Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, 19 Mayıs Cuma akşamı 33. bölümüyle ekrana geldi. Diziye, Fuat ve Asuman'ın geçirdiği kaza sonrası Fuat'ın vefatı damga vurdu.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Yalı Çapkını"nın, 19 Mayıs akşamı yayınlanan 33. bölümünde Fuat'ın ölümü izleyenleri yasa boğdu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 2

"Yalı Çapkını" son bölümde; Seyran, Suna, Abidin ve Ferit düğünen kaçarken Saffet, gelip kaçtıklarını belirtti.

Düğün konukları dağılırken Kazım, kızlarının kaçtığını öğrenince çılgına döndü. Saffet Ağa'ya ona güvendiklerini söyleyince Korhan Yalısı'nı basmaya karar verdiler.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 3

KORHAN YALISINA BASKIN

Suna arabada panik olup fenalaşınca bir dükkanda duran dörtlü, kamp malzemeleri aldı.

Bu sırada yalıda olan Zerrin de Ferit'in saygısızlık yaptığını söyleyip sinirlenirken Saffet ve Kazım adamlarıyla yalıyı bastı.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 4

Saffet, Halis Ağa'ya "Torunun düğünümden gelinimle, kardeşini kaçırdı. Gelinlerim gelene kadar bu evden kimse çıkmayacak" dedi.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 5

HALİS AĞA, FUAT'A KIZDI

Gülgün olanlara dayanamayıp ortamı terk ederken Halis Ağa, Orhan'a "Ne zaman öğreneceksin baba olmayı, oğlunu kara toprağa koyunca mı?"diye kızdı.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 6

İFAKAT VE ORHAN BARIŞTI

Zerrin'in kendisine yüklenmesine sinirlenen Orhan'ı ifakat durdurdu. Pelin ve annesine sert çıkan İfakat, Orhan'ın yanına gidince ikili, sarılıp barıştı. Gülgün de bu anlara şahit oldu.

Tarık; Ferit, Seyran, Abidin ve Suna'yı bulamadan yalıya dönerken Zerrin de Kazım'la sohbet etti.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 7

ESME'DEN KAZIM'A TEHDİT

İkiliyi birlikte gören Esme, duruma sinirlenip Kazım'ı "Eğer kızlarıma bir şey olursa seni bir gece ansızın öldürürüm" diye tehdit etti.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 8

GÜLGÜN'DEN FUAT'A TALİMAT

Saffet ile Halis Ağa'nın geçmiş hesabının ardından oğlunu korumak isteyen Gülgün, Fuat'a bir çanta dolusu para vererek kardeşini kurtarmasını söyledi.

Asuman'la Fuat hastaneye gidiyoruz bahanesiyle evden çıkarken Tarık, onların peşine adam taktı. Şirkette araba değiştiren Fuat, yine de adamları atlatamadı.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 9

FUAT, FERİT'İ SEYRAN'A EMANET ETTİ

Kardeşine parayı ulaştıran Fuat, Ferit'i Seyran'a emanet ederken ikili uzun uzun sarıldı.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 10

ASUMAN VE FUAT KAZA YAPTI

Asuman ve Fuat, dörtlünün yanından ayrılınca trafik kazası geçirdi. Kamp yerinden ayrılan Ferit, Seyran, Suna ve Abidin'den Abidin, telefonunu açtı.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 11

KORHANLARIN ACI GÜNÜ

Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberiyle yıkılan ekip, soluğu hastanede aldı. Tüm yalı hastane koridorunda Fuat'tan da Asuman gibi iyi haber beklerken korkulan oldu. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi darmaduman etti.

Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti.

Yalı Çapkını'ndan Fuat Korhan geçti! "Kalbim parça parça oldu" - 12

"DAYANAMIYORUM İZLEMEYE"

Seyran, Ferit, Abidin ve Suna'nın kaçışına yardım etmeye çalışan Fuat'ın ölümü sosyal medyada gündem oldu.

"Kalbim parça parça oldu"
"Ay yok dayanamıyorum izlemeye içim kaldırmıyor"
"Fuat, Ferit'i Seyran'a emanet etti"
"Yalı Çapkını'ndan sevilmek için dedesinin gözünün içine bakan, her zaman hırpalanan, konuşmasına izin verilmeyen, çırpınan, yarım kalan bir Fuat Korhan geçti dersiniz"
"Kamyonu Tarık mı ayarladı?"
"Bu gece de Fuat için ağlıyoruz"
"Fuat'sız olmaz"
"Bitirdi beni bu sahne"
"Halis Ağa, Fuat'a tokat attı ya hep onu hatırlayıp ömür boyu vicdan azabı çekecek"
"Fuat ölmeden önce bu dünyada en çok onu sevenin annesi olduğunu öğrendi"
"Ferit hep kendini suçlayacak"

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