Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz"
Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 8 Aralık'ta 49. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Seyran'ın Ferit'e söyledikleri damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 8 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 49. bölümde; Seyran'ın Ferit'e herkes gibi olduğunu ima etmesi dikkat çekti.