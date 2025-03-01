Yalı Çapkını'nda Seyran'dan şaşırtan hamle! "Ferit duyunca çıldıracak"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 28 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Ferit ile Abidin'in Büyük Hanım'ın gerçeğini ortaya çıkarması ve Seyran'ın şoke eden hamlesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 96. bölüme; Seyran'ın Ferit konusunda verdiği karar dikkat çekti.
FERİT VE ABİDİN'DEN GİZLİ PLAN
Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, Halis Ağa'nın Büyük Hanım'dan kurtulmak için emniyet güçleriyle iş birliği yaptığını anladı. Savcı ile konuşan Ferit Korhan'ın Abidin ile operasyonun bir parçası olarak hapishaneye girdikleri ortaya çıktı.
Ferit ile Abidin, hapishaneye girdikleri gibi Sadık'ın karşısına dikilirken; Suna da ailesinin yanına gitti. Hiçbir şeyden olmayan Korhanlar panik olurken; Ferit de Sadık'ı her şeyi anlatması için tehdit etti.