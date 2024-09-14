Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit yıllar sonra göz göze! "Karşılaştıkları an zaman durdu"
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını 13 Eylül akşamı yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yalı Çapkını 74. bölüme; ayrı hayatlar yaşamayı seçen Ferit ve Seyran'ın yıllar sonra karşılaşması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; iki yıl sonra ayrı hayatlar yaşayan Seyran ile Ferit'in Suna ve Abidin'in düğününde karşılaşması dikkat çekti.