Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek"
Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu,Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 99. bölümüne; Seyran ve Ferit'in hayallerindeki aileyi kurması ve akabinde gelen bebek haberi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Üç sezondur her cuma izleyici ile buluşan Yalı Çapkını'nın 99. bölümünde; Seyran'ın hamilelik müjdesi dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde; Korhan ailesi nikah sonrası kutlama yapmak için kareokeye giderken; Ferit, sahneye çıktığında "Bu gece sana tekrar merhaba derken, eski Ferit'e veda ediyorum" diyerek Seyran için şarkı söyledi.
O sırada Karam da Serpil'in yerini peşindeki adamlara duyurdu. Onlar Serpil'i zorla götürmeye çalışırken; Ferit de tuvalete kitledikleri İfakat'ı buldu. Ferit Korhan, ikisini de kurtarırken; Serpil'in yerini Karam'ın söylediği anlaşıldı.