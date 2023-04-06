Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 7 Nisan Cuma akşamı 27. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 7 Nisan Cuma akşamı 27. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 2

Ferit’in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım’ın evinde alır. 

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 3

Halis Ağa, Seyran’ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. 

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 4

İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Suna’yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin’den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır.

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 5

İfakat’ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran’ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. 

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 6

Saffet Suna’yla evlenmek istediğini dedesine söyler. 

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 7

Pelin, Ferit’i kazanabilmek için bir adım daha atar. 

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 8

Kazım Ağa’nın Zerrin’le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 9

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını'nın 27. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 10

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