Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük ders! 'Şimdi Ferit düşünsün'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide; Seyran'ın babasıyla birlikte yalıyı terk etmesi dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde; Ferit'i öpse de durduramayan Seyran, Yusuf'tan Halis Ağa'nın fenalaştığını öğrendi. Hemen eve dönen Seyran, babasının hastaneye gittiğini ve Hatice Hala ile kendisinin de gideceğini öğrendi.
Ablasına Ferit'i durduramadığını, onu öptüğü anda her şeyin çok güzel olduğunu anlattı. Ardından hastaneye giden Seyran, Hatice ve Suna'dan Seyran, Gülgün ile baş başa konuştu. Onunla dertleşen Seyran, Gülgün'e Ferit'i durduramadığını ve Amerika'ya gittiğini söyledi.
Sağlık durumu iyi olan Halis Ağa, Orhan'a Ferit gelmeden kimseyi görmek istemeyeceğini belirtti. Sonrasında Seyran'ı görmek isteyen Halis Korhan, "Gel şöyle otur yamacıma. Çekinme kaldır başını. Bana yine doğruyu söyleyecek sensin. Bedeli ne olursa olsun gerçek sözden daha kıymetli bir şey yoktur. Ferit nerede? Çekinme. İyiyim, sakinim de. Ama atamıyorum içimden, bana yine yalan söyleyecekler. Kötü bir şey mi oldu yoksa?" dedi.
Seyran ise Ferit'i görüp konuştuğunu dile getirdi. Tam eşinin gittiğini söyleyecekken Ferit odaya girdi. Ferit Korhan, dedesine sarılırken Halis Korhan da "Çok şükür, Ferit'im" dedi. Ferit dedesinden özrü dilerken Halis Ağa, onunla yalnız kalmak istedi. Ardından Ferit'e bir kez daha sarıldı.
"Daha iyi misin dede?" diyen Ferit'e yanıt veren Halis Ağa, "Sen geldin ya daha iyiyim. Affet" dedi. Bunun üzerine dedesinin haklı olduğunu ifade ederken Halis Korhan, "Bunun haklısı haksızı yok. Elim kırılsaydı da vurmasaydım sana. Canımdan can gitti. Neredeydin bunca saat?" dedi.
Ferit, "Gidemezsin demiştim" diyen Seyran'a "Beni öpmek yerine Latif Efendi gibi içten sarılsaydın gitmezdim belki" dedi. Sonrasında Ferit'in şekeri düşünce kantine giden ikili, bir şeyler yedi.
Babasının kendisini götürdüğünü söyleyen Seyran'a cevap veren Ferit Korhan "Ben olsam seni bırakır mıydım? Farkımı anla anla" dedi.
Hatice Hala'dan izin alan Ferit, Seyran'ı alarak eve döndü. Bu sırada kapıda saatlerce Ferit'i bekleyen Pelin, o kendine haber vermediği için üzüldü. Evde Seyran'ın kendisini öpmesiyle ilgili espriler yapan Ferit, eşine havaalanına nasıl geldiğini sordu. Yusuf'u arayıp yardım istediklerini anlatınca da Seyran'a kızdı.
Bütün gece Halis Ağa'ya refakat eden Hatice Hala, sabah eve gittiğinde Kazım ile konuştu. Seyran'ın eve gitmesine izin verdiğini söyleyen Hatice, Halis Korhan'la konuştuğunu ve olanları tatlıya bağlamak için bir yemek yiyeceklerini belirtti. Kazım bu tekliften hoşlanmasa da ses çıkarmadı.
Sabah dedesi geleceği için heyecanlanan Ferit, Seyran'ı uyandırdı. Israrla eşine neden onu öptüğünü sorsa da istediği cevabı alamadı. Pelin'in kendisine haber verdiğini anlatan Seyran, hazırlanmaya gitti.
Pelin'i unuttuğunu hatırlayan Ferit, onu arasa da ulaşamadı. Sonrasında eve gelen Halis Korhan'ı
karşıladılar. Odaya gelince Pelin'i bir kez daha arayan Ferit, ondan gelen "Sen haklısın. İkimiz de yolumuza bakmalıyız" mesajına şaşırdı.
Odasına çıkan Halis Ağa ise Seyran'ı yanına çağırdı. Kazım'ı yemeğe çağırdığını ve aralarındaki tatsızlığın biteceğini belirten Halis Korhan, Seyran'a verdiği üniversite sözünü de unutmadığını söyledi. Ardından da Ferit'le akşam yemeğine kadar gezip, alışveriş yapmalarını istedi.
Hemen Ferit'in yanına giden Seyran, Halis Ağa'nın söylediklerini anlatıp eşiyle gezmeye gitti. Onların yanına gelen Gülgün ise Ferit gittiğinde kızgınlıkla Seyran'ı kırdığı için özür diledi. Bunun önemli olmadığını ifade eden Seyran ise eşiyle pizza yemeğe gitti. Keyifleri yerinde olan ikiliden Seyran tuvalete gittiğinde, Ferit, Pelin'in konumuna baktı.
Seyran geldiğinde Pelin'in yanına gitmelerini gerektiğini söyledi. Buna çok bozulan Seyran ise gitmeyeceğini vurgulayarak Ferit'e kızdı. Eşini dinlemeyen Ferit, Seyran'ı orada bırakıp Abidin ile gitti.
Bu olaya çok bozulan Seyran eve tek başına dönerken, Pelin'i bir çocukla gören Ferit ona kendisiyle gelmesi gerektiğini söyledi. Ferit'i dinlemeyen Pelin, onunla gitmeyeceğini söyledi. Mekanı terk eden Ferit de eve döndü.
O an Gülgün Hanım'la ne olduğunu konuşan Seyran, Ferit'in onu bırakıp Pelin'e gittiğini anlattı. Evde bir gerginlik istemediğini söyleyen Gülgün, oğluna bir şey söylemeden "Bu işi odanızda çözün" dedi. "Bir şey söylemeyecek misiniz oğlunuza?" diyen Seyran, Gülgün'e bilip görmezden geldiği başka şeyler olup olmadığını da sordu.
Odalarına giden Ferit ve Seyran, yaşananlardan ötürü tartışırken Ferit, eşine gidecek başka bir yeri olmadığını ve kendisine karışamayacağını vurguladı. Havaalanına gittiği için pişmanlığını dile getiren Seyran, yemek saati geldiği için hazırlandı.
Yemeğe asık suratlarla inmemek konusunda eşinden yardım isteyen Ferit, "Onu en baştan düşünüp söyleyecektin" cevabıyla şaşırdı.
Yalıya yemeğe gelen Kazım ise kızını alıp gideceğini, Hatice Hala gibi düşünmediğini anlattı. Halis Ağa ise Kazım'ın saygısızlık yaptığını söyleyerek Seyran'a gidip gitmeyeceğini sordu. Ferit'in elini tutmasına izin vermeyen Seyran "Babamın kararına saygılıyım. Onun kararı benim kararımdır" diyerek eşyalarını toplamaya gitti.
Kazım'a babasının da kıskanç olduğunu söyleyen Halis Ağa, onu "Marabalar, oturduğunuz evden de çıkacaksınız" diyerek kovdu. Hiç ses çıkarmayan Kazım, kızını bekledi.
Seyran'ı gitmemesi için ikna etmeye çalışan Ferit ise eşinden "Beni tanıyamamışsın. Beni babamla korkutmaya çalışıyorsun. Ben bu yaşıma kadar bir şekilde geldim. Yine yaşarım" cevabını aldı. Ardından babasının yanına giden Seyran, yalıya son kez bakarak kapıdan çıktı.
Eşini dinlemeyip yalıyı terk eden Seyran'a ve onun ardından üzülen Ferit'e sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Ferit sana az bile, Seyran verdiği her kararda o kadar haklı ki",
"Seyran'la gurur duydum"
"Karına öyle davranmadan önce düşünecektin Ferit"
"Eğer Kazım Halis Ağa'nın dediği gibi olsaydı bu iğrenç olayın üstünü kapatır, kızının gururunu ayaklar altına alırdı. Ama yapmadı hepsinden daha karakterli çıktı"
"Baktığın her yerde Seyran'ı göreceksin Ferit"
"Eğer Ferit düzgün davransaydı, Seyran o eli tutardı. Babasına rağmen gitmezdi"
"Gitmez kalır sanmıştın Ferit"
"Seyran'ın yalıdan çıkarken yüzündeki hayal kırıklığı beni mahvetti"
"Ferit, Seyran'ın başına gelen en kötü şey olabilir"
"Seyran gitmekte geç bile kalmıştı"
"Helal olsun Seyran"
"Şimdi Ferit Korhan düşünsün"