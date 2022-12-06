Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark

Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını’nın en dikkat çeken kadınları hiç şüphesiz Seyran ve Suna… İşte Korhan Ailesi’nin Suna için gelip Seyran’ı istemesiyle hayatları değişen iki kız kardeş arasındaki beş farklı özellik...

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 1

Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, her hafta reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor. Senaryosuyla olduğu kadar karakterleriyle de dikkat çeken dizide Seyran ve Suna'nın karakteristik özellikleri bir hayli merak ediliyor.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 2

1-SEYRAN'IN DİKBAŞLILIĞI, SUNA'NIN KABULLENİŞİ

Yalı Çapkını'nın ilk bölümünden bu yana okuma isteği ve Yusuf’la olan aşkı nedeniyle babasına karşı durmaya çalışan Seyran, Suna’nın kahveleri dökmesi, Ferit’in de kendisini istemesiyle Korhan Yalısı’na gelin oldu. Ancak Ferit’e karşı da dik bir duruş sergileyen Seyran, başına gelen her şeyi kabullenmemeye devam ediyor.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 3

İsteme sırasında kahveleri döktüğü ve her şeyi mahvettiğini düşünen Suna ise çocukluğundan bu yana babası Kazım ne derse kabul etmiş ve onun sözünden hiç çıkmamış. Hatta geçtiğimiz haftalarda istemediği bir evliliğe zorlanmasına rağmen durumu kabullenerek kaderine razı geldi.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 4

2-ARALARINDAKİ GİZLİ REKABET

Korhan Ailesi’nin Seyran’ı istemesiyle istediği evliliği yapamayıp babasının evinden kurtulamayan Suna, İstanbul’a geldiklerinde Ferit’in isteme öncesi Seyran’ı gördüğünü açıklaması üzerine Yusuf’u arayıp kendilerini kandırdıklarını söylemişti.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 5

Bu hamle sonrası yüzleşen iki kız kardeşten Suna’nın, kardeşinin arkasından iş çevirdiğini düşünmesi; birbirlerini çok sevseler de Seyran ve Suna arasında yaşanan rekabeti gözler önüne sermişti.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 6

3-SUNA'NIN KISKANÇLIĞI

Yalı Çapkını 7. bölümde; Ferit, Seyran’ın isteği üzerine Kazım Ağa’nın Suna’ya şiddetini engellemişti. Ertesi gün de birlikte eğlenmeye çıkan Seyran, Fuat, Ferit ve Suna dörtlüsünden; Suna’nın neden Seyran’ı seçtiğini sorduktan sonra herkesin kardeşini daha çok sevdiğini söyleyerek Ferit’i öpmesi, Suna’nın içten içe kardeşini kıskandığını ortaya çıkarmıştı.

 

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 7

4-SUNA CESUR, SEYRAN İÇE KAPANIK

Babalarından gördükleri eziyet sebebiyle daha içe kapanık büyüyen Seyran ve Suna kardeşlerden Suna, kardeşi ve annesi için her şeyi yapabilecek cesarette bir karakter. Dizinin 10. bölümünde kardeşinin boğazını sıkan Kazım Ağa’nın kafasına dambıl geçirecek kadar cesur…

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 8

Dizinin 6. bölümünde de Seyran ve Suna Ferit ile Pelin'i konuşurken görmüştü. Buna kayıtsız kalamayan Suna, Pelin’in peşinden tuvalete gitmiş ve “Sen benim kardeşime varoş mu dedin? Seyran naziktir ama ben hiç değilim. Seni öyle bir döverim ki, babanın tüm servetini estetik masraflarına ödersin. Bir daha sakın benim kardeşime ilişeyim deme. Bu sana son uyarım” diyerek Pelin’in saçlarına yapışmıştı.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 9

Seyran ise küçüklüğünden bu yana ablası ve annesi tarafından hep korunmuş. Bu sebeple annesi ve ablasına yardım ederken bile zorlanıyor. Tabi böyle durumlarda Ferit Korhan, eşinin imdadına yetişiyor. Suna’yı evlenmekten kurtarmak için yaptıkları da bunun en büyük örneği oldu.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 10

5-SEYRAN'IN İNATÇILIĞI

Kafasına koyduğunu yapmak konusunda herkesi karşısına alabileceğini gösteren Seyran, Yusuf’u başından atamayınca onla konuşmayı kabul etmiş ve yaptığı plan sonrası onunla buluşmuştu. Tabi eşinin peşini bırakmayan Ferit ise onu yakalamıştı. 

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 11

Dizinin 10. bölümünde de Ferit’in sevdiği pizzacıya giden ikili; Pelin, kuzeni ve arkadaşlarıyla karşılaşmıştı. Keyfi kaçan Ferit, mekanı terk etmek isterken Seyran’ın pizza için ısrar etmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark - 12

N-LIFE HABERLERİ

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