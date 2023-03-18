Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün'

Star TV’nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını 17 Mart akşamı 24. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı diziye; Gülgün ve Ferit'in konuşmalarını duyan Seyran'ın yüzüğünü çıkarması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 1

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını,17 Mart Cuma akşamı 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye;  Pelin'in annesinin istekleri ve Seyran'ın yüzüğünü çıkarması damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 2

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran kendisine boşanmayı teklif eden Ferit'e, "Haklısın. Belki de dediğin gibi her şeyi geçmişimden getirmişimdir. Ama bugün bunların açığa çıkmasının nedeni sensin" dedi. Buun kabul etmeyen Ferit Korhan, ağabeyi Fuat'ın şirkette sorun çıktığını belirtmesiyle onunla gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 3

ZERRİN, HALİS AĞA İLE GÖRÜŞTÜ

Neler olduğunu sonra Ferit'e Pelin'in annesinin şirkete geldiğini ifade eden Fuat, Zerrin Hanım'ın Halis Ağa ile görüşmeye gittiğini belirtti. Betül'e mesaj attığını da ekleyen Fuat, onu oyalayabileceklerini söyledi.

Ancak Fuat'ın hamlesine rağmen Halis Korhan ile görüşen Zerrin, çıkarken "Her şey için çok teşekkür ederim. Ben Londra'da yaşıyorum eşimle. Orada da kızınız Nükhet'le kulaklarınızı çınlatıyoruz" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 4

"SEN BENİM ÇOCUĞUMUN GELECEĞİNİ ÇALDIN"

Ardından Ferit ile karşılaşan ve onunla konuşan Zerrin, "Sen benim çocuğumun geleceğini çaldın. Pelin artık kime nasıl güvenecek? Her gün ağlıyor, gözünde yaş kalmadı. Hiç zaman kaybetmeden yaptıklarını düzelteceksin. Benim kızım sen o  kızdan boşanıp Pelin'le evlenince mutlu olacak" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 5

FERİT, PELİN'LE GÖRÜŞTÜ

Sonrasında dedesiyle konuşan ve onun gerçekleri öğrenmesinden korkan Ferit, fenalaştı. Pelin'i arayan Ferit, hemen gelmesini ve onunla görüşmek istediğini belirtti.

Otoparka gelen Pelin, Ferit'e; sustuklarında boğulduğunu, onun geleceğini çaldığını ve kimsenin umrunda olmadığını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 6

SEYRAN'IN PLANI SUYA DÜŞTÜ

Aynı anlarda yalıda Ferit'le romantik bir akşam geçirmek için plan yapan Seyran, heyecanını ablası Suna ile paylaştı. Ancak akşam eve elinde dosyalarla gelen Ferit, günün gerginliğini Seyran'a yansıttı.

Yemekte Asuman ve Fuat'ın evlat edinme kararı, Orhan, Gülgün ve İfakat'ın hoşuna gitmezken; Ferit ve Seyran onları destekledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 7

ZERRİN YALIDA

Ertesi sabah Zerrin'in yalıya gelmesiyle şoke olan Gülgün, Ferit'in Pelin'e "Dedem zorladığı için evleniyorum. Hayatımdaki tek kadın sen olacaksın. Seyran'dan boşanıp seninle evleneceğim" dediğini duydu.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 8

PELİN'DEN REST

Zerrin'in yalıya geldiğini duyan Ferit ise bir fırsatını bulup Pelin'e gitti. Annesiyle ilgili Pelin'e kızan Ferit, ondan beklediği desteği alamayınca iş yerine döndü.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 9

SEYRAN'DAN FERİT'E: HAZIRIM

O sırada ablasının desteğiyle Ferit'e mesaj atan Seyran, konuşunca kavga ettiklerini ve hazır hissettiğini söyledi. Çok heyecanlanan Ferit ise mesai kalacak olmasına rağmen elini çabuk tutacağını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 10

GÜLGÜN'DEN OĞLUNA TEPKİ

Hazırlanıp eşini bekleyen Seyran, Ferit odaya çıkmayınca aşağıya indi. Bu sırada oğluyla konuşan Gülgün, "Sen evlenirken Pelin'e ne dedin Ferit? Bir ton umut vermişsin kız" dedi. Bunun üzerine Ferit de annesine "Sen de bana 'Sana bir kız bulacağız. O odada oturacak sen de hayatını yaşayacaksın' sözünü vermedin mi anne?" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 11

"CEVABINI ALDIN FERİT"

Tüm bu sözleri duyan Seyran, odaya çıktıklarında alyansını Ferit'in eline bırakarak "Hani bana dağ evinde 'boşanmak mı istiyorsun?' diye sormuştun ya. Cevabını aldın bence" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün' - 12

"SEYRAN GEREKENİ YAPTI"

Seyran'ın yüzüğünü çıkarmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Seyran artık kararından dönme"
"Seyran yapılması gerekeni yaptı. Şimdi Ferit düşünsün"
Bakalım Ferit evliliği için neler yapacak?"
"Seyran dik dur, sakın geri adım atma"
"Tam Seyran'ın heyecanına ortak olmuştuk olana bak"
"Ferit'in çok çabalaması lazım"

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