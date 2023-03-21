Yalı Çapkını'ndan yeni başarı

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla başarıdan başarıya koşuyor.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, başarılarına bir yenisini daha ekliyor.
Eccho Rights'ın uluslararası dağıtımını üstlendiği Yalı Çapkını (Golden Boy) için İsveç ve Finlandiya'da yeni anlaşmalar imzalandı.
Variety'nin haberine göre dizi, İsveç'te TV4'a bağlı TV4Gold ve Sjuan kanallarının yanı sıra dijital platformlar CMore ve TV4Play'de ekrana gelecek. Finlandiya'da ise MTV Oy'la imzalanan anlaşma kapsamında dijital platformlar CMore ve Katsomo'da izleyiciyle buluşacak.
Eccho Rights'ın MENA bölgesi, Hindistan, Pakistan ve Batı Avrupa dijital medya edinimi ve içerik satışı direktörü Melis Hamacıoğlu, "Bir Türk dizisini yeni izleyicilerle buluşturma konusunda bir kez daha ön saflarda yer almaktan heyecan duyuyoruz. Yalı Çapkını'nın şimdiye kadarki olağanüstü başarısı, onu yeni bir şey denemek isteyen yayıncılar için kolay bir seçim haline getiriyor" dedi.
Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.