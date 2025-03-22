Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi! "En çok Halis Ağa sevinecek"

Zehra'nın annesi bulmak için uğraşan Seyran ile Ferit, Teşko ile tanıştı. Teşko, onları Emine'ye götürdü. Kızına bakamayacağı için onu kuruma bıraktığını söyleyen Emine, apar topar ikisini kovdu. Moralleri bozulan Seyran ve Ferit, Teşko'dan Emine'nin neden Zehra'yı imkansızlıklar sebebiyle bırakmak zorunda kaldığını öğrendi.



Ferit ile Seyran, akşam yalıya dönünce olanı biteni anlatırken; İfakat da Hattuç'a Cengiz'in çok iyi biri olduğunu ancak ondan etkilenmediğini itiraf etti.

Yemek sırasında ablasıyla hamile yogasına gideceği yalanını söyleyen Seyran, Suna'ya çok halsiz olduğunu ve midesinin bulandığını bu sebeple de doktora gideceğini belirtti.