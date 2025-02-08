Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu"
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 7 Şubat Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihanetinin perde arkası ve Ayşen'in başına gelenler damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 93. bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 93. bölüme; Suna ve Ferit'in ihanet gecesinde yaşananların ortaya çıkması damga vurdu.
Yalı Çapkını son bölümde; Esme'nin bebeğini kaybettiği haberiyle herkes yıkılırken; Seyran intikam yemini etti.
O sırada dedesiyle yeni eve geçen Ferit de bebeğin öldüğünü duyunca intikam almaları gerektiğini söyledi. Halis Korhan ise torununa kızıp "Ölmek çözüm değil, bu aileyi huzurlu ve güvenli şekilde yaşatacaksın. Sana kalan saltanat bu" dedi.