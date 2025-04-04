Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven"
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını, 4 Nisan akşamı yayınlanan 101. bölümüyle ekranlara veda etti. Yalı Çapkını'nın finaline; Halis Ağa'nın yalıya dönmesi damga vurdu. İşte son bölümün ayrıntıları... (Haber: Bahar Gencer)
Seyran ve Ferit'in hikayesini anlatan Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Yalı Çapkını'nın son bölümünde; yalıdaki mutluluk dikkat çekti.
Yalı Çapkını final bölümünde; Ferit dondurucuda kilitliyken; Seyran da Duru'ya babasının geleceğine dair söz verdi.
Herkes Ferit'in yokluğuyla perişan olurken; Seyran, Tarık ve Saffet'in peşine düşmeleri gerektiğini söyledi.