Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven"

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını, 4 Nisan akşamı yayınlanan 101. bölümüyle ekranlara veda etti. Yalı Çapkını'nın finaline; Halis Ağa'nın yalıya dönmesi damga vurdu. İşte son bölümün ayrıntıları... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 1

Seyran ve Ferit'in hikayesini anlatan Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Yalı Çapkını'nın son bölümünde; yalıdaki mutluluk dikkat çekti.

Yalı Çapkını final bölümünde; Ferit dondurucuda kilitliyken; Seyran da Duru'ya babasının geleceğine dair söz verdi.

Herkes Ferit'in yokluğuyla perişan olurken; Seyran, Tarık ve Saffet'in peşine düşmeleri gerektiğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 2

Duru seslenince yanına çıkan Seyran, kızına doğduğu günü anlatırken; Ferit de elindeki ve ayağındaki ipleri çözdü.

Orhan, Abidin ve Kazım her yerde Ferit'i ararken; Tarık'ın bir depo tutma girişiminde bulunduğunu öğrendiler. Soğuk hava deposuna doğru yola çıkan Abidin, Seyran'a da haber verdi.

Seyran, Abidin, Orhan ve Kazım boş depoya gitti. Her yerde Ferit'i arayan dörtlüden Seyran, Ferit'in kapıya vuruşunu duydu.

Ferit, Seyran'a "Sana yaşlanınca birbirimizin kucağında öleceğiz, bak sözümü tuttum" derken; üç gün sonra herkes yalıda kahvaltı masasında toplandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 3

O sırada Halis Ağa'nın doktoru aradı ve onu acil ameliyata aldıklarını duyurdu.

Bu haberin ardından Ferit, hemen dedesinin yanına gitmek için yola çıkarken; Teşko'nun öğretmeni Seyran'ı aradı ve okuldan kaçtığını haber verdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 4

Panik olan Seyran, korkuyla ne yapacağını bilemezken Teşko eve geldi. O panikle Teşko'ya bağıran Seyran, sakinleşince onu üzdüğünü düşündü.

Teşko'nun yanına giden Seyran, "Çok özür dilerim, sana öyle bağırmamalıydım. Asla seni kırmak istemedim sadece çok korktum" dedi. İkili sarılırken; Teşko da ondan özür diledi.

Ferit de babasına uçaktan indiğini haber verirken; Seyran da Teşko'nun öğretmeniyle konuştu ve onun aile ağacı ödevini öğrendi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 5

Kamera ile aileden herkesle konuşacaklarını söyleyen Seyran, akşam tüm hazırlıkları yaptı.

Çekimlere Hatice ile başlayan Teşko, onların yıllar önceki büyük aşklarını dinledi.

Ardından objektif karşısına geçen Kazım-Esme ikilisinden Kazım Ağa, Halis Korhan ile kavgalarını anlattı.

Ardından Suna ve Abidin de tanışma hikayelerini anlattı. Söz Fuat'ın kaybına gelince Orhan, "Ama Ferit'in her zaman bir abisi daha vardı değil mi Abidin?" dedi. Abidin de "Ferit benim her zaman kardeşim gibiydi hep de öyle olacak" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 6

O sırada Ferit aradı ve Halis Ağa'nın çok iyi olduğunu müjdeledi.

Ardından Orhan ve Gülgün kamera karşısına geçti. Birbirlerine olan aşklarından bahsettikten sonra İfakat da Halis Ağa'nın biricik gelini olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 7

Son olarak Seyran hikayesini anlattı ve "Bu yalı benim önce dünyaya küstüğüm sonra asıl şimdi yaşamaya başlıyorum dediğim yer" dedi. Başta çok korktuğunu ve Halis Korhan'ın ona kucak açtığını söyleyen Seyran, zaman zaman hırçınlaşsam da "Bir süre sonra Halis Ağa'nın beni korktuğum her şeyden koruyup kollayan bir çınar olduğunu anladım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 8

Teşko'nun röportajı için onu görüntülü arayan Ferit ise "Bana bir zamanlar 'yalı çapkını' derlerdi. Bizi Seyran'la zorla evlendirdiler ama aşkımız resmen kaderdi. Bu aşk Gaziantepli çekingen bir kızı savaşçı bir kadına, serseri bir çocuğu da ayakları yere basan bir adama çevirdi" ifadelerini kullandı. Sonrasında Halis Ağa'nın iyileştiğini müjdeleyen Ferit, dedesiyle birlikte döneceğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 9

Yalıdakiler sevinçle hazırlanırken; heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Halis Korhan ailesine kavuştu. Başta Hatice'ye sarılan Halis Ağa sonrasında torunlarını kucakladı.

Teşko'nun yaptığı aile ağacı tablosuyla duygulanan Halis Ağa, "Her insanın bir hikayesi vardır. Bu çatı bizi birleştirirken hikayelerimizi de birleştirdi. Ne mutlu ki aynı çatı altında koca bir aile olarak yaşıyoruz. Ayrılıklar olacak... Bu hayatın döngüsü, kaçınılmaz ama
son uykuma yatmadan emin olacağım ki bu hikaye benimle bitmeyecek, hepsinin sesi, nefesi duvarlara çoktan sinmiş olacak. Biz de bu çatı var oldukça altında var olmaya devam edeceğiz. Sizler kanatlanıp uçsanız da bizim masalımız burada devam edecek" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutlu son! "Unutulmayacak bir serüven" - 10

Son sahnede ise 20 yıl sonrasında Duru, Hatice ve Teşko büyümüş halleriyle yalıdaydı. Halis Korhan Sanat Galerisi'nin açılışı için heyecanlanan üçlüden Duru, tüm yalıyı gezip "Bu yalı yıllar içinde nice fırtınalar gördü, kahkahalara, gözyaşlarına şahit oldu. Ama hiç eksilmeyen bir şey vardı: birbirlerine olan sevgileri... Her birimiz kanatlanıp uçsakta annemle babam bu yalıdaki masalımızı sonsuza kadar yaşatacak. Korhan yalısının duvarlarına sinen hikayeler anne babamın resimleriyle ölümsüz olacak" dedi.

Ferit'in tasarladığı ilk bilekliği alıp aşağıya inen Duru, yalıyla vedalaştı.

Yalı Çapkını'nın final bölümü sosyal medyada gündem oldu.

"Büyük usta Çetin Tekindor'u son kez yalıda görmek harika oldu"
"Koskoca bir devir son buldu"
"İyisiyle kötüsüyle unutulmayacak bir serüven"
"Hoşça kal Antep fıstığı"
"Tüm ekibin emeğine sağlık"
"Sizi çok özleyeceğiz Korhanlar"

DAHA FAZLA GÖSTER