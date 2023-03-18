Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün'

ZERRİN, HALİS AĞA İLE GÖRÜŞTÜ

Neler olduğunu sonra Ferit'e Pelin'in annesinin şirkete geldiğini ifade eden Fuat, Zerrin Hanım'ın Halis Ağa ile görüşmeye gittiğini belirtti. Betül'e mesaj attığını da ekleyen Fuat, onu oyalayabileceklerini söyledi.



Ancak Fuat'ın hamlesine rağmen Halis Korhan ile görüşen Zerrin, çıkarken "Her şey için çok teşekkür ederim. Ben Londra'da yaşıyorum eşimle. Orada da kızınız Nükhet'le kulaklarınızı çınlatıyoruz" dedi.