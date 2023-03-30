Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 31 Mart Cuma akşamı 26. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 31 Mart Cuma akşamı 26. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 2

Seyran, Ferit’i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz.

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 3

Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar. Masada Suna ve Saffet’in durumu da konuşulunca Ferit, teknede Saffet’le bir görüşme daha yapmaları için Kazım’dan onay alır.

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 4

 İşlerin ilerlemesi Suna’yı da Abidin’i de kahrederken Abidin Suna’ya bir teklif yapar.

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 5

Zerrin’in yeni hamlesi Seyran’ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 6

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 7

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 8

Öte yandan Yalı Çapkını 26. bölüme, Ömer dizisinden Reşat Ademoğlu konuk olacak.

Halis Korhan, Ömer dizisinden Reşat  ile bir araya gelecek.

Yalı Çapkını'nın 26. bölümde neler olacak? Seyran'ı tedirgin eden hamle - 9

YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM 3. FRAGMANI

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