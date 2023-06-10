Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit için mutsuz son! "Vurulmasının bedeli ne olacak?"
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", 9 Haziran Cuma akşamı 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Yalı Çapkını son sahnede; Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. Öte yandan Yalı Çapkını'na veda edecek oyuncular da merak edildi. İşte yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin sezon finalinde birlikte olmak için her yolu deneyen Seyran ile Ferit'in bir kez daha kavuşamaması dikkat çekti.