Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda"
Star TV'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 4 Ekim akşamı yayınlanan 77. bölümüne; Ayla'nın oyunu sayesinde Seyran ile Ferit'in sürpriz bir şekilde karşılaşması ve Sinan ile Diyar'ın da bu anlara şahit olması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; Ayla'nın planıyla Ferit ile Seyran'ın sürpriz bir şekilde karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.