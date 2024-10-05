Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'i şoke eden karşılaşma! "Zor günler kapıda"

AYLA'DAN YENİ PLAN

Seyran ile odasına çekilen Sinan ise onunla birlikte olmak istediğini söyledi. Seyran ise "Annen yan odadayken olmaz" diye bahane üretirken Ayla onları dinledi. Mümtaz ve Hazal'ın yanına giden Ayla, buna asla müsaade etmeyeceğine dair söz verdi.



Ertesi sabah spora giden Ferit, yanına gelen Hazal'ı hatırlamadı. Kendini hatırlatan Hazal ise "Seyran seni ne kadar bekletti? Abimle bu zamana kadar birlikte olmamışlar şaşırdım" dedi. Bundan rahatsız olan Ferit ise Seyran'ın onlara taşındığını duyunca şaşırdı.

O arada Ayla da Mümtaz'dan Ferit'in Diyar ile konuşacağını duyunca onun kaldığı otelde Sinan ve Seyran için yer ayırttı.