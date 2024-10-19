Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 18 Ekim Cuma akşamı 79. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Sinan'ın Seyran'ı zehirlemesi ve Ferit'in onun peşinden gitmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 18 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Seyran'ın boşanma isteği sonrası Sinan'ın onu zehirlemesi ve Ferit'in düğünden kaçıp onu kurtarmaya gitmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 2

"HİKAYEMİ BEN YAZACAĞIM"

Yalı Çapkını son bölümde; Diyar'ın dedesi İlyas, düğünün bir an önce olmasını istediğini söyledi. Ferit ise bu durumu çözeceğini ifade etti.

Ferit, hızlı evlilik kararını sorgulayan aile üyelerine "Benim Seyran'la hikayemi siz yazdınız. Güzel de oldu hiçbir anından pişman değilim. Ama bundan sonra hikayemi ben yazacağım" dedi.

Bu sırada yalıya gidip baş köşeye oturan Abidin, başta Şefika olmak üzere tüm çalışanları şoke etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 3

ABİDİN'İN İNTİKAMI

Kazım'ın telefonuyla ne yapacağını bilemeyen Suna, Seyran ve Sinan'dan yardım isterken; Korhanlar yalıya döndü. İfakat'ın tepkisine rağmen yerinden kalkmayan Abidin, "Annesi, babası Halis Korhan tarafından öldürülen Abidin'im ben. Abidin Korhan... Bir ben kalmışım geride, beni de Hattuç Hanım ile yetimhaneye bıraktırmış. Ama yetmemiş, beni işe almış ve torununa köpek etmiş" dedi. Herkes duyduklarıyla şoke olurken, Hatice gözyaşlarına boğuldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 4

Abidin geçmişin hesabını sorarken; Sinan ve Seyran da yalıya geldi. Abidin hiçbir şeyin bitmediğini söyleyerek Sinan ve Seyran'la yalıdan çıktı. İntikamını alacağını söyleyen Abidin'e karşı çıkan Seyran, tek suçlunun Halis Ağa olduğunu söylese de onu ikna edemedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 5

ESME HAMİLE

O anlarda Esme de Gülgün'e gitti. Gülgün'den kendisini doktora götürmesini isteyen Esme, menepoza girdiğini söyledi. Ancak jinekolog, Esme'ye hamile olduğunu müjdeledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 6

FERİT İLE ABİDİN BİRBİRİNE GİRDİ

Akşam Abidin'in yaşadıklarını konuşan Esme, Seyran ve Suna'dan iki kardeş birbirine girdi. Sinan, kızlara ne olduğunu sorarken; Ferit geldi. Abidin'in karşısına dikilen Ferit Korhan, "Korhan mirasından payını alacaksın" deyince Abidin, çıldırdı. Bunun üzerine Ferit de sinirlenince Seyran olaya müdahale etti. Ferit'i alıp giden Seyran, "Bu işi Abidin'in damarına basarak mı çözeceksin? Bu işi yoluyla, yordamıyla yapmazsan Abidin anlamaz" dedi. Bunun üzerine Ferit, oradan uzaklaştı.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 7

Gece Sinan ile eve dönen Seyran ise onun tepkisinden korktuğunu söyledi. Sinan da eşine onunla gurur duyduğunu ifade etti.

Diyar ile buluşan Ferit, düğün detaylarını konuşurken; Seyran da Sinan ile birlikte olamayacağını söyledi ve evden çıktı.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 8

"SENİ KAYBETMENİN ACISINI ÇOK SAĞLAM YAŞADIM"

Ertesi gün Abidin ile konuşmaya giden Ferit, bahçede uyuyan Seyran'ı görünce şoke oldu. Ona "Ne oldu, neden burdasın? O çocuk bir şey mi yaptı sana?" diye sordu.

"Kimseyi uyandırmamak için buraya yattım" diyen Seyran, gözyaşları içinde "Olmuyor Ferit, olmuyor. Yapamıyorum, senden sonra geçer sanmıştım. Geçmiyor işte. Üzmek istemiyorum Sinan'ı da... Galiba en doğrusu bu işi bitirmek. Duygularımı saklamadım, görmezden geldim galiba. Çok yorgundum ben sadece, mutlu olmak istemiştim ama olamadım. Sen kolay atlattın ama değil mi?" dedi.

Bunun üzerine Ferit de "Ben mi kolay atlattım? Hiç öyle olmadı, baya süründüm. Sonra Diyar ile karşılaştım, o toparladı beni. Sensiz olmanın, seni kaybetmenin acısını çok sağlam yaşadım. Geçti ama sende de geçti değil mi?" yanıtını verdi.

İkili gözyaşlarını tutamazken Seyran, "Bilmem geçti galiba. Ben senden sonra kimseye dokunamayacakmışım gibi. Yapamıyorum da zaten olmuyor. Kimseyi sevemiyorum" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 9

FERİT'TEN ABİDİN'E REST

Seyran'la konuştuktan sonra Abidin ile konuşan Ferit, onun yanında olduğunu ve bu işi kırıp dökmeden çözmek istediği için avukatlarla geldiğini belirtti. Bu akşam evleneceğini ifade eden Ferit, Abidin'e "Ailemden biri olarak düğünüme katılmanı istiyorum. Sana tek bir Korhan'ın bile saygısızlık yapmasına izin vermeyeceğim" dedi. Ferit tam giderken kabul etmediğini söyleyen Abidin, "Beni ne parayla ne o kanlı soyadınızla kandıramazsınız" dedi. Çok sinirlenen Ferit ise "Bugünü unutma, sana iyi davrandığım son gün. Bana ne yaparsan 10 mislini yapacağım sana" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 10

SEYRAN BOŞANMAK İSTİYOR

Tüm bu yaşananlar sonrası Seyran'ın yanına gelen Sinan, ondan özür diledi. Ancak Seyran, "Sinan ben boşanmak istiyorum. Ben asla ama asla sana dokunmayacağım, bana da dokunmana izin vermeyeceğim asla. Sen de böyle bir ilişkiye layık değilsin. Biz birbirimize çok iyi geldik ama bu kadar. Bizim için en doğru karar bu" dedi.

"Peki, sana yeni hayatında mutluluklar" diyen Sinan giderken; Seyran, "Sen benim için her zaman değerli olacaksın" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 11

SİNAN'DAN SON AKŞAM YEMEĞİ TEKLİFİ

Sinan gittikten sonra Seyran, annesi ve ablasına "Boşanıyorum ben" diye açıkladı.

Akşam Ferit evleniyor diye gerilen ve kendini temizliğe veren Seyran, Sinan'ın "Son bir yemek yiyelim. Kırma beni" teklifini geri çevirmedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 12

SİNAN'IN İNTİHAR PLANI

Annesiyle vedalaşan Sinan, odasına intihar mektubu bırakıp Seyran'la buluşmaya gitti. Sinan'ın attığı konuma giden Seyran, onun "Beni özlemeyeceksin çünkü ayrılmayacağız" sözleriyle şoke oldu.

O sırada Ayla Hanım, Sinan'ın bıraktığı intihar mektubunu buldu. Ferit'in düğününe giden Abidin, o sırada Hazal'dan Sinan'ın intihar mektubu bıraktığına ve Seyran'la olduğuna dair telefon aldı. Durumu duyan Ferit, "Diyar gitmem lazım" diyerek düğünü bıraktı ve Abidin ile Sinan'ın çiftlik evine gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 13

"KAVUŞAMAYACAKSINIZ SEYRAN"

O sırada Sinan, "Madem beraber yaşayamacağız. Beraber yaşamayalım o zaman" deyince, Seyran korkuyla ayağa kalktı. Ancak fenalaşan ve geri oturan Seyran, "Ne vardı yemekte?" dese de Sinan onu dinlemedi. İkisi de yerde hareketsiz yatarken Sinan, Seyran'a "Seni kimse kurtaramayacak. Kavuşamayacaksınız" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 14

FERİT, SEYRAN'IN PEŞİNDE

Abidin ile başka bir eve giden Ferit ise içeriyi boş görünce şoke oldu. Seyran'ı bulamayınca çılgına dönen Ferit, "Seyran" diye feryat etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran kurtulacak mı? "Ferit yine aynı korkuyu yaşadı" - 15

Ferit'in evlenmekten vazgeçip Seyran'ın peşinden gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Ferit, yetiş Seyran'ına"
"Ne yapmış Seyran'a derken Ferit’in korkusunun yüzünden okunması"
"Ferit ve Abidin yanlış eve gitmiş"
"Yalı Çapkını şimdi başlıyor"
"Ferit sonunda esas meselene döndün, Seyran'ı kaybetme korkusuna"
"Ferit'in çığlığı hala kulağımda"
"Ferit yine aynı korkuyu yaşadı"

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