Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark

Dizinin 6. bölümünde de Seyran ve Suna Ferit ile Pelin'i konuşurken görmüştü. Buna kayıtsız kalamayan Suna, Pelin’in peşinden tuvalete gitmiş ve “Sen benim kardeşime varoş mu dedin? Seyran naziktir ama ben hiç değilim. Seni öyle bir döverim ki, babanın tüm servetini estetik masraflarına ödersin. Bir daha sakın benim kardeşime ilişeyim deme. Bu sana son uyarım” diyerek Pelin’in saçlarına yapışmıştı.