bakakaldı.
Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 13

Seyran ve Ferit'in ayrılıp yeni hayatlar kurması ve seneler sonrası karşılaşmasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Karşılaştıkları an zaman durdu"
"Seyran ile Ferit arasındaki kimya eşsiz"
"Ferit'e bu kadar üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi"
"Sinan da Diyar da güven vermedi"
"Bu sezon Ferit’e daha çok üzüleceğiz gibi görünüyor"
"AbSun sonunda kavuştu"

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu" - 14

YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM TANITIMI

Yeni bölüm fragmanına; yıllar sonra Seyran ile karşılaşan Ferit'in "Seyran geldi, ben dağıldım" itirafı damga vurdu.

YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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