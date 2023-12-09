Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz"

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 8 Aralık'ta 49. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Seyran'ın Ferit'e söyledikleri damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 8 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 49. bölümde; Seyran'ın Ferit'e herkes gibi olduğunu ima etmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 2

HALİS'TEN SUNA VE KAYA'YA DESTEK

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, Seyran'ın kendini terk etmesiyle yıkılırken; kızı Suna tarafından yalıdan kovulan Kazım ise çocukluğunda babasından yediği dayakları hatırladı.

O sırada Halis Korhan'ın huzuruna çıkan Suna ile Kaya, evlendiklerini haber verdi. Buna bozulan Halis Ağa, Suna'nın "Babamın, kızları üzerinden bu eve çıkan bir yolu olmadığını artık bilmesini istedim" sözleriyle keyiflendi. Onları gören Nükhet ise evlendiklerini duyunca öfkelendi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 3

"HAYATIMDA İLK KEZ KAYBETTİM"

Seyran gittikten sonra Pelin'in yanına dönen Ferit ise "Hayatımda ilk kez kaybettim. Seyran'sız yaşayamam" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Halis Korhan'dan dayak yiyen Şehmuz ise Pelin'in eve gelişiyle artık Zerrin ile onu evinde istemediğini belirtti ve onları kovdu. Ağabeyine sakinleşmesini söyleyen Zerrin, kızını da alıp odasına gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 4

"SİZE İHTİYACIM VAR İFAKAT HANIM"

Yalıya gittiği gibi soluğu İfakat'ın yanına giden Suna, onun perişan halini görünce "Ben siz olmadan yapamam. Benim size ihtiyacım var. Benim olmak istediğim kadınsınız. Ayağa kalkın, ne olduysa düzelteceksiniz. Bana bunu borçlusunuz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 5

GÜLGÜN'DEN ORHAN İLE DİCLE'YE BASKIN 

Aynı anlarda Asuman ile Gülgün de Orhan'ın Dicle için tuttuğu eve gitti. Asuman, Dicle'yi alıp aşağıya giderken; Gülgün Orhan'a tokat atıp "Bunu da mı yaptın bana?" dedi.

Eşine kendisini anlamadığını söyleyen Orhan ise "Kendi konforun için sustun hep. Korhan olmaktan vazgeçmek istemedin. Seni defalarca aldattım, Dicle ile de beraber olsaydım söylerdim. Ne olacaktı ki? Biraz ağlayıp sonra susacaktın" dedi.

Gülgün de susmasının en büyük hatası olduğunu söyleyip artık böyle olmayacağını ifade etti. O sırada Asuman da Dicle'ye toparlanıp gitmesini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 6

SEYRAN'A TAM DESTEK

Okuldaki kızların desteğini alan Seyran ise onların davetiyle evlerine gitti. Duş alıp onlarla yemek yiyen Seyran, çalışmak istediğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 7

Yalıya dönen Ferit, Abidin'den Kazım'ın önce Halis Ağa ardından Suna tarafından kovulduğunu öğrendi.

Bu sırada Latif ile konuşan ve hatalı kararlar verdiğini belirten Halis Korhan, İfakat ile ilgili "Ben Orhan'ı evlendirdikten sonra devam ettiklerini biliyor muydun?" dedi. Sonrasında İfakat'ı odasına kabul eden Halis, onun en büyük cezasının omzundaki bu yüklerle ahirete gitmesi olacağını belirtti.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 8

"SEYRAN'DAN BOŞANACAKSIN"

Yalıya gelen Gülgün ise Ferit'e babasından boşanacağını ifade etti. İkisi Halis Ağa'nın yanına gidince Ferit önce davranıp Şehmuz'u dövdürüp dövdürmediğini sordu. Seyran'ı anmaması gerektiğini belirten Halis Korhan, "Ondan boşanacaksın, Pelin'i bu eve getireceksin" dedi. Gülgün'ün boşanma isteğini dinlemeyen Halis ise her şeyi akşam yemekte konuşacaklarını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 9

GÜLGÜN'DEN FERİT'E SİTEM

Ferit'in kendisine engel olmasına kızan Gülgün ise "İnsan annesi mutlu olsun istemez mi? Hep arkamda dağ gibi iki oğlum var derdim, ondan katlandım her şeye. Ama hayat birini benden aldı, görüyorum ki geriye de bir şey kalmamış" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 10

ESME, KAZIM'LA YÜZLEŞTİ

Suna'nın kendisini kovmasıyla yıkılan Kazım ise halasına kızdı. Halasının ona yıllar önce yaptıkları yüzünden böyle bir adam olduğunu belirtti. Esme de yıllarca yaşadığı şeyler yüzünden Kazım'a hesap sordu.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 11

FERİT, SEYRAN'DAN VAZGEÇMİYOR

Akşam yemeğinde bir araya toplanan Korhan Ailesi ise Suna ile Kaya'nın evliliğini kutladı. Gece dedesinin yanına giden Ferit ise Seyran eve dönmezse onun yanına gideceğini ifade etti. Bu lafları dinlemeyen Halis Ağa ise torununa kendi ayakları üzerinde durursa bunları söyleyebileceğini öğütledi.

Seyran'ın peşine adam taktıran Ferit ise onun kaldığı eve erkeklerin gittiğini duyunca çıldırdı.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 12

"SEN HALA BENİM KARIMSIN"

Karısının olduğu eve giren Ferit, Seyran'ın koluna yapışıp onu götürmeye çıkınca kavga çıktı. Apartman komşuları gürültüye tepki gösterince Seyran, Ferit'i de alıp dışarı çıktı.

Ferit'in kıskançlığıyla çılgına dönen Seyran, "Her erkeği kendin gibi zannediyorsun. Evliyken başka bir kadından çocuk yapan sensin. Senin tihniyetin bu" dedi. Bunun üzerine Ferit de "Sen hala benim karımsın. Böyle tanımadığın tiplerle aynı evde kalamazsın" diye bağırınca Seyran panik atak geçirdi. Kız arkadaşları ise Seyran'ı evde kimsenin olmadığını söyleyip yukarı çıkarttı.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 13

ESME HERKESİ KORKUTTU

Ertesi sabah Kazım, Esme'ye "Kızların seni de arkalarında bıraktı. Onlar seni de sevmiyor" diye yüklenince Hattuç onu kovdu. Esme rahatsızlanınca korkup Seyran ve Suna'yı otele çağırdı. Suna, Kaya ile birlikte annesine koşarken; Seyran da bütün gece aşağıda bekleyen Ferit ile yola düştü. Annelerinin iyi olduğunu gören Seyran ve Suna, birbirlerine kırılmayacakları konusunda söz verdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 14

SUNA İLE SEYRAN YÜZLEŞTİ

Odadan çıkınca ablasına kızan Seyran ise "Ateşle oynuyorsun. Kendi başını yakarken annemin de başını yakma. O insanlar bana neler yaptı gördün, ailene bunları yaşatan insanların arasına dönerken hiç utanmadın mı? Baba esaretinden kurtulup koca esaretine mi tutulmak istiyorsun? Kimsen yok senin orada. Ateşe doğru uçuyorsun ama o kanatların bir gün yanacak" dedi.

Suna da "Sen neden ikinci kez döndün o zaman o yalıya? Pelin ortaya çıkmasa hala yalıdaydın. Benim de hayallerim var. Burada kalsam ne fark edecekti. Yanılıyorsun ben ateşin kendisi olacağım, ben yakacağım. Sen yeter ki üç gün sonra yutacağın laflar etme" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 15

PELİN YENİDEN YALIDA

Aynı anlarda Şehmuz da Halis Korhan'a karşılık verme planları yaparken; Nükhet ona "Benimle evleneceksin" dedi. Ardından da Pelin ile onu yanına alıp yalıya döndü.

Pelin'e elini öptüren Halis Korhan, "Evine hoş geldin. Artık benim himayemdesin. Ferit'le çocuğunuzla mutlu bir ömür süreceksiniz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 16

SEYRAN'DAN FERİT'E: HA SENİ ÖPMÜŞÜM HA BİR BAŞKASINI

Seyran'ın otelden çıkmasını bekleyen Ferit, onun "Seni sevmiyorum" sözlerine inanmazken; "Beni unutamazsın, aşkımızı unutamazsın" dedi. Bunun üzerine Seyran da onu öpüp "Ne hissettin?" diye sordu. Hiçbir şey hissetmediğini belirten Seyran ise "Bizim saf, güzel sevgimizi kirlettin, bitirdin. Ha seni öpmüşüm ha bir başkasını. O kadar önemsizsin benim için. Yolun açık olsun" dedi. Duyduklarıyla darmadağın olan Ferit ise gözyaşlarına boğuldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran kararından dönmüyor! "Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz" - 17

Seyran'ın Ferit'e söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

"Az bile söyledin Seyran"
"Ferit çoktan hak etmişti bu sözleri"
"Dili başka kalbi başka söylemek ne demek gösterdi Seyran"
"Ferit'in duyduğu en ağır sözlerdi"
"Seyran daha yaralayıcı olamazdı"
"Ferit de artık boşanmayı kabul eder"
"Seyran kendi olmaya başladı"
"Ferit Seyran için vurulmuştu ama şimdi Seyran'ın sözleriyle öldü"
"Ferit öyle bir düştü ki artık kimse kaldıramaz"

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