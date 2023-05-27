Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in hazin sonu! "Her şey aileler yüzünden oldu"

"BIRAKMA BENİ FERİT"

Ferit, Seyran'ın yerini bilmediğini söylese de Orhan bunu bildiklerini ifade etti. Halis Ağa da "Ben yaşadığım sürece ağabeyinin ölümüne sebep olan bu kızla bir araya gelemezsin" dedi.

Kazım da Seyran'a tokat atıp onu Gaziantep'e götüreceğini söyleyerek çekiştirmeye başladı. Buna dayanamayan Ferit, onu korumaya çalışırken Seyran ve Ferit'i birbirinden kopardılar.