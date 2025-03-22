Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek"

Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu,Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 99. bölümüne; Seyran ve Ferit'in hayallerindeki aileyi kurması ve akabinde gelen bebek haberi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek" - 1

Üç sezondur her cuma izleyici ile buluşan Yalı Çapkını'nın 99. bölümünde; Seyran'ın hamilelik müjdesi dikkat çekti.

Yalı Çapkını son bölümde; Korhan ailesi nikah sonrası kutlama yapmak için kareokeye giderken; Ferit, sahneye çıktığında "Bu gece sana tekrar merhaba derken, eski Ferit'e veda ediyorum" diyerek Seyran için şarkı söyledi.

O sırada Karam da Serpil'in yerini peşindeki adamlara duyurdu. Onlar Serpil'i zorla götürmeye çalışırken; Ferit de tuvalete kitledikleri İfakat'ı buldu. Ferit Korhan, ikisini de kurtarırken; Serpil'in yerini Karam'ın söylediği anlaşıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek" - 2

Ertesi sabah Abidin, Karam'ın akli dengesinin yerinde olduğuna dair doktorla konuşurken; Ferit ve Seyran da Zehra ile tanışmak üzere Çocuk Esirgeme Kurumu'na gitti.

Zehra'yla tanışan ve onu çok seven Ferit ile Seyran, annesinin isteyerek kuruma bıraktığını duyunca bu işin peşine düştü.

Bu sırada İfakat ve Cengiz buluşmak üzere sözleşirken; Gülgün de Orhan'a "Değişmen gerek. Seni çok seviyorum ama bizden olmaz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek" - 3

Zehra'nın annesi bulmak için uğraşan Seyran ile Ferit, Teşko ile tanıştı. Teşko, onları Emine'ye götürdü. Kızına bakamayacağı için onu kuruma bıraktığını söyleyen Emine, apar topar ikisini kovdu. Moralleri bozulan Seyran ve Ferit, Teşko'dan Emine'nin neden Zehra'yı imkansızlıklar sebebiyle bırakmak zorunda kaldığını öğrendi.

Ferit ile Seyran, akşam yalıya dönünce olanı biteni anlatırken; İfakat da Hattuç'a Cengiz'in çok iyi biri olduğunu ancak ondan etkilenmediğini itiraf etti.

Yemek sırasında ablasıyla hamile yogasına gideceği yalanını söyleyen Seyran, Suna'ya çok halsiz olduğunu ve midesinin bulandığını bu sebeple de doktora gideceğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek" - 4

Kazım, Esme ve Ferit de Emine ile konuşup onu kızıyla kavuşturacağına dair söz verdi. Akşam yalıya döndüğünde son arazilerini sattığını söyleyen Kazım, Zehra ve annesi için bir hayat inşa edeceklerini söyledi.

Tüm ayarlamaları yapan Kazım ve Ferit, Emine'ye müjdeyi verip onu götürmek için geldi. Teşko ise kendisinin de geleceğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek" - 5

O sırada Suna ile Zehra'yı almaya giden Seyran ise hamile olduğunu öğrendi. Sevinçten çılgına dönen Seyran, Ferit'e bir şey söylemezken; Zehra'yı götürünce Teşko'nun kimsesi olmadığını öğrendi.

Aynı anlarda Abidin de Karam'ın intihar etmeye kalktığının haberini alınca Serpil, onlara yardım edeceğini söyledi. Peşindeki adamla savcı gözetiminde konuşan Serpil, Karam'ın planının gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Teşko ve babaannesi için harekete geçen Ferit ile Seyran, Teşko'yu ikna etmek için uğraşırken; Ferit baba olacağını öğrendi. İkili sevinçle gözyaşlarına boğulurken; Teşko da yalıya gitmeyi kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek" - 6

Teşko'yu alıp yalıya giden Ferit ve Seyran, bebekleri olacaklarını müjdeledi.

Yalıdaki herkes mutluluktan havalara uçarken; Teşko da Ferit'in kendisine aldığı gitarla Barış Manço'nun "Kara Sevda" şarkısını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek" - 7

Yalıdaki bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu.

"En çok Halis Korhan sevinecek"
"Sonunda gerçek oldu"
"Seyran ile Ferit çok güzel anne baba oldular"
"Ve Ferit baba olacağını öğrendi"
"Teşko bölüme renk kattı"
"Yalıdaki tek eksik çocukmuş"
"Halis Ağa'nın özlemle beklediği torun geliyor"
"Ah be Ferit Korhan nihayet sevdiğin kadından çocuğun oluyor"

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