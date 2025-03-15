Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran evlendi! "Karam'dan bir türlü kurtulamadılar"
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 98. bölümüne; Seyran ve Ferit'in yeniden evlenmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin 98. bölümüne; Ferit ve Seyran'ın nikahı damga vurdu.
"YENİ BİR KORHAN GELİYOR"
Yalı Çapkını son bölümde; Seyran ve Ferit, akşam yemeğinde yeniden evleneceklerinin müjdesini verdi. İki gün sonrası için nikah günü aldıklarını açıklayan ikiliden Ferit, bir çocuk evlat edineceklerini "Yeni bir Korhan geliyor" sözleriyle duyurdu. Herkes, Seyran ile Ferit için çok sevinip, tebrik ederken; Abidin duygulandı.