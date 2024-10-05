Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda"

Star TV'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 4 Ekim akşamı yayınlanan 77. bölümüne; Ayla'nın oyunu sayesinde Seyran ile Ferit'in sürpriz bir şekilde karşılaşması ve Sinan ile Diyar'ın da bu anlara şahit olması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; Ayla'nın planıyla Ferit ile Seyran'ın sürpriz bir şekilde karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 2

SEYFER BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit ile çalışmayı üzere toplantıya giden Seyran, "Tek başına değil, beraber tamamlayacağız. Geç kalmadım umarım" ifadelerini kullandı. Ardından da Ferit'in yanına oturup sözleşmeyi imzaladı.

Seyran'ın yüzüğünü gören Ferit, "Kırmızısın demiştim, gidip mavi almışsın. Ne kadar inatçısın" dedi. Seyran da yüzüğün Sinan'ın hediyesi olduğunu söyleyince Ferit Korhan, "Seni tanıdığına emin misin?" diye sordu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 3

O sırada Diyar da dedesinin Ferit için "Gelsin haftaya istesin seni" sözüyle şoke oldu. Sonrasında dedesinden izin alıp Ferit'in yanına gitti.

Anlaşma sonrası şirketin bahçesinde birlikte oturan Ferit ile Seyran'dan Ferit, "İki yılda seni unutmadım" diyerek neden moralinin bozuk olduğunu sordu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 4

DİYAR İLE FERİT AYRILDI

Sinan'a "eve gidiyorum" diyerek şirkete geldiğini hatırlayan Seyran ise "Çok seviyorum çizim yapmayı. Sen de çok ısrar ettin" dedi. Sinan'ın bundan haberi olmadığını da ekledi.

Konuşmaya devam eden ikiliden Ferit, evlilik kotasını doldurduğunu ve Diyar'ın bunu bildiğini belirtti. Bunun üzerine Seyran da "Çocuk istemiyor musun?" diye sordu. Ferit de "Çocuğu senden istiyordum" ifadelerini kullandı.

İkilinin tüm bu konuşmasını Diyar duydu. Gözyaşlarına boğulan Diyar, Ferit'e görünmeden uzaklaştı. Deniz kenarında yürüyen Diyar, kendisini ısrarla arayan Ferit'e yanına gelemeyeceğini ifade etti ve "Bu ilişkiyi bitirmenin zamanı geldi" dedi. Ferit'in üstelememesi için de onun kendisini yorduğunu söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 5

Aynı anlarda evine eşyalarını almaya giden Seyran ise annesi ve ablasının karşı çıkmaları sonrası Suna ile dertleşti. Sinan ile daha önce birlikte olmadığını itiraf eden Seyran, "Zamanı değilmiş gibi hissediyorum hala" sözleriyle Sinan'ın ailesiyle yaşamayı da bu yüzden kabul ettiğini belirtti.

Diyar'ın kendisini terk etmesini hazmedemeyen Ferit ise annesine gitti. Gülgün de oğluna "Bu ilişki bakarsın nikah masasına gider" diyerek Diyar ile konuşmasını öğütledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 6

SEYRAN'IN YENİ EVİ

Bu anlarda Diyar da eve dönüp dedesiyle anneannesine Ferit ile ayrıldıklarını söyledi. İki gün sonra önemli bir davası olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen Diyar, dedesinden ekibiyle çalışabilmek için otelde yer ayarlamasını istedi.

Yeni evine giden Seyran ise Sinan onu bırakıp gidince Ayla ve Hazal'dan evin kurallarını dinledi. Seyran'a odasını göstermek isteyen Ayla, kendisinin de yan odada olduğunu söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 7

SİNAN'IN ÖFKE NÖBETİ

O anlarda Seyran'ın beğendiği evi görmeye giden Sinan, emlakçının Seyran'ı aradığını duyunca onu dövdü. Evden şoförünün zoruyla çıkan Sinan, "Beraber yaşayacağımız evi Ferit'le gezmiş" diyerek sinir krizi geçirdi.

Eve dönen Sinan, Seyran'ı çağırıp neden kendisine yalan söylediğini sordu ve "Bu ev muhabbeti benim için bitti" dedi. Seyran'ın kendisini telkin etmesine izin vermeyen Sinan, "Bırak artık şu Ferit'i be" diye tepki gösterdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 8

KAZIM'DAN KANTARCI AİLESİNE ZİYARET

O sırada Kazım da Esme, Suna ve Abidin ile birlikte Ayla'nın evine elinde bir tavuk bir horozla ziyarete gitti. Hazal hayvanların adını sorunca Kazım, tavuğun adının İfakat, horozun ise Orhan olması gerektiğini belirtti.

Ardından Ayla Hanım'ı ve Hazal'ı sürekli iğneleyen Kazım, herkesin keyfini kaçırırken; Ayla da şoförden Sinan'ın yaşadıklarını öğrendi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 9

Diyar'a giden Ferit, sevgilisine evlilik konusundaki fikrini sordu. Diyar ise onun aklının hala Seyran'da olduğunu ve evlenmek istemediğini bildiğini ifade etti. Bunun üzerine Ferit de "İyi düşünmüşsün. Bugüne kadar seni üzdüysem, kırdıysam özür dilerim" deyip gitti.

Gece yalıya dönüp Seyran ile konuşmalarını düşünen Ferit Korhan, birlikte çizdikleri yüzüğü mavi renkle karaladı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 10

AYLA'DAN YENİ PLAN

Seyran ile odasına çekilen Sinan ise onunla birlikte olmak istediğini söyledi. Seyran ise "Annen yan odadayken olmaz" diye bahane üretirken Ayla onları dinledi. Mümtaz ve Hazal'ın yanına giden Ayla, buna asla müsaade etmeyeceğine dair söz verdi.

Ertesi sabah spora giden Ferit, yanına gelen Hazal'ı hatırlamadı. Kendini hatırlatan Hazal ise "Seyran seni ne kadar bekletti? Abimle bu zamana kadar birlikte olmamışlar şaşırdım" dedi. Bundan rahatsız olan Ferit ise Seyran'ın onlara taşındığını duyunca şaşırdı.

O arada Ayla da Mümtaz'dan Ferit'in Diyar ile konuşacağını duyunca onun kaldığı otelde Sinan ve Seyran için yer ayırttı. 

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 11

SEYRAN'IN FERİT MUTLULUĞU

Aynı anlarda Hatice de Esme'yi arayıp "Seyran, Ferit ile çalışmaya başlamış. Haberiniz var mı?" diye sordu. Suna hemen kardeşini arayıp hesap sorarken, Seyran kimseye söylemeden Ferit'in yanına atölyeye gitti.

Atölyede Memo'yu gören Seyran onunla sohbet ederken, Memo "Gerçek Seyran'a bakarak çizsin" dedi. Seyran ne demek istediğini anlamayınca Memo ona resminin olduğu kolyeyi gösterdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 12

"MUTLU MUSUN SEYRAN?"

O arada Ferit gelince toparlanan ikiliden Memo çay getirmeye giderken; Ferit de Seyran'ın kayınvalidesiyle yaşadığını bildiğini öğrendi. "Çok sevmiştin o yalıyı. Neden tutmadın?" diye soran Ferit, Seyran'dan "Sinan'ın içine sinmemiş" cevabını aldı.

Ayla Hanım hasta olduğu için oraya yerleştiklerini ifade eden Seyran, "Aklımdan geçenleri okumayı başardın yine" dedi. Ferit'e yaklaşan Seyran, "Şimdi ne geçiyor aklımdan?" diye sordu. Ona korktuğunu söyleyen Ferit ise "Gerçekten mutlu musun Seyran?" diye sordu.

Seyran'ın "Evet" cevabına inanmayan Ferit, kendisinin de mutlu olduğunu söyledi. Seyran da ona inanmadı. Konuştuktan sonra hemen oradan ayrılan Seyran, Sinan'a annesinin ayarladığı otele gitmek istediğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 13

ABİDİN'İN SIRRI ÇÖZÜLÜYOR

Tüm bunlar yaşanırken Abidin'in hikayesini araştıran Suna ve Kazım da Abidin'i çocuk esirgeme kurumuna Hatice'nin bıraktığını öğrendi. Hemen yalıya giden baba kız halalarından hesap sordu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 14

SEYFER'İ ŞAŞIRTAN KARŞILAŞMA

Sinan'ın amcası Mümtaz da Ayla'nın isteğiyle Ferit'i Diyar'ın değil Seyran'ın odasına yollamayı planladı. Bunu ayarlayan Mümtaz, Sinan'ı da evrak imzalaması gerektiğini söyleyip lobiye çağırdı.

Sinan'ın hediye ettiği geceliği giyen Seyran, oda kapısı çalınca oraya gitti. Kapıda elinde yüzükle Ferit'i gören Seyran şoke olurken; Diyar ve Sinan da bu manzaraya şahit oldu.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 15

SeyFer'in otelde karşılaşması ve Sinan ile Diyar'ın bu anlara şahit olmasına yorum yağdı.

"Ayla senden korkulur"
"Seyran, Sinan'ın gerçek yüzünü görecek"
"Ferit olması gereken yerde"
"Bu kadarını beklemiyordum"
"Abidin galiba Hattuç'un oğlu"
"Seyran ve Ferit birbirleri için ölüyorlar ama söyleyemiyorlar"
"Ferit bir delilik yapacak gibime geliyor"
"Olan yine Seyran'a olacak"
"Ferit her zamanki gibi vicdanıyla hareket etti"
"İkisi de olması gereken yerde"
"Zor günler kapıda"

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda" - 16

Yeni tanıtıma; Ferit ile Seyran'ın karşılaştığı anlara şahit olan Diyar ile Sinan'ın kıskançlık krizi damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 11 Ekim Cuma akşamı Star'da...

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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