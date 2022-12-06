Yalı Çapkını’nda Seyran ve Suna arasındaki beş fark

Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, her hafta reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor. Senaryosuyla olduğu kadar karakterleriyle de dikkat çeken dizide Seyran ve Suna'nın karakteristik özellikleri bir hayli merak ediliyor.
Yalı Çapkını'nın ilk bölümünden bu yana okuma isteği ve Yusuf’la olan aşkı nedeniyle babasına karşı durmaya çalışan Seyran, Suna’nın kahveleri dökmesi, Ferit’in de kendisini istemesiyle Korhan Yalısı’na gelin oldu. Ancak Ferit’e karşı da dik bir duruş sergileyen Seyran, başına gelen her şeyi kabullenmemeye devam ediyor.
İsteme sırasında kahveleri döktüğü ve her şeyi mahvettiğini düşünen Suna ise çocukluğundan bu yana babası Kazım ne derse kabul etmiş ve onun sözünden hiç çıkmamış. Hatta geçtiğimiz haftalarda istemediği bir evliliğe zorlanmasına rağmen durumu kabullenerek kaderine razı geldi.
Korhan Ailesi’nin Seyran’ı istemesiyle istediği evliliği yapamayıp babasının evinden kurtulamayan Suna, İstanbul’a geldiklerinde Ferit’in isteme öncesi Seyran’ı gördüğünü açıklaması üzerine Yusuf’u arayıp kendilerini kandırdıklarını söylemişti.
Bu hamle sonrası yüzleşen iki kız kardeşten Suna’nın, kardeşinin arkasından iş çevirdiğini düşünmesi; birbirlerini çok sevseler de Seyran ve Suna arasında yaşanan rekabeti gözler önüne sermişti.
Yalı Çapkını 7. bölümde; Ferit, Seyran’ın isteği üzerine Kazım Ağa’nın Suna’ya şiddetini engellemişti. Ertesi gün de birlikte eğlenmeye çıkan Seyran, Fuat, Ferit ve Suna dörtlüsünden; Suna’nın neden Seyran’ı seçtiğini sorduktan sonra herkesin kardeşini daha çok sevdiğini söyleyerek Ferit’i öpmesi, Suna’nın içten içe kardeşini kıskandığını ortaya çıkarmıştı.
Babalarından gördükleri eziyet sebebiyle daha içe kapanık büyüyen Seyran ve Suna kardeşlerden Suna, kardeşi ve annesi için her şeyi yapabilecek cesarette bir karakter. Dizinin 10. bölümünde kardeşinin boğazını sıkan Kazım Ağa’nın kafasına dambıl geçirecek kadar cesur…
Dizinin 6. bölümünde de Seyran ve Suna Ferit ile Pelin'i konuşurken görmüştü. Buna kayıtsız kalamayan Suna, Pelin’in peşinden tuvalete gitmiş ve “Sen benim kardeşime varoş mu dedin? Seyran naziktir ama ben hiç değilim. Seni öyle bir döverim ki, babanın tüm servetini estetik masraflarına ödersin. Bir daha sakın benim kardeşime ilişeyim deme. Bu sana son uyarım” diyerek Pelin’in saçlarına yapışmıştı.
Seyran ise küçüklüğünden bu yana ablası ve annesi tarafından hep korunmuş. Bu sebeple annesi ve ablasına yardım ederken bile zorlanıyor. Tabi böyle durumlarda Ferit Korhan, eşinin imdadına yetişiyor. Suna’yı evlenmekten kurtarmak için yaptıkları da bunun en büyük örneği oldu.
Kafasına koyduğunu yapmak konusunda herkesi karşısına alabileceğini gösteren Seyran, Yusuf’u başından atamayınca onla konuşmayı kabul etmiş ve yaptığı plan sonrası onunla buluşmuştu. Tabi eşinin peşini bırakmayan Ferit ise onu yakalamıştı.
Dizinin 10. bölümünde de Ferit’in sevdiği pizzacıya giden ikili; Pelin, kuzeni ve arkadaşlarıyla karşılaşmıştı. Keyfi kaçan Ferit, mekanı terk etmek isterken Seyran’ın pizza için ısrar etmesi dikkatlerden kaçmamıştı.