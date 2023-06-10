Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?"

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", 9 Haziran Cuma akşamı 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Yalı Çapkını son sahnede; Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. Öte yandan Yalı Çapkını'na veda edecek oyuncular da merak edildi. İşte yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin sezon finalinde birlikte olmak için her yolu deneyen Seyran ile Ferit'in bir kez daha kavuşamaması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 2

FERİT, ORHAN'A KAFA TUTTU

Yalı Çapkını sezon finalinde; Seyran'ın gelmemesi ve yolladığı mektupla yıkılan Ferit, tam bir adamla kavga edecekken Orhan müdahale etti.

Her şeyi babasının yaptığını anlayan Ferit ise ondan nefret ettiğini ve Seyran'ı asla bırakmayacağını söyledi. Ferit, sözünü dinlemesi için yalvaran babasına "Sevgi nedir bilseydin anlardın beni. Sakın bir daha karşıma çıkma" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 3

ORHAN, BABASINDAN YARDIM İSTEDİ

Yalıya dönüp babasından yardım isteyen Orhan, Tarık'ın kendisini Ferit'i öldürmekle tehdit ettiğini anlattı. Bunun üzerine Halis Ağa da hemen hazırlanmalarını ve İhsanlı Ailesi'ne gideceklerini söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 4

Bahçede Asuman ile Gülgün'le karşılaşan Orhan, Saffet İhsanlı ile görüşeceklerini söylerken Asuman ona tepki gösterdi. Onun üzüldüğünü görmediğini ifade eden Asuman, "Eğer Ferit'i koruduğunuz gibi Fuat'ı da korusaydınız o gün bu kapıdan çıkıp gitmemize izin vermezdiniz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 5

FERİT, KAZIM'I TEHDİT ETTİ

Bu sırada Kazım'ı takip eden ve onunla Zerrin'i bir arada gören Ferit iyice sinirlenirken Kazım'la özel olarak konuşmak istedi.

Ona Seyran'ın nerede olduğunu soran Ferit, Kazım'ın "Söz verdim, Seyran eninde sonunda Tarık'la evlenecek" demesiyle çılgına döndü. "Dünyadaki herkes bir araya gelse de Seyran kimseyle evlenmeyecek" diyen Ferit Korhan, Kazım'ı tehdit de etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 6

HALİS AĞA İLE SAFFET AĞA KARŞI KARŞIYA

Saffet Ağa'ya Tarık'ın oğlunu tehdit ettiğini söyleyen Halis Korhan, Ferit'i Seyran'dan uzak tutarsa torununu koruyabileceğini öğrendi. O sırada kapıya gelen Ferit, Seyran'ı sorup ortalığı birbirine katarken Suna, kardeşinin orada olmadığını belirtti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 7

ABİDİN, SUNA'NIN EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Abidin, Suna'yı orada görüp şoke olurken Latif Bey, onu "Arabaların olduğu yerin arka tarafından git" diye tembihledi. Suna ile konuşan Abidin, onun evlendiği duyunca darmadağın oldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 8

FERİT DEDESİNE KARŞI ÇIKTI

Ferit'i bizzat kendisinin zapt edeceğini ifade eden Halis Ağa, Saffet'in "Hattuç Hanım'la evleneceğim" demesiyle silahına davrandı. Orhan sayesinde sakinleşen Halis Ağa, arabasına binip eve döndü.

Yalıya gittiklerinde Ferit, dedesine onun oyuncağı olmayacağını, Seyran'ı arayıp bulacağını söyleyince Halis Ağa da torununu götürüp bir yere kapatmalarını emretti. Gülgün neden böyle bir şey yaptığını sorunca da "Bir evladını daha kaybetme" yanıtını verdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 9

SEYRAN VE HATTUÇ'A TARIK SÜRPRİZİ

Halasıyla Gaziantep yolunda olan Seyran ise Ferit'in olmadığı hiçbir yeri evi gibi hissetmediğini, artık oradan oraya savrulacağını ifade etti.

Gaziantep'e indiğinde karşısında Tarık'ı gören Seyran çılgına dönerken Hatice de sinirlendi. İkili evi açıp yerleştiklerinde Tarık geldi. Seyran ile Gaziantep'te evleneceğini söylerken Seyran aşağıya indi. Ferit'i bir daha göremeyecek olsa da onunla evlenmeyeceğini ve hep Ferit'i seveceğini belirten Seyran, tokat atıp onu kovdu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 10

SUNA, SEYRAN'I ARADI

Gizlice kendisini arayan Suna'dan Tarık'ın Orhan'ı tehdit ettiğini öğrenen Seyran, halasına her şeyi anlattı. Aynı anlarda Abidin de Ferit'in kaçmasına yardım etti. Ferit'in kaçmasıyla yalıda herkes perişan oldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 11

"BİZ BİRBİRİMİZE MECBURUZ"

Gaziantep'te Tarık'tan kurtulamayan Seyran, kapıya çocukların getirdiği baklavayla Ferit'in orada olduğunu anladı.

Ardından halasının yardımıyla Ferit ile tanıştıkları baklavacıya gitmek için plan yaptı. Seyran tezgahın arkasında Ferit'i görünce mutluluktan havalara uçarken Korhan, Tarık'ın adamını fark etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 12

Onu atlatıp başka bir yerde buluşan ikili, uzun uzun sarıldı. Onun için çok korktuğunu, gitmesi gerektiğini söyleyen Seyran, Ferit'in "Sen yoksan ben yaşayamıyorum. Biz birbirimize mecburuz. Beraber olursak her şeyin oluru vardır" sözleriyle ikna oldu. Ferit hemen gitmek isterken Seyran kabul etmeyince gece buluşup kaçmak üzere sözleştiler.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 13

FERİT ÖNLEM ALSA DA BAŞARAMADI

Halasını ikna eden Seyran, Ferit ile gitmeyi beklerken, Tarık da kapının önünde nöbetteydi. Dışarıyı kontrol eden Hatice, onun yan sokakta olduğunu fark edemedi. Ancak iki silahlı adam Tarık'ı Ferit'in selamıyla etkisiz hale getirdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 14

HALİS AĞA ÖLECEK Mİ?

İstanbul'da da Halis Ağa fenalaşırken, Hatice de konakta kötüleşti. Psikolojik olarak kötü durumda olan Pelin ise intihara teşebbüs etti.

Kızına çok üzülen ve eşinin Zerrin ile görüşmesini hazmedemeyen Esme de elinde bıçakla Kazım'ın uyurken yanına gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 15

TARIK, FERİT'İ VURDU

Seyran ile Ferit tam kavuşmuşken, Tarık karşılarında belirdi. Ferit, Seyran'a korkmamasını arkalarını dönüp gideceklerini söyledi. İkili giderken Tarık, Ferit'i sırtından vurdu.

Şoke olan Seyran korkuyla gözyaşlarına boğulurken Ferit de üşüdüğünü söyleyip "Son nefesime kadar" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?" - 16

Seyran ile bir kez daha kavuşamayan Ferit'in Tarık tarafından vurulması sosyal medyada gündem oldu.

"Yine mi mutsuz son"
"Ah be Seyran keşke gündüz gitseydin"
"Ferit'in vurulmasının sonuçları ve bedelleri ne olacak acaba?"
"Gündüz kaçmaları gerekiyordu"
"Seyran ve Ferit yine mi kavuşamadı şimdi?"
"Belki de yaşanan her şey kabustur"
"Abidin'in Ferit'in peşinden gidip onu koruması gerekiyordu"
"Tarık kendine zarar verecek sanmıştım"
"Seyran için zor bir seçim oldu"

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