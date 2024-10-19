Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı"

"HİKAYEMİ BEN YAZACAĞIM"

Yalı Çapkını son bölümde; Diyar'ın dedesi İlyas, düğünün bir an önce olmasını istediğini söyledi. Ferit ise bu durumu çözeceğini ifade etti.

Ferit, hızlı evlilik kararını sorgulayan aile üyelerine "Benim Seyran'la hikayemi siz yazdınız. Güzel de oldu hiçbir anından pişman değilim. Ama bundan sonra hikayemi ben yazacağım" dedi.

Bu sırada yalıya gidip baş köşeye oturan Abidin, başta Şefika olmak üzere tüm çalışanları şoke etti.