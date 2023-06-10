Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?"

SEYRAN VE HATTUÇ'A TARIK SÜRPRİZİ

Halasıyla Gaziantep yolunda olan Seyran ise Ferit'in olmadığı hiçbir yeri evi gibi hissetmediğini, artık oradan oraya savrulacağını ifade etti.



Gaziantep'e indiğinde karşısında Tarık'ı gören Seyran çılgına dönerken Hatice de sinirlendi. İkili evi açıp yerleştiklerinde Tarık geldi. Seyran ile Gaziantep'te evleneceğini söylerken Seyran aşağıya indi. Ferit'i bir daha göremeyecek olsa da onunla evlenmeyeceğini ve hep Ferit'i seveceğini belirten Seyran, tokat atıp onu kovdu.