Yalı Çapkını'nda Seyran yüzüğü çıkardı! 'Şimdi Ferit düşünsün'

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını,17 Mart Cuma akşamı 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Pelin'in annesinin istekleri ve Seyran'ın yüzüğünü çıkarması damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Seyran kendisine boşanmayı teklif eden Ferit'e, "Haklısın. Belki de dediğin gibi her şeyi geçmişimden getirmişimdir. Ama bugün bunların açığa çıkmasının nedeni sensin" dedi. Buun kabul etmeyen Ferit Korhan, ağabeyi Fuat'ın şirkette sorun çıktığını belirtmesiyle onunla gitti.
Neler olduğunu sonra Ferit'e Pelin'in annesinin şirkete geldiğini ifade eden Fuat, Zerrin Hanım'ın Halis Ağa ile görüşmeye gittiğini belirtti. Betül'e mesaj attığını da ekleyen Fuat, onu oyalayabileceklerini söyledi.
Ancak Fuat'ın hamlesine rağmen Halis Korhan ile görüşen Zerrin, çıkarken "Her şey için çok teşekkür ederim. Ben Londra'da yaşıyorum eşimle. Orada da kızınız Nükhet'le kulaklarınızı çınlatıyoruz" dedi.
Ardından Ferit ile karşılaşan ve onunla konuşan Zerrin, "Sen benim çocuğumun geleceğini çaldın. Pelin artık kime nasıl güvenecek? Her gün ağlıyor, gözünde yaş kalmadı. Hiç zaman kaybetmeden yaptıklarını düzelteceksin. Benim kızım sen o kızdan boşanıp Pelin'le evlenince mutlu olacak" dedi.
Sonrasında dedesiyle konuşan ve onun gerçekleri öğrenmesinden korkan Ferit, fenalaştı. Pelin'i arayan Ferit, hemen gelmesini ve onunla görüşmek istediğini belirtti.
Otoparka gelen Pelin, Ferit'e; sustuklarında boğulduğunu, onun geleceğini çaldığını ve kimsenin umrunda olmadığını söyledi.
Aynı anlarda yalıda Ferit'le romantik bir akşam geçirmek için plan yapan Seyran, heyecanını ablası Suna ile paylaştı. Ancak akşam eve elinde dosyalarla gelen Ferit, günün gerginliğini Seyran'a yansıttı.
Yemekte Asuman ve Fuat'ın evlat edinme kararı, Orhan, Gülgün ve İfakat'ın hoşuna gitmezken; Ferit ve Seyran onları destekledi.
Ertesi sabah Zerrin'in yalıya gelmesiyle şoke olan Gülgün, Ferit'in Pelin'e "Dedem zorladığı için evleniyorum. Hayatımdaki tek kadın sen olacaksın. Seyran'dan boşanıp seninle evleneceğim" dediğini duydu.
Zerrin'in yalıya geldiğini duyan Ferit ise bir fırsatını bulup Pelin'e gitti. Annesiyle ilgili Pelin'e kızan Ferit, ondan beklediği desteği alamayınca iş yerine döndü.
O sırada ablasının desteğiyle Ferit'e mesaj atan Seyran, konuşunca kavga ettiklerini ve hazır hissettiğini söyledi. Çok heyecanlanan Ferit ise mesai kalacak olmasına rağmen elini çabuk tutacağını söyledi.
Hazırlanıp eşini bekleyen Seyran, Ferit odaya çıkmayınca aşağıya indi. Bu sırada oğluyla konuşan Gülgün, "Sen evlenirken Pelin'e ne dedin Ferit? Bir ton umut vermişsin kız" dedi. Bunun üzerine Ferit de annesine "Sen de bana 'Sana bir kız bulacağız. O odada oturacak sen de hayatını yaşayacaksın' sözünü vermedin mi anne?" dedi.
Tüm bu sözleri duyan Seyran, odaya çıktıklarında alyansını Ferit'in eline bırakarak "Hani bana dağ evinde 'boşanmak mı istiyorsun?' diye sormuştun ya. Cevabını aldın bence" dedi.
Seyran'ın yüzüğünü çıkarmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Seyran artık kararından dönme"
"Seyran yapılması gerekeni yaptı. Şimdi Ferit düşünsün"
Bakalım Ferit evliliği için neler yapacak?"
"Seyran dik dur, sakın geri adım atma"
"Tam Seyran'ın heyecanına ortak olmuştuk olana bak"
"Ferit'in çok çabalaması lazım"