Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 18 Ekim Cuma akşamı 79. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Sinan'ın Seyran'ı zehirlemesi ve Ferit'in onun peşinden gitmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 18 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Seyran'ın boşanma isteği sonrası Sinan'ın onu zehirlemesi ve Ferit'in düğünden kaçıp onu kurtarmaya gitmesi dikkat çekti.