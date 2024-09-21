Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı"

Cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 20 Eylül'deki 75. bölümüne; Ferit'e çizimleriyle gizlice yardım eden Seyran'ın Sinan ile evlenmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 20 Eylül akşamı yayınlanan 75. bölümünde; Seyran'ın sürpriz bir kararla Sinan ile evlenmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 2

Yalı Çapkını son bölümde; iki yıl önce Seyran'ın tedavisi sürerken onu ziyarete giden Ferit'in defalarca kapıda kalması ve "Hiçbir ayrılığın sebebi tek kişi olmaz" sözü dikkat çekti.

Suna ile konuşan Ferit, "Seyran beni görmek istemiyor mu hala? Ben çok özledim onu, tükendim artık. Görmem lazım onu" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 3

FERİT-SEYRAN AYRILIĞININ PERDE ARKASI

Suna biraz daha sabretmesini söylerken Ferit, Seyran ile Sinan'ı gördü. Suna, Sinan'ın Seyran'ın yan odasında kaldığını ve hasta olduğunu söylerken; Ferit, "Seyran iyi, gülüyor. Onu ilk kez böyle gördüm. Benim yanımda neden gülmüyor?" dedi.

Bunun üzerine Suna, "Çünkü onlar kader ortağı... Aynı şeyden korkuyorlar, aynı ümit... Ne sen ne de ben onları anlayamayız" deyince; Ferit, "Seyran için el mi oldum şimdi ben?" dedi.

İyice sinirlenen Ferit, "Seyran'ın geleceği de her şeyi de benim, bendim" deyince; Suna, "Seyran istese sana koşa koşa gelmez miydi? Artık bir faydası yok. Seyran seni görmek istemiyor. Tahlilleri iyiye gidiyor" dedi.

Suna, Ferit'in "Ben onsuz yaşayamam. Ölürüm" sözlerine "Öl, ikinizin arasında bir seçim yapsam kardeşimi seçerim. Gideceksin ve Seyran sana kendi isteğiyle gelene kadar dönmeyeceksin" karşılığını verdi.

Ferit gittikten sonra gözyaşlarına boğulan Seyran ise "Çok seviyorum onu. Beni böyle hasta görmesine dayanamıyorum" diyerek ablasına sarıldı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 4

"2 YIL 1 AY 11 GÜN"

Suna ve Abidin'in düğününde yıllar sonra karşılaşan Seyran ile Ferit, birbirleriyle konuştu. Ferit, kendisine "Gelmişsin" diyen Seyran'a "Sen de dönmüşsün. Çok oldu... 2 yıl bir ay 11 gün" cevabını verdi.

O sırada gelen Sinan, Seyran'ı merak ettiğini söylerken; Ferit de hediyesini verip gideceğini söyledi. Sinan'ın "Biraz daha kal" sözlerini umursamayan Ferit Korhan, "Yakışmış saçlar" dedi.

İkisi de darmadağın olurken; Ferit, Abidin ile Suna'nın yanına Seyran da çiçeği almak için arabaya gitti. Ardından Seyran ile Ferit, salona geçen gelin ile damadın peşinden birlikte gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 5

SİNAN'DAN FERİT'E JEST

Nikah öncesi memurun şahitleri çağırması üzerine Sinan, Ferit'i "Abidin sen gelmezsin diye benden rica etti. Geldiğine göre sen şahit olacaksın" dedi. Abidin'in ısrarına dayanamayan Ferit, şahit olarak kürsüye geçti.

Nikah sonrası tebrikler bitince Seyran ile Ferit, tasarım yapmak üzerine sohbet etti. Seyran, iki gün sonra büyük bir sunumu olduğunu söyleyen Ferit'e "Sen Ferit Korhan'sın, halledersin" dedi.

Sinan'ın bozulduğunu gören Seyran, hemen onun yanına gitti. O sırada Kazım'ın Ferit'e hesap sorduğunu gören Seyran, yanlarına gitti. Seyran ile Sinan'ın evleneceğini bir kez daha duyan Ferit, onları tebrik etti.

Sinan ile Seyran'ın birlikte eğlendiğini daha fazla izlemek istemeyen Ferit, içkisini içip düğünden ayrıldı. Ferit'in gittiğini gören Seyran ise tuvalete koştu ve ablasına "Kalbimde sadece Sinan varken, Ferit'i görünce neden böyle çarpıyor?" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 6

FERİT DARMADAĞIN OLDU

Ferit düğün sonrası eğlenmeye giderken; Diyar da onu merak etti. Sarhoş olup çöplerin üzerine düşen Ferit'i sevgilisi Diyar gelip alıp evine götürdü.

Gece sonu annesiyle eve giden Seyran ise Sinan'ın "Limanımsın dedin ya bana ben denizin olmak istiyorum. Limana sığınırsın, fırtına dinince de çekip gidersin. Ben senin limanın değil denizin olmak istiyorum" sözlerine "Sen benim her şeyimsin. Çok seviyorum ben seni" yanıtını verdi. Düğünden beri bunu çok sık duyduğunu ifade eden Sinan ise "Beni gerçekten seviyor musun yoksa kendini mi inandırmaya çalışıyorsun bir düşün bence" deyip gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 7

Düğün gecesi otelde kalmayı tercih eden Suna ve Abidin çiftinden Suna, Şevki diye bir adamla görüştü. Şevki, "Yarına kadar ya benim paramı verirsin ya da Abidin bütün gerçeği öğrenir" dedi.

Gece Seyran ile konuşan Esme ise kızına "Ferit'i gördün şirazen kaydı. Ben de istiyorum Sinan'la evlenmeni ama içinde en ufak bir şüphe varsa yapma sakın" diye öğüt verdi. Aynı anlarda Sinan da annesiyle dertleşti. Sinan'ın annesi Ayla'nın "İşler ciddiye binmesin, eğer binerse de engel olurum bilmiş ol. O kız sana bilerek zarar vermeyebilir ama verecek emin ol" sözleri dikkat çekti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 8

DİYAR, FERİT'İ KOVDU

Sabah halasının geldiğini gören Seyran, Sinan'ın yanına gideceğini söylerken; Ferit ile Diyar da tartıştı. Diyar "Beni yok saydın. Bir buçuk yılını eski karını görünce çöpe attın. Ben sana 'benimle olacaksan içmeyeceksin' dedim" diye Ferit'e kızarken; Ferit de insan olduğunu ve hata yaptığını ifade etti.

Alkol sorunu yüzünden annesiyle babasını kaybettiğini Ferit'e hatırlatan Diyar, "Vazgeçiyorum" diyerek onu kovdu.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 9

SEYRAN'DAN SİNAN'IN EVİNE BASKIN

Sinan annesi, amcası Mümtaz ve kardeşi Hazal ile hasret giderirken; Derya Hanım Seyran'ın adını duydukça sinirlendi. Tam o sırada Seyran, Sinan'ın kapısına gitti.

Seyran, Sinan'a kızarken, Derya yanlarına gitti ve evleneceklerini duydu. Derya şaşkınlıkla önce Seyran'a ardından Sinan'a sarıldı. Annesinin olay çıkarmasından korkan Sinan, ona sarılırken "Sakın olay çıkarma yoksa beni bir daha göremezsin" dedi.

Seyran ile Sinan evden ayrıldıktan sonra arabada tartıştı. Seyran ailesine evleneceklerini söylemediği için sevgilisine kızarken; Sinan da "Bana her gelişinde birilerinden kaçıyormuşsun gibi hissediyorum. Senin fırtınandan kaçtığın liman olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 10

"BEN OĞLUMU KENAR MAHALLE DİLBERİNE KAPTIRMAM"

O sırada Ayla da Seyran için planlarını "Ben Sinan Kantarcı'yı kenar mahalle dilberine kaptırmam. Seyran'ın açığını bulacağım. Hazal, sen o kızın olduğu ortamlara gireceksin. Mümtaz sen de ailesini araştıracaksın. Yanlış annenin oğluna kancayı taktın, ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" sözleriyle aktardı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 11

SEYRAN İLE FERİT YİNE KARŞI KARŞIYA

Memo, Ferit'in toparlaması için pizzacıya götürürken; Sinan ile olan Seyran da Ferit ile gittiği pizzacıya gitmek istedi. Ferit'in gelmesini bekleyen Seyran, kendine kızarken; Sinan tuvaletten dönünce gitmek istedi.

Memo restoranın kapısında bayılınca, Seyran ile Ferit bir kez daha karşılaştı. İkisi de şoke olurken; Memo gözünü açtı. Sinan gitmek isterken; Ferit'in de Seyran ile aynı pizzayı yediğini öğrendi. Sinan ise restorandan çıkınca Seyran'a yalan söylediği için kızdı.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 12

HATİCE'DEN SUNA'YA ANLAMLI HEDİYE

Annesini ziyarete giden Suna ise halasını görünce sevindi. Hatice, yeğeni Suna'ya yıllar önce Kazım'ın zorla kestiği saçlarını "Sen benim ilk göz ağrımsın. Ben sizi çok yarı yolda bıraktım, ama artık öyle olmayacak. Sen benim kıymetlimsin. Sen bana benziyorsun, çektikçe içine atıyorsun. Bu saçları nasıl koruduysam sizi de böyle koruyacağım" sözleriyle hediye etti. Ardından da Suna'ya kendi annesinden kalan kolyeyi verdi.

Aynı anlarda pizzaları alan Ferit ise Diyar'a Seyran'ı gördüğünü ancak alkole değil ona sığındığını söyledi. Ferit'i kapıyı açmadan dinleyen Diyar ise onun "Sen olmazsan ben kaybolurum. Zamanı geri alamam, sana şu an verebilecek kocaman bir özrüm ve yeminim var. Bir daha asla. Seni çok seviyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Halasını takip edip Esme'nin adresini bulan Kazım, Suna ile Şevki'yi konuşurken gördü. Suna, boynundaki kolyeyi alan Şevki'yi görünce hemen oraya koşan Kazım'a onun kuyumcu olduğunu ifade etti.

Eve gelen Seyran'dan 2 milyon TL isteyen Suna, ona ne olduğunu sordu. Seyran da Sinan ile kavga ettiklerini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 13

SEYRAN'DAN FERİT'E YARDIM

Akşam Orhan, Betül ve annesini yalıda yemeğe davet ederken; Ferit de çizim yapamadığı için strese girdi. Mutfakta Şefika'nın yaptığı tatlıdan yiyen Ferit, Hatice'nin kendisine desteğiyle atölyeye gitmeye karar verdi. Evdeki krizleri yöneten Hatice, Kazım'a yemek götürdüğünde Suna'ya verdiği kolyeyi tamir ettirdiğini ifade etti. Kazım da kızının yalan söylediğini anladı.

Bütün gece çizim yapan Seyran, Abidin'den çizimlerini Ferit'e ulaştırmasını rica etti. Abidin de "Zor durumda kalmasa yapmazdım biliyorsun lütfen kimseye söyleme. Ferit için yapacağım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 14

ABİDİN HAKKINDA ŞOKE EDEN GERÇEK

Ardından Seyran, Sinan ile buluşmaya giderken; Suna da Şevki ile buluşmak için sözleşti. Kazım da onu takip etti.

Suna'ya kolyesini veren Şevki, "Bu sus payı şimdilik bana yeter. Abidin, bir Korhan olduğunu öğrenene kadar ben seni daha çok söğüşlerim" dedi. Kazım da büyük sırrı öğrendi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 15

Çizim yapamadığı için darmadağın olan Ferit, "Battık" diye karalar bağlarken; Diyar atölyeye geldi. Abidin'in ona bir dosya verdiğini belirten Diyar, Seyran'ın emanetini Ferit'e ulaştırdı.

Ferit, çizimlere bakıp "Seyran" diye mutlu olurken; Diyar ona "Ben olmasam da her şey yolunda. Korkmana gerek yok. Ne de olsa senin koruyucu bir meleğin var" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 16

SEYRAN VE SİNAN EVLENDİ

Seyran'ı alan Sinan onu nikah dairesine getirdi. Düşünmek istemediğini ifade eden Sinan, "Evlenelim mi hemen?" deyince Seyran şok oldu.

Gözyaşlarına boğulan Seyran, hastanede Sinan'a "Zaman Ferit gittiğinden beri durdu gibi geliyor" dediği ve Sinan'ın ona destek olduğu anı hatırladı. Bunun üzerine Sinan'a "Eğer elimi tutarsan korkmam" dedi.

Seyran ve Sinan evlenirken; Sinan'ın annesi Ayla Kantarcı da Esme'ye ziyarete gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı" - 17

Seyran'ın Ferit'e yardım etmesi ve sonrasında Sinan ile nikah masasına oturması sosyal medyada gündem oldu.

"Seyran'dan Ferit'e büyük sürpriz"
"Ferit'in koruyucu meleği Seyran"
"Ferit'e git diyen Seyran ama onun gelmesini bekleyen yine Seyran"
"Seyran ne yaptın böyle?"
"Nikah sahte mi acaba?"
"Çok pişman olacaksın Seyran"
"Resmen Ferit'ten kaçmak için evlendi"
"Seyran gerçekten Ferit'i hak etmiyor"

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