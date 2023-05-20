Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu"

"DAYANAMIYORUM İZLEMEYE"

Seyran, Ferit, Abidin ve Suna'nın kaçışına yardım etmeye çalışan Fuat'ın ölümü sosyal medyada gündem oldu.



"Kalbim parça parça oldu"

"Ay yok dayanamıyorum izlemeye içim kaldırmıyor"

"Fuat, Ferit'i Seyran'a emanet etti"

"Yalı Çapkını'ndan sevilmek için dedesinin gözünün içine bakan, her zaman hırpalanan, konuşmasına izin verilmeyen, çırpınan, yarım kalan bir Fuat Korhan geçti dersiniz"

"Kamyonu Tarık mı ayarladı?"

"Bu gece de Fuat için ağlıyoruz"

"Fuat'sız olmaz"

"Bitirdi beni bu sahne"

"Halis Ağa, Fuat'a tokat attı ya hep onu hatırlayıp ömür boyu vicdan azabı çekecek"

"Fuat ölmeden önce bu dünyada en çok onu sevenin annesi olduğunu öğrendi"

"Ferit hep kendini suçlayacak"