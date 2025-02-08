Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 7 Şubat Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihanetinin perde arkası ve Ayşen'in başına gelenler damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 93. bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu" - 1

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 93. bölüme; Suna ve Ferit'in ihanet gecesinde yaşananların ortaya çıkması damga vurdu.

Yalı Çapkını son bölümde; Esme'nin bebeğini kaybettiği haberiyle herkes yıkılırken; Seyran intikam yemini etti.

O sırada dedesiyle yeni eve geçen Ferit de bebeğin öldüğünü duyunca intikam almaları gerektiğini söyledi. Halis Korhan ise torununa kızıp "Ölmek çözüm değil, bu aileyi huzurlu ve güvenli şekilde yaşatacaksın. Sana kalan saltanat bu" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu" - 2

Aynı anlarda Kazım, Esme'nin isteğiyle kimseye bir şey yapmayacağını söylerken; Seyran da hastanenin bahçesinde Abidin'le karşılaştı. Abidin'e "Siz katilsiniz" diye saldıran Seyran, "Sen benim kardeşimi öldürdün. Git buradan yoksa ben seni öldüreceğim" dedi.

Seyran için endişelenen Ferit, yengesine ona göz kulak olmasını tembih ederken; hastaneye giden İfakat ise Seyran'a Büyük Hanım'la yüzleşeceğine dair söz verdi.

İfakat bunu planlarken; Şefika da Büyük Hanım'ın "Burada kalın" teklifine "Biz ailemizi satmayız" diye karşı çıktı.

Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu" - 3

Gözlerini açan Suna ise yanına gelen Seyran'dan hamile olduğunu öğrendi. Bebeği doğurmak istemediğini söyleyen Suna, kardeşinin kaybını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı.

Halis Korhan da İfakat'ın evle vedalaşma isteğini kabul etti. Ertesi gün bunun için Ferit, Abidin'i aradı. Abidin de "Siz yalıya geldiğinizde ben de Suna'yla görüşmek istiyorum" dedi.

Suna ve Esme'nin eve dönüşüyle bir arada kalmaya devam edeceklerini ifade eden Halis Korhan ise Suna'nın kendini suçlamasıyla onu teskin etti.

Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu" - 4

Abidin ile buluşmaya giden Suna, onun "Beni affet, çocuğumuzu birlikte büyütelim" teklifine şiddetle karşı çıktı.

Çocuğunu kendi ailesiyle büyüteceğini ifade eden Suna, "Sana benzememesinin tek yolu senden uzak durması, sen bu yolu kendin seçtin. Ya bu çocuk seni öldü bilir benimle yaşar ya da senin gibi babası olacağına ölür daha iyi" dedi.

Seyran ile İfakat'ın oynadıkları oyun sonrası müştemilatta saklanan Seyran doğru zamanı beklerken; Ferit de onun silahı alıp gittiğini ve yalıda olduğunu anladı.

Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu" - 5

Ferit, Kazım ve Cengiz ile birlikte yalıya giderken; Seyran da Büyük Hanım, Abidin ve Karam'ın karşısına çıkıp "Annemin yaşadığı acıyı yaşama sırası şimdi sende. Evlatlarının ikisini de kaybedeceksin ama önce bir seçim yapacaksın. Hangi oğlunun daha çok yaşamasını istiyorsun?" dedi.

Ferit, Kazım ve Cengiz tam zamanında yetişip Seyran'ı alıp eve döndü. İyice kötü olan Esme ise bir evladını daha kaybedemeyeceğini söyleyerek kızından söz vermesini istedi. Esme'nin daha iyi olmasını isteyen Ferit ve Gülgün ise restoranla ilgilenmeleri için plan yaptı.

Ertesi gün Korhan ve Şanlı aileleri, restoran için el ele verirken; Suna da Seyran'a bebeği aldırabileceğini söyledi.

Aynı anlarda Abidin de çocuğunun kendisini uzakta büyütmemesi için onu kaçıracağını ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu" - 6

O sırada dedesine giden Ferit ise onun hisseleri sattığını öğrendi. Çılgına dönen Ferit, "Beni de satsana Büyük Hanım'a. Sen niye bu kadar korkuyorsun?" dedi.

Halis Korhan ise "Canımı Çiçek almıyor. Uzun süredir tedavi gördüğüm bu hastalık alıyor. Benim vadem doluyor çocuk... Ailemi, şirketi sana emanet ediyorum. Hisseleri sana devrediyorum. Senin sayende gözüm arkada gitmeyeceğim. Sana güveniyorum çocuk" dedi.

Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu" - 7

Suna'nın yoğun bakımdayken Ferit'i sayıklamasından şüphelenen Gülgün ise onu "Ferit'ten uzak dur" diye uyardı.

Bozulan Suna dışarı çıkarken; Ferit de Cengiz ile dertleşiyordu. Her şeyin kendi suçu olduğunu bu yüzden ölmek istediğini ifade eden Ferit, Suna'yı ona acıdığı için öptüğünü Cengiz'e anlattı ve "Ben bir karşılık beklemedim ama o da bana karşılık verdi. Ben geri çekildim tam o sırada Seyran geldi. Allah yine yüzüme güldü" dedi.

Cengiz'in sözleriyle rahatlayan Ferit, "Gidip önce dedeme sonra Seyran'a her şeyi anlatacağım" dedi.

Ferit'in sözleri sonrası ne yapacağını bilemeyen Suna ise Seyran'dan özür diledi ve "Ben Abidin'in yanına yalıya gidiyorum" dedi.

Yalı Çapkını'nda Suna ve Ferit'in ihaneti ortaya çıkıyor! "Seyran bu sefer duydu" - 8

Yalıya giden Suna ise Ayşen'e Abidin'e döndüğünü söyledi. Ayşen ise "Senin ne mal olduğunu biliyorum. Geldiğin yere geri git, yoksa bütün bildiklerimi anlatırım. Ferit'le ne haltlar yediğini herkese söylerim" dedi.

Ayşen'e tokat atan ve ardından "Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin" diyen Suna, Ayşen'le tartışırken; Ayşen merdivenlerden düştü. O an Seyran da aşağıda bekliyordu.

Ferit'in ihanet gecesini anlatması ve Suna ile Ayşen arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

"Seyran bu sefer duydu"
"Ah Ferit keşke senden duysaydı Seyran"
"Ferit'in kaderinin Seyran olduğunu kendi ağzından duyduk"
"Gülgün her şeyi anladı"
"Suna hep mi hata yapar bir insan?"
"Suna her şeyi kafanda kurduğun ortaya çıktı"
"Demek Ferit Korhan'ın devri başlıyor"

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