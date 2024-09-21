Yalı Çapkını'nda Seyran'dan sürpriz karar! "Ferit'ten kaçmak için yaptı"

FERİT-SEYRAN AYRILIĞININ PERDE ARKASI

Suna biraz daha sabretmesini söylerken Ferit, Seyran ile Sinan'ı gördü. Suna, Sinan'ın Seyran'ın yan odasında kaldığını ve hasta olduğunu söylerken; Ferit, "Seyran iyi, gülüyor. Onu ilk kez böyle gördüm. Benim yanımda neden gülmüyor?" dedi.



Bunun üzerine Suna, "Çünkü onlar kader ortağı... Aynı şeyden korkuyorlar, aynı ümit... Ne sen ne de ben onları anlayamayız" deyince; Ferit, "Seyran için el mi oldum şimdi ben?" dedi.

İyice sinirlenen Ferit, "Seyran'ın geleceği de her şeyi de benim, bendim" deyince; Suna, "Seyran istese sana koşa koşa gelmez miydi? Artık bir faydası yok. Seyran seni görmek istemiyor. Tahlilleri iyiye gidiyor" dedi.

Suna, Ferit'in "Ben onsuz yaşayamam. Ölürüm" sözlerine "Öl, ikinizin arasında bir seçim yapsam kardeşimi seçerim. Gideceksin ve Seyran sana kendi isteğiyle gelene kadar dönmeyeceksin" karşılığını verdi.



Ferit gittikten sonra gözyaşlarına boğulan Seyran ise "Çok seviyorum onu. Beni böyle hasta görmesine dayanamıyorum" diyerek ablasına sarıldı.