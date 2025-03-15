Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar"

Abidin'in peşinden mutfağa giden Ferit, onun neden üzüldüğünü anladı. Abidin de kendi yaşadıklarını anlatıp "Bir çocuğun hayalini gerçekleştirdiğin için çok teşekkür ederim" dedi.

İFAKAT, SERPİL'İN AMACINI ÖĞRENDİ

Bu sırada mutfağa gelen Kazım ve Orhan da Ferit ve Abidin ile Karam konusunda dertleşirken; İfakat da Serpil'i uyardı.

İfakat'ın kendisine izin vermesini söylemesiyle gözyaşlarına boğulan Serpil, Karam'la nasıl tanıştığını ve ona yardım ettiğini anlattı.