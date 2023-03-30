Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 31 Mart Cuma akşamı 26. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Seyran, Ferit’i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz.
Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar. Masada Suna ve Saffet’in durumu da konuşulunca Ferit, teknede Saffet’le bir görüşme daha yapmaları için Kazım’dan onay alır.
İşlerin ilerlemesi Suna’yı da Abidin’i de kahrederken Abidin Suna’ya bir teklif yapar.
Zerrin’in yeni hamlesi Seyran’ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Öte yandan Yalı Çapkını 26. bölüme, Ömer dizisinden Reşat Ademoğlu konuk olacak.
Halis Korhan, Ömer dizisinden Reşat ile bir araya gelecek.