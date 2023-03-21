Yalı Çapkını'ndan yeni başarı

Eccho Rights'ın MENA bölgesi, Hindistan, Pakistan ve Batı Avrupa dijital medya edinimi ve içerik satışı direktörü Melis Hamacıoğlu, "Bir Türk dizisini yeni izleyicilerle buluşturma konusunda bir kez daha ön saflarda yer almaktan heyecan duyuyoruz. Yalı Çapkını'nın şimdiye kadarki olağanüstü başarısı, onu yeni bir şey denemek isteyen yayıncılar için kolay bir seçim haline getiriyor" dedi.