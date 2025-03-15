Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 98. bölümüne; Seyran ve Ferit'in yeniden evlenmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar" - 1

Her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin 98. bölümüne; Ferit ve Seyran'ın nikahı damga vurdu.

"YENİ BİR KORHAN GELİYOR"

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran ve Ferit, akşam yemeğinde yeniden evleneceklerinin müjdesini verdi. İki gün sonrası için nikah günü aldıklarını açıklayan ikiliden Ferit, bir çocuk evlat edineceklerini "Yeni bir Korhan geliyor" sözleriyle duyurdu. Herkes, Seyran ile Ferit için çok sevinip, tebrik ederken; Abidin duygulandı.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar" - 2

Abidin'in peşinden mutfağa giden Ferit, onun neden üzüldüğünü anladı. Abidin de kendi yaşadıklarını anlatıp "Bir çocuğun hayalini gerçekleştirdiğin için çok teşekkür ederim" dedi.

İFAKAT, SERPİL'İN AMACINI ÖĞRENDİ

Bu sırada mutfağa gelen Kazım ve Orhan da Ferit ve Abidin ile Karam konusunda dertleşirken; İfakat da Serpil'i uyardı.

İfakat'ın kendisine izin vermesini söylemesiyle gözyaşlarına boğulan Serpil, Karam'la nasıl tanıştığını ve ona yardım ettiğini anlattı.

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar" - 3

YALIDA BEBEK HEYECANI

Kimseye bir şey belli etmeyen İfakat, Cengiz'le görüşüp Karam konusunda ondan yardım isterken; Ferit, Seyran, Suna ve Abidin de bebek mağazasına gitti.

Serpil'i tehdit ederek Abidin'in dışarı çıktığını öğrenen Karam ise onları takip etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar" - 4

Karam, az daha Suna'nın karşısına çıkacakken, Orhan da Serpil'in durumunu öğrendi. Cengiz ile Orhan olanları anlatmak için Ferit'i yanlarına çağırdı.

O sırada Gülgün ve Esme de Şefika'yı yalıya dönmesi için ikna etmek için uğraştı. Bunu kabul etmeyen Şefika, Abidin ve Suna'yla konuşup işine başına geçmeyi kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar" - 5

FERİT, ABİDİN'İ KORUYOR

Serpil'in Karam'a haber uçurduğunu öğrenen Ferit, Abidin'i korumak için Seyran ile nikah işini baş başa halledeceklerini söylerken; herkes buna tepki gösterdi.

Kazım ve Esme'ye de Karam konusunu anlatan Ferit, Seyran'ın üzüldüğünü görünce "Alacağız gönlünü" dedi.

Ertesi sabah Seyran, erkenden nikah için elbise almaya giderken; Suna ve Abidin de Karam ile ilgili olayı öğrendi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar" - 6

ABİDİN İLE KARAM YÜZLEŞTİ

Serpil'e Karam'ı aratan ve onunla yüzleşmeye giden Abidin'i duyan Ferit, nikaha gitmek yerine onun peşine düştü.

Seyran, beklemeleri için nikah memuruna ısrar ederken; Karam da Abidin'e "Ben senin yüzünden Çiçek'i kaybettim. Çiçek senin yüzünden her şeyi feda etti. Seni öldürmeden benim öfkem geçmez" dedi.

O sırada Ferit, polisler eşliğinde içeri girdi ve Karam tutuklandı.

Ferit, nikaha gelmediği için çılgına dönen ve Esme ile Gülgün'ün ısrarına rağmen yalıya dönmek isteyen Seyran, karşılaştığı sürprizle şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar" - 7

SEYRAN'A SÜRPRİZ

Nikah öncesi Halis Ağa'nın onayı olmadan içinin rahat etmeyeceğini söyleyince Ferit de tereddüt etti.

HALİS AĞA'DAN TORUNUNA DESTEK

Bunun üzerine Hatice de Halis Korhan'ın yolladığı ses kaydını dinletti. Halis Ağa'nın mesajı ise şöyleydi:

"Aile olmak aynı kandan gelmek değil, aynı yürekte buluşmaktır. İnsan doğduğu yerden çok, sevildiği yerde kök salar. Kan tesadüflerin çizdiği bir bağdır ama sevgi... Seçimin, emeğin ve sadakatin eseridir. Bazıları aynı anadan doğar, aynı çatı altında büyür ama ruhları birbirine yabancıdır. Bazıları da yolları kesiştiği anda kalpleriyle kurarlar o aile bağını. Birine ailem demek için ilk şart aynı soydan gelmek değil, aynı sevgiyi paylaşmaktır. Gerisinin çok da önemi yok. Sizi ve torunumu görmek için sabırsızlanıyorum."

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar" - 8

ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Dedelerinden de onay alınca havalara uçan Seyran ve Ferit, bir kez daha evlendi.

Onlar evlenirken, Karam'ın da cezai ehliyeti olmadığı için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiği ortaya çıktı.

Seyran ve Ferit'in yeniden evlenmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Abidin ve Suna için mutlu son olmayacak gibi"
"Dedesi gibi sürprizlerin adamı Ferit Korhan"
"Nihayet 'karım benim' dedi"
"Değişmeyen tek şey Ferit'in Seyran’ı gördüğü gibi etkilenmesi"
"Sonunda evlendiler"
"Karam'dan bir türlü kurtulamadılar"
"Karam rahat durmayacak"

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