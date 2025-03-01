Yalı Çapkını'nda Seyran'dan şaşırtan hamle! "Ferit duyunca çıldıracak"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 28 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Ferit ile Abidin'in Büyük Hanım'ın gerçeğini ortaya çıkarması ve Seyran'ın şoke eden hamlesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan şaşırtan hamle! "Ferit duyunca çıldıracak" - 1

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 96. bölüme; Seyran'ın Ferit konusunda verdiği karar dikkat çekti.

FERİT VE ABİDİN'DEN GİZLİ PLAN

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, Halis Ağa'nın Büyük Hanım'dan kurtulmak için emniyet güçleriyle iş birliği yaptığını anladı. Savcı ile konuşan Ferit Korhan'ın Abidin ile operasyonun bir parçası olarak hapishaneye girdikleri ortaya çıktı.

Ferit ile Abidin, hapishaneye girdikleri gibi Sadık'ın karşısına dikilirken; Suna da ailesinin yanına gitti. Hiçbir şeyden olmayan Korhanlar panik olurken; Ferit de Sadık'ı her şeyi anlatması için tehdit etti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan şaşırtan hamle! "Ferit duyunca çıldıracak" - 2

ORHAN VE KAZIM GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Ayşen'i Büyük Hanım'ın öldürdüğünü düşünen Ferit, bu fikrini Abidin'le paylaşıp ondan kendisine yardımcı olmasını istedi.

Ferit, avukat istemezken; Abidin de annesine yakınmış gibi hareket ederek Sadık'ın güvenini kazanmaya çalıştı. Bu sırada Orhan ve Kazım da Cengiz'e gitti. Cengiz de Ferit ile Abidin'in planını "Her şeyi Halis Ağa planladı" diye anlattı.

Aynı anlarda Çiçek de Suna'yı üstü kapalı tehdit ederek onu yalıya götürdü.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan şaşırtan hamle! "Ferit duyunca çıldıracak" - 3

KAZIM VE ESME, SUNA İÇİN YALIYA GİTTİ

Orhan'la konuşan Kazım ise Suna'yı koruma bahanesiyle yalıya gitmeleri gerektiğini söyledi.
Ertesi sabah Ferit'in hapse girmesiyle pürüz çıkaran yatırıcımlarla görüşen Seyran, anne ve babasının yalıya gitme fikrine razı oldu.

Aynı anlarda Orhan ile Cengiz, savcı ile konuştu. Ferit'in durumunu bilen gardiyan ise savcının yolladığı telefonu Sadık'tan itiraf alması için ona ulaştırdı. Notu hemen yok eden Ferit, kendisini sıkıştıran koğuş ağası ile yumruk yumruğa kavga etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan şaşırtan hamle! "Ferit duyunca çıldıracak" - 4

SEYRAN, YATIRIMCILARLA GÖRÜŞTÜ

Yatırımcılarla yemekte buluşan Seyran ise onların Korhan ailesinin devre dışı kalmasını ve sadece kendisiyle çalışmak istemesiyle şoke oldu.

Seyran ne yapacağını bilemezken; Suna da Büyük Hanım'a meydan okudu ve Kazım ile Esme'ye yalıda kalabileceklerini söyledi.

SADIK GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Büyük Hanım, Esme ve Kazım'ın rahat etmemesi için her şeyi yaparken; Ferit ile Abidin de oynadıkları oyunla Sadık'tan itirafı almayı başardı.

O sırada yatırımcıların teklifini kabul eden Seyran ise Gülgün ve İfakat'ın tepkisi sonrası yalıya gitti. Yatırımcıların koleksiyonun yıldız parçası olması için yeni bir çizim istemesiyle iyice gerilen Seyran, yalıdan Halis Ağa'nın defterini aldı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan şaşırtan hamle! "Ferit duyunca çıldıracak" - 5

SEYRAN'DAN YENİ TASARIM

Geceyi müştemilatta geçiren Seyran, Halis Ağa'nın defterini gözden geçirip; okuduğu hikayeden esinlenerek bir çizim yaptı.

Sabahına çizimi Korhan ailesine gösteren Seyran, Halis Ağa'dan esinlendiğini söyleyerek çizimi yatırımcılara yolladı.

BÜYÜK HANIM TUTUKLANDI

Bu sırada hapishaneden çıkan Ferit ve Abidin'in yardımlarıyla Büyük Hanım tutuklansa da Karam kaçtı. Böylece Korhanlar, yeniden yalıya döndü.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan şaşırtan hamle! "Ferit duyunca çıldıracak" - 6

SEYRAN İMZAYI ATTI

Korhanlar mutlu bir şekilde sofradayken Ferit, "Seyran beni asla harcatmaz" diye ona olan güvenini dile getirirken; yatırımcılardan Seyran'a "Yola sizinle devam edeceğimiz için mutluyuz" mesajı geldi.

Yalı Çapkını'nda Korhan ailesinin yalıya dönüşü ve Seyran'ın attığı imza sosyal medyada gündem oldu.

"Sonunda yalıya döndüler"
"Oh be yeniden yalıdalar"
"Halis Ağa gerçekten bu ailenin direği"
"Büyük Hanım için yolun sonu geldi"
"Seyran, Ferit'i harcadı"
"Bu sefer Seyran yalan söylecek"
"Seyran hiç şaşırtmadı"
"Ferit duyunca çıldıracak"

DAHA FAZLA GÖSTER