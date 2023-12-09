Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz"

SUNA İLE SEYRAN YÜZLEŞTİ

Odadan çıkınca ablasına kızan Seyran ise "Ateşle oynuyorsun. Kendi başını yakarken annemin de başını yakma. O insanlar bana neler yaptı gördün, ailene bunları yaşatan insanların arasına dönerken hiç utanmadın mı? Baba esaretinden kurtulup koca esaretine mi tutulmak istiyorsun? Kimsen yok senin orada. Ateşe doğru uçuyorsun ama o kanatların bir gün yanacak" dedi.



Suna da "Sen neden ikinci kez döndün o zaman o yalıya? Pelin ortaya çıkmasa hala yalıdaydın. Benim de hayallerim var. Burada kalsam ne fark edecekti. Yanılıyorsun ben ateşin kendisi olacağım, ben yakacağım. Sen yeter ki üç gün sonra yutacağın laflar etme" dedi.