Yalı Çapkını'nın 23. bölümünde neler olacak? Halis Ağa, Seyran'dan destek istiyor

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 10 Mart Cuma akşamı 23. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Fuat ve Asuman’ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran’ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister.
Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran’ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün’le konuşmaya gelir.
Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır.
Ferit’in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat’ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.