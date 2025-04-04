Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven"

Son sahnede ise 20 yıl sonrasında Duru, Hatice ve Teşko büyümüş halleriyle yalıdaydı. Halis Korhan Sanat Galerisi'nin açılışı için heyecanlanan üçlüden Duru, tüm yalıyı gezip "Bu yalı yıllar içinde nice fırtınalar gördü, kahkahalara, gözyaşlarına şahit oldu. Ama hiç eksilmeyen bir şey vardı: birbirlerine olan sevgileri... Her birimiz kanatlanıp uçsakta annemle babam bu yalıdaki masalımızı sonsuza kadar yaşatacak. Korhan yalısının duvarlarına sinen hikayeler anne babamın resimleriyle ölümsüz olacak" dedi.



Ferit'in tasarladığı ilk bilekliği alıp aşağıya inen Duru, yalıyla vedalaştı.

Yalı Çapkını'nın final bölümü sosyal medyada gündem oldu.

"Büyük usta Çetin Tekindor'u son kez yalıda görmek harika oldu"

"Koskoca bir devir son buldu"

"İyisiyle kötüsüyle unutulmayacak bir serüven"

"Hoşça kal Antep fıstığı"

"Tüm ekibin emeğine sağlık"

"Sizi çok özleyeceğiz Korhanlar"