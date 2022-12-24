Yalı Çapkını'nda Seyran'dan büyük ders! 'Şimdi Ferit düşünsün'

FERİT, DEDESİNE KOŞTU

Seyran ise Ferit'i görüp konuştuğunu dile getirdi. Tam eşinin gittiğini söyleyecekken Ferit odaya girdi. Ferit Korhan, dedesine sarılırken Halis Korhan da "Çok şükür, Ferit'im" dedi. Ferit dedesinden özrü dilerken Halis Ağa, onunla yalnız kalmak istedi. Ardından Ferit'e bir kez daha sarıldı.

"Daha iyi misin dede?" diyen Ferit'e yanıt veren Halis Ağa, "Sen geldin ya daha iyiyim. Affet" dedi. Bunun üzerine dedesinin haklı olduğunu ifade ederken Halis Korhan, "Bunun haklısı haksızı yok. Elim kırılsaydı da vurmasaydım sana. Canımdan can gitti. Neredeydin bunca saat?" dedi.