Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu"

Aynı anlarda Kazım, Esme'nin isteğiyle kimseye bir şey yapmayacağını söylerken; Seyran da hastanenin bahçesinde Abidin'le karşılaştı. Abidin'e "Siz katilsiniz" diye saldıran Seyran, "Sen benim kardeşimi öldürdün. Git buradan yoksa ben seni öldüreceğim" dedi.

Seyran için endişelenen Ferit, yengesine ona göz kulak olmasını tembih ederken; hastaneye giden İfakat ise Seyran'a Büyük Hanım'la yüzleşeceğine dair söz verdi.

İfakat bunu planlarken; Şefika da Büyük Hanım'ın "Burada kalın" teklifine "Biz ailemizi satmayız" diye karşı çıktı.